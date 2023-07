Bilan hebdo : une semaine complète au soleil !

(Boursier.com) — Belle semaine pour le CAC40 qui refait le retard concédé depuis le début juillet. Au terme d'une semaine de 14 juillet complètement passée dans le vert, et après 6 séances consécutives en territoire positif, l'indice phare de la place parisienne termine à 7.374 points, soit sur un gain hebdomadaire de +3,23%. Cette semaine, l'indice parisien a évolué dans un trend courant entre un plus bas à 7.082,46 (lundi) et un plus haut de 7.409,01 points (jeudi).

Le baril de brut WTI (75,32$) gagne +2,9% sur la semaine, en dépit de l'essoufflement des marchés de l'or noir, vendredi. Le Brent de mer du Nord gagne +2,25% sur la semaine, à 79,63$.

Sur le marché des devises, le dollar recule de -2,2% cette semaine, tombant à 0,8889 face à l'euro.

L'once d'or s'échange 1.955,44$ (1.738,25 euros).

Cette semaine fut calme sur le front macroéconomique à Paris et le LA est, comme bien souvent, venu des Etats-Unis où les chiffres de l'inflation ont agréablement surpris.

En effet mercredi, les données de l'indice américain des prix à la consommation ont montré qu'il n'y avait pas d'emballement inflationniste aux Etats-Unis. Le ralentissement des prix à la consommation, plus marqué qu'anticipé par les analystes, a rassuré les intervenants de marché et détendu les marchés actions américains. Ces données seront prises en compte par la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion pour décider de la trajectoire des taux directeurs. Aussi, moins de surchauffe inflationniste permettra d'atténuer les ardeurs des faucons de la Fed quant à un nouveau tour de vis monétaire. Désormais, les plus optimistes espèrent même que la Fed pourrait rapidement en finir avec son cycle de resserrement monétaire, ce qui favoriserait à nouveau les marchés actions à l'hiver prochain...

Regardons à l'ouest, il fait meilleur !

Dans ce contexte, les marchés européens se sont détendus bien que la Banque centrale européenne soit dans une approche prudente quant à un éventuel ralentissement de l'inflation en Europe. La BCE a d'ailleurs indiqué, jeudi, qu'elle pourrait continuer à relever ses taux d'intérêt au-delà du mois de juillet. Le grand argentier européen a en effet laissé entendre qu'une 9e hausse consécutive de taux aurait lieu en juillet. Les membres de l'institution "ont estimé que le Conseil des gouverneurs pourrait envisager de relever les taux d'intérêt au-delà du mois de juillet, si cela s'avérait nécessaire". Il ne fait donc plus de doute que la remontée des taux en Europe va se poursuivre en septembre, puisque la BCE entend anticiper un maintien de l'inflation au-dessus de 2% jusqu'à la fin de l'année 2025.

Pourtant, les marchés financiers ont fait fi de cette approche frileuse de la Banque centrale européenne qui a "jugé essentiel de faire savoir que la politique monétaire avait encore du chemin à faire pour ramener l'inflation à son objectif en temps voulu".

Les données fondamentales de l'économie en zone euro sont d'ailleurs décevantes. Selon l'office statistique de l'Union européenne, la production industrielle de la zone euro a augmenté moins que prévu en mai. En France, les données économiques sont d'ailleurs tout aussi décevantes. Les défaillances d'entreprises ont augmenté de 35% en glissement annuel au 2e trimestre, et grimpent à leur plus haut niveau depuis 2016 !

Les petits épargnants n'ont pas non plus de quoi se réjouir ! Alors qu'ils espéraient un nouveau relèvement des taux des Livret A et LDDS à 4,1% afin de suivre le mouvement de l'inflation, la rémunération de ces livrets va être bloquée à 3% jusqu'en 2025. Les dépôts du Livret d'épargne populaire (LEP), dont le plafond va être porté à 10.000 euros, seront rétribués à 6% contre 6,1% actuellement.

Avec près de 4% de hausse cette semaine, les marchés actions sont peut-être allés un peu vite en besogne dans une semaine de transition en termes de volumes. Autant dire que la semaine prochaine sera à haut risque. Les marchés risquent de secouer à la moindre déception, alors que s'engage une salve de publications trimestrielles d'entreprises. Le point d'orgue sera atteint jeudi et surtout vendredi, puisque pas moins d'une soixantaine d'entreprises communiqueront sur ces deux jours !

Valeurs en hausse

* SES-imagotag (+14,63% à 133,2 euros). Après déjà une hausse de 24,5% la semaine dernière, SES-imagotag a à nouveau flambé en bourse cette semaine. La société a une nouvelle fois rejeté, sans équivoque, les allégations formulées par Gotham City Research dans la 2e salve d'accusations à son encontre, le vendredi 7 juillet. Dans un document de 15 pages, SES-imagotag souligne comment l'investisseur activiste a déployé des allégations trompeuses et non fondées et des conclusions prédéterminées qui tentent de jeter le doute sur la gouvernance et les comptes du groupe. La société a d'ailleurs notifié l'Autorité des Marchés Financiers de nombreux manquements commis par Gotham City à sa réglementation, et déposé plainte auprès du Parquet National Financier, notamment pour diffusion d'informations fausses et trompeuses.

Portzamparc a estimé, le lundi 15 juillet, que "la teneur des nouvelles accusations de Gotham reste dans la continuité du 1er communiqué, jugées disproportionnées et trompeuses. Le rebond du titre traduit le soulagement de certains investisseurs et des rachats de positions short qui devraient se poursuivre". L'analyste reste acheteur sur le dossier en ciblant un cours de 187,50 euros.

* Le compartiment des semi-conducteurs était recherché, cette semaine à Paris, après une publication rassurante de Taiwan Semiconductor Manufacturing. Le fabricant a annoncé des ventes meilleures que prévu, en raison du boom des applications d'intelligence artificielle.

* STMicroelectronics (+8,06% à 47,33 euros). Le titre termine à la seconde place du CAC40, derrière LVMH. Après la publication de TSM, le dossier a été dopé par une note de Jefferies qui affirme que le secteur européen des semi-conducteurs a entamé un nouveau cycle haussier. L'analyste anticipe une réévaluation boursière importante et à une forte croissance du BPA au cours des deux prochaines années. Le broker a rehaussé sa recommandation à 'conserver' sur STMicro, tout en portant son cours cible de 33 à 46 euros, soit un niveau désormais atteint...

* Dans le flux TSM, Dassault Systèmes (+4,16% à 40,83 euros) est bien orienté. Soitec prend +14,98% (171,55 euros). Jefferies a confirmé sa recommandation à 'achat' tout en relevant son objectif de cours de 180 à 270 euros.

* Carmila (+10,65% à 15,58 euros). Le rebond du titre s'inscrit dans le grand chambardement accompagnant la recomposition actuelle du paysage de la grande distribution en France...

Le 12 juillet, Carmila a signé un accord avec les actionnaires de contrôle de Galimmo SCA (+2,03% à 15,1 euros) en vue d'acquérir 93% du capital de la société. Cette acquisition potentielle serait réalisée simultanément à l'acquisition de Cora France par Carrefour (+0,5% à 17,10 euros).

La complémentarité géographique des portefeuilles de Carmila et de Galimmo, ainsi que leurs succès respectifs en matière de gestion d'actifs, offrent une opportunité de créer un acteur de référence dans l'immobilier commercial en France. Les 52 actifs de Galimmo, situés principalement dans le nord-est de la France, sont valorisés à 688 ME à fin décembre 2022. Les sites seront gérés en appliquant les règles existantes et bénéfiques de l'écosystème Carrefour/ Carmila. Le prix total de l'acquisition de 100% des actions de Galimmo représenterait 294 ME, payé par Carmila intégralement en numéraire soit 9,1 euros par action, correspondant à une décote de 41% par rapport à l'actif net réévalue (EPRA NDV) de Galimmo au 31 décembre 2022. La finalisation de l'opération est attendue à l'été 2024, une fois que l'ensemble des autorisations réglementaires, notamment en matière de contrôle des concentrations, auront été obtenues.

* Dans le secteur de la grande distribution, les négociations se poursuivent sur le dossier Casino, qui se reprend de +4,24% cette semaine, à 3,14 euros.

* Hermès International (+7,2% à 1.996,2 euros). Le sellier a ouvert, le 14 juillet, son 1er magasin dans la métropole de Tianjin, au nord de la Chine. Il s'agit de la 28e adresse de la maison parisienne en Chine continentale.

Egalement, Hermès poursuit également son extension en France. En effet, le groupe de luxe vient d'inaugurer l'extension de son site historique de Pierre-Bénite, situé au sud de Lyon. Afin d'accompagner le succès des collections et la croissance de ses effectifs, la Holding Textile Hermès (HTH), filière textile intégrée du groupe Hermès, regroupe et étend donc ses espaces de travail et de production tout en s'équipant d'une nouvelle ligne d'impression. Cette nouvelle ligne d'impression sera complétée à l'horizon 2024 par une seconde ligne afin de poursuivre la démarche d'innovation de la filière et de contribuer au développement de savoir-faire d'impression au cadre "à la lyonnaise". D'ici 2026, Hermès prévoit de créer près de 120 emplois dans cette filière.

* Aux côtés du sellier, l'ensemble des valeurs du luxe reste bien orienté et dynamique, malgré certains avis de cassandres récemment publiés : LVMH (+8,11% à 892,3 euros) ; Kering (+4,69% à 500euros), avec L'Oréal (+4,71% à 421,6 euros).

* Alstom (+6,49% à 27,07 euros). Délaissé la semaine passée par les investisseurs (-7%), le titre s'est bien repris cette semaine en enchainant 6 séances consécutives de hausses, après la tenue de son Assemblée générale qui a approuvé le versement d'un dividende de 0,25 euro par action. Le coupon sera payable en espèces ou en actions nouvelles. L'opération débutera, lundi 17 juillet, par le détachement du coupon. Les actionnaires auront ensuite jusqu'au 1er septembre pour déterminer leur option de paiement du dividende. S'ils optent pour un paiement en actions, le prix des actions nouvelles sera de 23,75 euros. Le résultat de l'option pour le paiement du dividende en actions sera dévoilé le 5 septembre, pour une mise en paiement du dividende en espèces et le règlement/livraison du dividende en actions, le 7 septembre.

La publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre du géant ferroviaire est attendue le 25 juillet.

* Quelques dossiers se distinguent aussi à l'image de : LDC (+8,94% à 128 euros), avec Teleperformance (+7,86% à 156,4 euros), et Saint-Gobain (+6,32% à 57,71 euros) qui publiera ses comptes semestriels le 26 juillet.

* Sur Euronext Growth, les écarts se creusent. La semaine est marquée par de gros rebonds post-publications et par l'introduction en fanfare d'Osmosun sur le marché.

* Osmosun (+86,12% à 12,09 euros). Grosse performance pour Osmosun, dans le sillage de son introduction en Bourse. Le placement du spécialiste de la conception, de la fabrication et des solutions de traitement de l'eau, a affiché une sursouscription de 1,6 fois l'offre. Valeur verte par excellence, le titre a été recherché en dépit d'un placement dans le haut d'une fourchette indicative allant 5,10 à 6,90 euros. Finalement, le prix retenu pour l'introduction a été fixé à 6,50 euros, mais il en fallait davantage pour décourager les investisseurs. Le titre termine la semaine à 12,09 euros, soit 66,52 ME de capitalisation boursière.

* Ober (+65,22% à 11,4 euros). Le marché s'aligne sur le prix de l'offre publique d'acquisition simplifiée formulée par les investisseurs historiques de l'entreprise. Ober Finances -société contrôlant Ober SA- ses principaux dirigeants (Ober Finances), les investisseurs Naxicap, Ober Participations, Etienne de la Thébeaudière, (Associés historiques) ont conclu, le 11 juillet, un protocole d'investissement engageant prévoyant une action de concert conduisant au dépôt d'une OPAS. Ober Finances va se porter acquéreur des actions détenues par les Investisseurs Naxicap au capital d'Ober SA, soit 30,54% du capital et 32,41% des droits de vote d'Ober SA. Cette opération se ferait sur la base d'une valorisation de 11,72 euros par action.

* Logic Instrument (+38,15% à 0,478 euros). La société a publié son chiffre d'affaires pour le 1er semestre 2023. Il est en très forte progression de 80% par rapport au 1er semestre 2022. Elle se traduit par une accélération de la croissance, particulièrement en Allemagne, et vient confirmer la pertinence de la stratégie visant à : enrichir la gamme de produits et solutions ; conforter ses relations avec les grands comptes ; et aussi développer le secteur défense. La société vise pour l'exercice 2023 une croissance très soutenue à deux chiffres et rentable. Par ailleurs, Logic Instrument n'exclut pas une opération de croissance externe sur l'exercice 2023 afin de créer le leader français de solutions mobiles pour les missions en extérieur mais également les environnements hostiles. Le marché anticipe cette perspective de changement de dimension de l'entreprise

Largo (+39,47% à 2,12 euros). Les investisseurs ont pris un peu d'avance sur la publication d'activité du 1er semestre, annoncée pour ce jeudi 20 juillet. Après une baisse de près de 90% du titre par rapport au cours d'introduction, TP ICAP Midcap a initié le suivi du titre avec un avis 'achat' et 3,2 euros pour objectif de cours. Dans l'immédiat, l'entreprise nantaise cède encore -15% depuis le mois de janvier.

* L'actualité financière et les contrats d'entreprises ont également soutenu, cette semaine, des dossiers comme SpineGuard (+24,88% à 0,537 euro), TME Pharma (+24,62% à 1,478 euro) ; Europlasma (+24,18% à 0,156 euro) ; Gaussin (+10,39% à 1,913 euro) ; Paulic Meunerie (+9,96% à 2,87 euros) ; Linedata Services (+9,85% à 60,2 euros) ; Alpha Mos (+9,07% à 1,78 euro) ; etc...

Valeurs en baisse

* Carbios (-18,64% à 27,5 euros). La société subit la dilution générée par sa levée de fonds et retrace le prix d'émission. Celle-ci a pourtant été très suivie car, à l'issue de la période de souscription close le 7 juillet, la demande totale de souscription a porté sur 6.827.273 actions nouvelles, soit un taux de sursouscription de 141,2%. Le montant brut de l'émission est d'environ 141 ME après exercice total de la clause d'extension. L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 5.558.695 actions nouvelles au prix de souscription de 25,32 euros par action nouvelle.

"Le succès de cette opération, la plus importante réalisée sur Euronext Growth depuis 2015, est à la mesure de l'enjeu auquel nous faisons face collectivement : lutter contre la pollution plastique. Grâce au soutien de nos actionnaires et ces nouvelles ressources, nous allons pouvoir construire et opérer la première usine au monde de biorecyclage du PET et étendre les bénéfices de notre technologie à tous types de plastiques. Fort d'une offre technologique propriétaire protégée au niveau mondial, Carbios entend devenir un leader sur le marché en pleine croissance du PET recyclé", commente Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios.

* Kerlink (-17,8% à 0,95 euro). Le spécialiste des solutions réseaux dédiées à l'internet des objets décroche cette semaine au-dessous du niveau de 'penny stock', après la publication de son activité semestrielle. Après un 1er trimestre en repli de -11% à 3,4 ME, le second trimestre ressort en forte baisse de -48% à 3,3 ME, pour un cumul des ventes sur 6 mois en retrait de -34% à 6,6 ME. "Cette évolution s'explique principalement par un effet de base défavorable ", explique Kerlink qui pâtit également de l'effondrement du marché des cryptomonnaies à compter de juin 2022. La décision, fin 2022, de ne plus livrer ces clients jugés insolvables a donc logiquement pesé sur le niveau d'activité du 1er semestre 2023. A périmètre identique, c'est-à-dire hors ventes relatives au projet Helium et donc liées au marché des cryptomonnaies, les ventes ressortiraient en progression de 6% sur le semestre.

* Kaufman & Broad (-7,1% à 22,9 euros). Le titre a décroché après la publication de comptes semestriels affichant un résultat net - part du groupe à 38,5 ME (22,7 ME sur la même période en 2022). Kaufman and Broad estime pouvoir atteindre sur l'exercice 2023, un résultat net part du groupe en progression d'environ +20%. Le taux de résultat opérationnel courant (ROC) 2023 devrait être de l'ordre de 8% pour un chiffre d'affaires en croissance de 6 à 10%. La trésorerie nette positive devrait s'établir autour de 50 ME.

* Air France KLM (-5,6% à 1,6 euros). Le transporteur aérien signe cette semaine la plus forte chute des valeurs enregistrées au Compartiment A à Paris. La pression vendeuse sur le titre de la compagnie aérienne tient en particulier à une note de la Deutsche Bank qui a dégradé le dossier à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 2,3 à 1,85 euro. Le broker évoque une récente baisse des tarifs en Europe et fait preuve d'une certaine prudence pour l'année prochaine. "Pour 2024, cependant, nous partons du principe que les tarifs baisseront de 6% en glissement annuel contre une stabilité anticipée auparavant, ce qui entraîne une réduction importante de nos prévisions de bénéfices qui se situent maintenant environ 20% en dessous du consensus en moyenne", affirme le courtier.

Le transporteur a par ailleurs annoncé un regroupement d'actions et une réduction du capital, deux opérations qui sont souvent des précurseurs d'une émission de capital. Le regroupement, qui débutera le 31 juillet, se traduira par l'attribution de 1 action ordinaire nouvelle d'une valeur nominale de 10 euros contre 10 actions ordinaires anciennes d'une valeur nominale de 1 euro, et par la division par 10 du nombre des actions en circulation.

* Plastivaloire (-5% à 3,04 euros). Question de goodwill ! Le groupe industriel a été fortement pénalisé au 1er semestre 2022-2023 par l'inflation des matières premières ainsi que de l'énergie et du transport. Malgré les négociations menées avec les clients depuis le second semestre 2021-2022 qui ont permis de répercuter plus de 50% de ces hausses de coût sur le 1er semestre de l'exercice, la marge brute perd 2,7 points par rapport au 1er semestre 2021-2022 et s'établit à 43,4%. La bonne maîtrise des charges de personnel et des coûts fixes atténue cet effet et permet une amélioration de +0,8 point de la marge d'Ebitda par rapport au 1er semestre 2021-2022. Le résultat opérationnel courant s'améliore et ressort positif à 6,9 ME. Le résultat opérationnel est cependant fortement impacté par des éléments non courants constitués d'une dépréciation de goodwill de 15,3 ME sur une filiale allemande. Il ressort ainsi à -9,1 ME. Le résultat net ressort négatif à -15,9 ME en part du Groupe.