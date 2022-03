Bluedigo : 10.000 salariés ont déjà été équipés en télétravail avec le "Pass Remote"

(Boursier.com) — Startup de l'économie circulaire créée en 2019, Bluedigo aménage des bureaux éco-responsables avec du mobilier de bureau reconditionné et du mobilier neuf éco-conçu... Pour accélérer sa croissance, la startup lève 1 million d'euros auprès du Groupe Manutan International et de plusieurs family offices.

Bluedigo rachète du mobilier de grandes marques aux entreprises qui déménagent ou réaménagent leurs bureaux pour le reconditionner et le proposer à d'autres entreprises. Bluedigo propose aussi du mobilier neuf éco-responsable et made in France grâce à ses partenaires engagés (Louis Bureau, Leet Design, TipToe, La Chaise Française...).

Au nom de la loi

La loi AGEC (loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire) récemment entrée en vigueur le 1er janvier 2022 devrait encore davantage développer le recours au mobilier de bureau reconditionné... En effet, son décret d'application du 9 mars 2021 oblige désormais les acheteurs publics à consacrer au moins 20% de leurs achats à des produits issus du réemploi. Ministères, collectivités ou encore universités, Bluedigo a déjà accompagné de nombreux acheteurs publics dans cette transition en apportant son expertise et son expérience sur le mobilier de bureau reconditionné.

Depuis 2021, Bluedigo équipe aussi les salariés en télétravail avec sa solution "Pass Remote". Cette solution, simple et rapide à mettre en oeuvre, est présentée sous la forme d'une plateforme e-commerce en ligne. Les salariés ont accès à un catalogue 100% dédié au télétravail de mobilier de bureau, d'informatique et d'accessoires ergonomiques. 10.000 salariés ont déjà été équipés en télétravail avec le "Pass Remote" (Accenture France, AON France, ManoMano, Maincare...).

Une stratégie de développement fondée sur l'économie circulaire

Face à l'engouement croissant des entreprises pour le mobilier de bureau reconditionné, la startup Bluedigo a multiplié par 4 son chiffre d'affaires entre 2020 et 2021. Bluedigo a déjà accompagné plus de 1200 entreprises depuis sa création (startups, grands groupes, institutions publiques, espaces de coworking).

"Cette levée de fonds va nous permettre d'augmenter notre capacité à donner une seconde vie au mobilier de bureau et accélérer notre développement en France" a déclaré Maxime Baffert, Fondateur de Bluedigo.

