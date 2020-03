'BIOKET 2020' : reporté fin juin !

(Boursier.com) — En raison de l'actualité sur le COVID-19 et des restrictions de déplacement, BIOKET 2020 est officiellement reporté. Les dates initiales étaient du 10 au 12 mars 2020. Les nouvelles dates de l'événement sont désormais du 30 juin au 2 juillet 2020 à Lille Grand Palais.

"Toute l'équipe du pôle IAR travaille sans relâche depuis plus d'un an pour le succès de cet événement, nous vous assurons qu'elle reste plus motivée que jamais pour faire de BIOKET 2020 une réussite" conclut l'organisateur.