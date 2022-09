Biocorp : rendez-vous à suivre

(Boursier.com) — BIOCORP , société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, annonce aujourd'hui sa participation aux salons professionnels suivants :

Connect in Pharma (The Future of Packaging, Drug Delivery & Contract Manufacturing), les 14 et 15 septembre 2022, à Genève (Suisse).

2022 PDA (Universe of Pre-Filled Syringes and Injection Devices Conference), les 18 et 19 octobre 2022, à Palm Springs, Californie (Etats-Unis).

PODD (Partnerships Opportunities in Drug Delivery) les 24 et 25 octobre 2022, à Boston, Massachusetts (Etats-Unis).

CPHI Worldwide, du 1er au 3 novembre 2022, Francfort (Allemagne).

Dans le cadre de ces expositions internationales auprès des plus grands donneurs d'ordre de l'industrie pharmaceutique, BIOCORP présentera l'ensemble de sa gamme de produits connectés : les dernières versions miniaturisées de Mallya dédiées aux stylos injecteurs, Injay destiné aux seringues pré-remplies, ainsi que des nouveautés telles que Sween, dispositif d'aide à l'auto-injection de médicaments.