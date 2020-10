Bluegem Capital Partners acquiert le Groupe Beaba auprès de Bridgepoint

(Boursier.com) — Le fonds d'investissement européen Bluegem Capital Partners acquiert le Groupe Beaba, propriétaire des marques Beaba et Red Castle, auprès de Bridgepoint, Indigo et Société Cantilienne de Participations.

"Depuis 1989, la marque française Beaba accompagne les parents dans tous les moments de vie du bébé avec des produits de qualité, innovants et simples à utiliser, à l'image du Babycook, le produit phare de la marque".

Après avoir mené une réorganisation capitalistique et financière du Groupe en 2017, Bridgepoint avait confié la présidence du Groupe à Julien Laporte pour en accélérer la transformation. Depuis cette date, cet ancien de Danone et L'Oréal a travaillé main dans la main avec Bridgepoint pour déployer un nouveau plan stratégique pour le Groupe...