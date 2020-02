BNP Paribas REIM a acquis "Deichtor Office Center"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BNP Paribas REIM a acquis "Deichtor Office Center", l'iconique immeuble de bureaux de 22.000 m(2) à Hambourg, auprès de Westbrook Partners, gestionnaire américain d'investissements immobiliers, pour le compte de son OPCI BNP Paribas Diversipierre.

L'actif au design innovant est situé aux portes du port de Hambourg, à l'interface entre le centre-ville, la gare principale et l'Elbe. Entre les entrepôts historiques en briques rouges du quartier de Speicherstadt et les chefs-d'oeuvre d'architecture moderne du quartier de HafenCity, l'immeuble bénéficie d'un emplacement idéal et d'une excellente connexion aux transports en commun.

"De plus, le centre-ville de Hambourg fait l'objet d'un projet de développement urbain ambitieux et s'étendra aux quartiers environnants d'ici 2025, soulignant les bonnes conditions économiques de la ville hanséatique" explique l'établissement.

"Livré en 2002, Deichtor Office Center est unique sur le marché immobilier de bureaux hambourgeois, en raison de son design et de son architecture emblématique. Avec une superbe façade en verre, le bâtiment triangulaire intégralement insonorisé et bénéficiant d'une excellente isolation thermique constitue l'un des symboles les plus remarquables de la ville. Plusieurs fois primé, le bâtiment conçu par les architectes Bothe, Richter, Teherani, est loué à plusieurs locataires sur 10 étages".

Jean-Maxime Jouis, Directeur du Fund Management de BNP Paribas REIM France, indique : "L'implantation centrale de Deichtor Office Center au sein de la deuxième ville d'Allemagne vient compléter le portefeuille paneuropéen de BNP Paribas Diversipierre, qui comprend désormais plusieurs investissements à Munich, Düsseldorf et Francfort, réalisés au cours des derniers mois".