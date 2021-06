Bling lève 10 ME auprès des investisseurs historiques de Facebook, Twitter & Spotify

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La première application mobile proposant d'avancer jusqu'à 100 euros instantanément à ses utilisateurs annonce une levée de fonds de 10 millions d'euros auprès de Goodwater Capital, un des plus gros fonds Consumer Tech au monde.

Il s'agit du premier investissement tricolore pour Goodwater Capital, acteur incontournable de la Silicon Valley qui rejoint ainsi son compatriote Secocha Ventures, investisseur des premiers jours, au capital de la startup. Un investissement qui vient confirmer un succès populaire : en dix mois, 500.000 utilisateurs ont été conquis et 250.000 avances ont été octroyées pour un montant total de quinze millions d'euros.

Cette levée de fonds permettra d'accélérer fortement le développement des technologies propriétaires uniques au monde (algorithmes de scoring, open banking, data science et IA) et de renforcer les équipes avec le recrutement d'une centaine de talents en 2021.

Enfin, déjà présents en France et en Espagne, BLING ouvrira trois nouveaux pays d'ici la fin de l'année 2021 : Italie, Portugal et Belgique.