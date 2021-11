Bilan hebdo : violente fin de série pour le CAC40

(Boursier.com) — Fin de série pour le CAC40. Après huit semaines de hausse, le marché parisien abandonne 5,24% sur cinq séances (6.740 pts), victime du retour au premier plan de la pandémie de coronavirus. L'émergence d'un nouveau variant du coronavirus détecté notamment en Afrique du Sud a provoqué un violent décrochage des actifs risqués ce vendredi, bourse en tête. Les investisseurs redoutent que ce fameux B.1.1.529 ne vienne entraver une croissance déjà mise à mal par le variant Delta dans plusieurs régions. En Europe, divers pays, dont la France, ont renforcé leurs mesures sanitaires et accéléré le déploiement de la campagne de vaccination de rappel.

Ce variant, le B1.1.529, se caractérise selon l'agence britannique de la santé par un mode de pénétration dans les cellules complètement différent de la souche du coronavirus sur laquelle sont basés les vaccins actuels, ce qui pourrait le rendre résistant à ceux-ci et donc contraindre les autorités à de nouvelles restrictions, notamment en matière de déplacements internationaux.

La crise sanitaire a fait passer au second plan les risques liés à l'inflation. Les Minutes de la Fed ont montré que plusieurs responsables envisagent une accélération du "tapering", ce qui pourrait conduire aux premières hausses de taux directeurs avant la mi-2022. L'inflation mesurée par le "core PCE" a accéléré en octobre à 4,1% sur un an contre 3,7% en septembre. Parallèlement, les dépenses des ménages américains ont augmenté plus que prévu en octobre et les inscriptions au chômage sont retombées au plus bas depuis 1969, témoignant d'une robuste reprise économique.

En Europe, la publication du compte rendu de la dernière réunion du Conseil de politique monétaire de la BCE n'a pas permis de lever les incertitudes sur la stratégie de la banque centrale européenne. En effet, l'Institution a indiqué qu'elle pourrait "ne pas disposer en décembre de toutes les données nécessaires pour arrêter une position définitive sur l'évolution de l'inflation". En conséquence, elle estime qu'elle devra conserver des marges de manoeuvre au-delà de cette échéance, l'actuelle résurgence de la pandémie de coronavirus en Europe, ne facilitant pas la tâche des prévisionnistes.

L'euro évolue autour des 1,13/$ ce vendredi, tandis que le baril de Brent se négocie sous la barre des 75$ pour la première fois depuis la fin septembre.

LES VALEURS

* Novacyt s'envole de 45%. À la suite de l'annonce du 2 novembre, le test PCR en temps réel genesig COVID-19 de la société a été approuvé au Royaume-Uni. Le test est le premier test de Novacyt à être ajouté au registre CTDA et la société va maintenant travailler à la reprise de la vente du produit au Royaume-Uni. Le test de Novacyt a été lancé le 31 janvier 2020 et a été l'un des premiers tests au monde disponibles sur le marché pour le COVID-19.

* Valneva bondit de 21% après avoir signé un accord d'achat anticipé avec la Commission européenne (EC) pour la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses de VLA2001, son candidat vaccin inactivé contre la COVID-19, pendant une période de 2 ans. Cet accord fait suite à l'annonce du 10 novembre concernant l'approbation de l'accord par l'EC. Selon les termes de l'accord, suite à la revue finale des quantités requises par chacun des Etats membres de l'Union européenne, Valneva prévoit de fournir 24,3 millions de doses au cours des 2e et 3e trimestres de 2022, sous réserve de l'approbation réglementaire de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

* Remy Cointreau flambe de 10,2%. Il faut dire que le groupe de spiritueux a réalisé un excellent premier semestre, lui permettant de relever ses objectifs annuels. Il vise désormais une croissance organique "très forte" de son résultat opérationnel courant, une croissance organique forte de son chiffre d'affaires, ainsi qu'une amélioration organique de sa marge opérationnelle courante 2021-2022. Le résultat opérationnel courant des six mois clos fin septembre a atteint 212,9 millions d'euros, soit une croissance organique de 104,5% par rapport à la même période en 2020 marquée par le choc de la pandémie de COVID-19. Le consensus était positionné à 155,4 ME. Le résultat de la division cognac, qui représente près de 90% des bénéfices du groupe, a pour sa part progressé de 101,9% à 188,1 ME.

* Eurofins Scientific (+3,2%), bioMerieux (+6,9%) et Sartorius Stedim (+2,8%) . Les 'valeurs Covid', soit les groupes actifs dans la fabrication de tests et/ou liés à la production de vaccins, ont été recherchées.

* Vivendi (+1,1%). Le feuilleton Telecom Italia se poursuit. Après avoir appris hier que Luigi Gubitosi, l'administrateur délégué de l'opérateur transalpin, était prêt à se retirer si cela pouvait aider à accélérer la prise de décision sur l'offre de rachat de KKR, 'Bloomberg' croit savoir que CVC Capital pourrait collaborer avec le fonds américain. Les deux sociétés d'investissement ont eu des discussions exploratoires sur la possibilité d'une offre conjointe, affirment les sources de l'agence. Selon ces dernières, CVC étudie depuis plusieurs mois déjà une éventuelle acquisition de Telecom Italia. Les deux sociétés discutent encore des avantages d'une association et il n'est pas certain qu'elles présenteront une offre conjointe. Advent International, qui était en pourparlers pour un partenariat avec CVC, aurait fait marche arrière en raison de la complexité de la transaction et du soutien perçu du gouvernement italien à l'offre de KKR.

TIM a annoncé dimanche avoir reçu de KKR une offre préliminaire de 0,505 euro par action, qui a été immédiatement refusée par Vivendi, dont le prix de revient serait de l'ordre de 1 euro par titre. Le principal actionnaire du groupe italien juge l'offre actuelle de KKR trop basse.

A l'inverse, * Trigano plonge de 10% après son point annuel. Le spécialiste des véhicules de tourisme a été durement sanctionné malgré l'annonce d'une envolée de ses profits. Les investisseurs se focalisent en fait sur la prudence du management sur le nouvel exercice puisque ce dernier a averti que la forte progression de la demande ne se traduira pas par une augmentation proportionnelle des ventes en raison des difficultés d'approvisionnement qui limiteront fortement la croissance du chiffre d'affaires au premier semestre et peut-être au-delà. Les difficultés les plus pénalisantes concernent l'insuffisance de la production de bases roulantes liée à la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

* Stellantis (-11,1%), Valeo (-10%) et Faurecia (-12,3%) ont décroché, également victime des craintes sanitaires.

* STMicro trébuche de 8,5% et Capgemini cède 7,2%. Avant la nette détente de fin de semaine, la reconduction de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale avait entraîné une flambée des rendements et une nette baisse des valeurs à forte croissance, très sensibles à l'évolution des taux d'intérêt.

* Air France KLM (-6,8%), Accor (-8,6%), Airbus (-9,2%), Safran (-10,5%), Klepierre (-4,8%) ou encore Groupe ADP (-4,5%) chutent lourdement. La découverte d'un nouveau variant du coronavirus, dont les mutations "très inhabituelles" selon les scientifiques pourraient lui permettre d'échapper à la réponse immunitaire déclenchée par une vaccination, a provoqué de lourds dégagements sur les valeurs du tourisme, du transport et des loisirs, sans oublier les foncières. La Commission européenne va proposer d'activer une procédure d'urgence afin de bloquer les liaisons aériennes avec la région du sud de l'Afrique, a annoncé vendredi la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen.