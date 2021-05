Blockchain et confiance numérique : Archipels rejoint la FnTC

(Boursier.com) — Créée en 2020 par la Caisse des Dépôts, EDF, Engie et La Poste pour apporter aux Européens des services de confiance numérique à forte valeur ajoutée, Archipels a décidé de devenir membre de la Fédération des Tiers de Confiance du Numérique (FnTC).

L'entreprise a développé une plateforme de certification documentaire basée sur la technologie Blockchain. Avec un concept simple : vérifier l'identité des personnes physiques et morales - notamment dans le cadre des procédures KYC - en allant certifier les documents et les données directement à la source : chez l'émetteur.

Le rapprochement entre Archipels, qui certifie 10 millions de documents à valeur probante chaque mois, et la Fédération des Tiers de Confiance du Numérique, aujourd'hui l'une des organisations les plus visibles de l'écosystème numérique, qui rassemble éditeurs de logiciels, prestataires de services, experts, professionnels réglementés et structures institutionnelles dans l'objectif d'une digitalisation sereine, apparaît comme une évidence.

"Archipels est au sens propre du terme un véritable tiers de confiance en authentifiant des documents essentiels à l'entrée en relation ce qui permet d'éviter des cas de fraude très courants. Par ailleurs, nous partageons une éthique et des valeurs communes, la Fédération est donc très heureuse d'accueillir Archipels", déclare Philippe Sanchis, secrétaire général de la FnTC, et CEO de Vialink, qui ajoute "Archipels va beaucoup nous apporter : ils bénéficient d'un véritable savoir-faire technologique sur la Blockchain. C'est un gage d'expertise et d'échanges avec les autres adhérents FnTC".