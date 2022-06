Billiv convertit plus d'une 100taine d'enseignes aux tickets de caisse 'green'

(Boursier.com) — Alors que la loi anti-gaspillage prévoit de supprimer l'impression systématique du ticket de caisse au 1er janvier 2023, Billiv, le premier ticket green et 100% digital, annonce avoir franchi la barre des 100 enseignes et commerces clients, deux mois seulement après sa commercialisation. En permettant d'accéder aux tickets de caisse, programmes de fidélité, offres personnalisées et avis clients via un simple scan de QR code, la solution Billiv booste le chiffre d'affaires des commerçants et l'expérience des consommateurs, tout en faisant du bien à la planète !

Eco-responsable tout au long de la chaîne de valeur, la start-up qui s'appuie sur des serveurs alimentés en énergie renouvelable et une technologie "serveless" a déjà permis à ses utilisateurs de préserver 2500 mètres de papier...