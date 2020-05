BNP Paribas REIM acquiert 330 M(2) de bureaux au coeur du QCA parisien

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas REIM a acquis pour le compte d'un OPPCI dédié à un investisseur institutionnel 330 m(2) de bureaux au 4e étage d'un immeuble Haussmannien situé 30 avenue Franklin D. Roosevelt dans le 8e arrondissement de Paris.

Cet immeuble d'angle bénéficie d'une situation exceptionnelle au coeur du QCA parisien, au pied de la ligne 6 du métro à la station "Saint-Philippe du Roule".

Les bureaux, qui offrent de grands volumes et une vue directe sur l'église Saint-Philippe de Roule, feront l'objet d'un programme de rénovation afin de proposer aux futurs utilisateurs des prestations haut de gamme alliant charme de l'ancien et modernité. L'acquéreur a été conseillé par l'étude VH15 NOTAIRES et le Groupe Babylone.

Le vendeur a été conseillé par le cabinet d'avocats Elfassy Barrès Associés.