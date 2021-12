BNP Paribas Immobilier lance son nouveau programme résidentiel à Rueil-Malmaison

(Boursier.com) — BNP Paribas Immobilier lance son nouveau programme résidentiel, au coeur de Rueil-Malmaison (92), nommé Origami. Situé au 4 rue Henri Sainte Claire Deville et rue Geneviève de Gaulle Anthonioz, cet ensemble résidentiel comprend quatre bâtiments de huit à dix étages totalisant 175 logements (dont 18 logements sociaux) qui se déclinent du studio au T5. Leur livraison est prévue pour le 2ème trimestre 2024.

L'ensemble du projet, imaginé par le cabinet d'architecte Quadri Fiore Architecture, repose sur un art : l'origami - d'où le nom de cette résidence. Ce concept comprend des façades animées, habillées de double peau métallique permettant un jeu de lumière qui se fait grâce aux teintes différentes des panneaux métalliques (or, bronze et blanc), les atouts architecturaux hors norme qui s'engagent vers l'avenir. Les appartements familiaux des derniers étages, bénéficieront d'une grande terrasse bordée de jardinières et ceux du rez-de-chaussée, d'un jardin privatif.