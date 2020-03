Bill Ackman demande à Donald Trump de 'fermer' les Etats-Unis pendant un mois

Bill Ackman conseille au président Donald Trump de fermer les frontières des Etats-Unis pendant un mois afin de contenir le nouveau coronavirus. Une telle initiative rassurerait les marchés financiers et ces derniers se redresseraient rapidement en réponse à une telle mesure.

Le célèbre gérant du hedge-fund activiste Pershing Square a détaillé sa proposition sur Twitter : "Monsieur le Président, la seule réponse est de fermer le pays pendant les 30 prochains jours et de fermer les frontières. Dites à tous les Américains que vous nous faites passer un Spring Break prolongé à la maison avec la famille... Dès que vous aurez renvoyé tout le monde chez lui pour le Spring Break et fermé les frontières, le taux d'infection s'effondrera, la bourse s'envolera et les nuages se dissiperont".

Mr. President, the moment you send everyone home for Spring Break and close the borders, the infection rate will plummet, the stock market will soar, and the clouds will lift. We need your leadership now! >— Bill Ackman (@BillAckman), via Twitter

"Aucun défaut, aucune saisi. Un congé de 30 jours pour le loyer, les intérêts et les impôts pour tous. La fermeture est inévitable, elle se produit déjà, mais pas de manière contrôlée, ce qui étend la douleur économique et amplifie la propagation du virus".

Please send everyone home now. With your leadership, we can end this now. The rest of the world will follow your lead. A global Spring Break will save us all. >— Bill Ackman (@BillAckman), via Twitter