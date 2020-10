Bitpanda a conclu la plus importante levée de fonds européenne de série A en 2020 en obtenant 52 M$

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bitpanda , plateforme européenne d'investissement numérique de premier plan qui donne à chacun l'opportunité de prendre en main son avenir financier, a annoncé qu'elle avait conclu la plus importante levée de fonds européenne de série A en 2020 en obtenant 52 millions de dollars dans le cadre d'une opération menée par Valar Ventures.

Cet investissement permettra à Bitpanda d'accélérer son expansion et de se positionner comme un leader dans la transformation du secteur financier européen.

Avec plus de 1,3 million d'utilisateurs, Bitpanda double actuellement ses revenus annuels et s'est imposée comme la première plateforme européenne de trading d'actifs financiers numériques et de métaux précieux. Grâce à son site web et à ses applications mobiles, les utilisateurs disposent d'un accès rapide, simple et sécurisé à 44 actifs soutenus par une technologie de pointe.

En 2020, la société a lancé des plateformes de paiements et d'épargnes et utilisera les nouveaux fonds pour mettre au point des méthodes de trading et d'investissement plus innovantes, permettant ainsi à chacun en Europe d'échanger et d'investir dans toutes les classes d'actifs possibles...