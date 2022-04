BNP Paribas REIM : un bien (très) particulier

(Boursier.com) — BNP Paribas REIM annonce la cession pour le compte de la SCPI Accès Valeur Pierre d'un hôtel particulier de bureaux situé au 4 avenue Velasquez à Paris 8ème.

L'hôtel particulier, d'une surface de plus de 1.700 m(2), a été acquis en 1982 et bénéficie d'une situation exceptionnelle au coeur du Quartier Central des Affaires et à proximité immédiate du parc Monceau. À la suite du départ du locataire historique en 2017, l'immeuble a fait l'objet d'une rénovation lourde. Le projet a consisté à mettre en valeur les atouts connus de l'immeuble, à l'adapter aux dernières attentes des locataires et à améliorer sa performance énergétique - la certification HQE Rénovation (niveau "Excellent") a été obtenue. Ces excellentes prestations ont permis la signature d'un bail avec une prestigieuse étude notariale.

La vente cristallise une performance financière exceptionnelle. "Elle illustre le savoir-faire de BNP Paribas REIM en terme d'asset management, de la restructuration de l'immeuble à son arbitrage en passant par la commercialisation locative", commente Guillaume Delattre, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM France.