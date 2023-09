BNP Paribas Real Estate mandaté par JD Logistics pour gérer son expansion européenne

(Boursier.com) — Fruit d'un partenariat de longue date, JD Logistics, filiale du leader chinois du commerce de détail et de la technologie JD.com, a mandaté BNP Paribas Real Estate dans le cadre de ses multi-implantions en Europe.

L'équipe logistique paneuropéenne de BNP Paribas Real Estate, dirigée par Oliver Wissel, sera chargée de soutenir cette nouvelle stratégie d'expansion de JD Logistics en Europe, en proposant de nouveaux sites de distribution et de centres logistiques. Cette collaboration renforce davantage la relation entre JD Logistics et BNP Paribas Real Estate à l'échelle mondiale.

"Nous sommes ravis que JD Logistics nous ait choisis pour ce projet très significatif. Malgré le contexte actuel difficile, il s'agit d'une expansion majeure sur la scène logistique européenne. Notre couverture paneuropéenne et notre expertise seront au service de JD Logistics avec l'objectif de leur fournir des conseils d'expert de premier plan leur permettant de réaliser leur déploiement sur tous les marchés clés", précise Craig Maguire, responsable de la logistique paneuropéenne chez BNP Paribas Real Estate.

JD Logistics est le principal fournisseur de services logistiques intégrés de chaîne d'approvisionnement. L'entreprise a servi plus de 79.000 entreprises clientes en 2022 dans un large éventail de secteurs, notamment les biens de grande consommation (FMCG), l'habillement, l'électroménager, l'ameublement, les 3C, l'automobile et les produits alimentaires frais. Au 30 juin 2023, JD Logistics exploitait plus de 1.600 entrepôts.