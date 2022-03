Biocorp annonce sa participation à plusieurs conférences et congrès

(Boursier.com) — Biocorp , société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, annonce ce jour son agenda de rencontres investisseurs et congrès professionnels.

23 et 24 mars 2022 - Congrès de la Société Francophone du Diabète (SFD) à Nice (France) : présentation de Mallya sur le stand de ses partenaires Sanofi et Roche Diabetes Care France.

5 avril 2022 - Investor Access à Paris (France) : la direction présentera aux investisseurs les résultats annuels financiers 2021 et les perspectives 2022.

27 au 30 avril 2022 - 15ème conférence de l'ATTD (Advanced Technologies & Treatments for Diabetes) à Barcelone (Espagne) : le management de BIOCORP reviendra sur ses dernières avancées technologiques sur la gamme Mallya.

16 et 17 mai 2022 - PDA Medical Devices and Connected Health Conference à Dublin (Irlande) : présentation plénière par Arnaud Guillet (Vice-Président Business Development de BIOCORP) : "Dispositifs d'administration de médicaments connectés - Feuille de route, des projets pilotes commerciaux à l'adoption massive, cas d'utilisation dans différentes régions du monde".

18-19 mai - Présence au salon Pharmapack Europe à Paris (France), plaque tournante européenne de l'industrie des dispositifs d'administration de médicaments.