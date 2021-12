Bilan hebdo : très grosse volatilité

(Boursier.com) — Le CAC40 a vécu une semaine de haute volatilité alternant les séances de hausse et de baisse après sa récente correction sur fond de craintes sanitaires et de retour de l'inflation appelée sans doute à durer plus longtemps que prévu... L'indice termine paradoxalement proche de ses niveaux de la fin de semaine dernière à 6.765 pts, en progression hebdomadaire timide de 0,3%.

D'après le Département américain au Travail ce vendredi, les créations de postes non-agricoles pour le mois de novembre 2021 sont ressorties au nombre de 210.000 seulement, contre 530.000 de consensus FactSet et 546.000 pour le mois antérieur (lecture révisée). Les créations de postes dans le privé sont plus de deux fois inférieures au consensus, à 235.000, contre 628.000 un mois auparavant. Les créations d'emplois manufacturiers se situent à 31.000, également inférieures aux anticipations de marché. En revanche, le taux de chômage a reculé à 4,2%, contre 4,5% de consensus et 4,6% un mois avant.

Inflation durable ou pas, les responsables de la Fed militent de plus en plus pour une "accélération du tapering"... La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu'elle était "très ouverte" à l'accélération du rythme de réduction des achats d'actifs. Elle favorise une finalisation du tapering en mars, laissant la banque centrale en mesure de relever ses taux deux fois en 2022. Le gouverneur sortant de la Fed, Randal Quarles, a quant à lui déclaré que la Fed devait durcir sa politique en réponse à une demande élevée. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a réitéré son opinion, indiquant que la Fed pourrait devoir réduire plus rapidement, et ajoutant qu'il faudrait peut-être commencer à élaborer un plan pour réfléchir au resserrement ultérieur. Raphael Bostic de la Fed d'Atlanta a également réitéré sa préférence pour une réduction plus rapide des achats d'actifs obligataires, se terminant à la fin du premier trimestre.

Vendredi encore, James Bullard, patron de la Fed de St. Louis, a réaffirmé la nécessité d'accélérer le tapering pour mettre un terme aux achats d'actifs mensuels dès le mois de mars.

Plus tôt cette semaine, Jerome Powell, reconduit à la tête de la Fed pour un nouveau mandat, a déclaré qu'il serait peut-être approprié pour la Fed d'envisager de conclure son retrait quelques mois plus tôt que prévu initialement. Tout cela met en évidence l'ampleur du changement dans le débat sur l'inflation transitoire ou persistante. D'ailleurs, Jerome Powell comme Janet Yellen (Secrétaire au Trésor) ont reconnu que ce terme de transitoire n'était plus adapté (et ne l'a d'ailleurs jamais été). Les marchés anticipent que la normalisation monétaire se poursuive, même au milieu de nouvelles menaces de variants.

Les ventes de détail en zone euro pour le mois d'octobre 2021 se sont établies en augmentation de 0,2% en comparaison du mois précédent, en ligne avec le consensus FactSet, après un repli de 0,4% pour septembre en deuxième estimation. Sur un an, les ventes de détail augmentent de 1,4% en octobre, contre 2,6% en septembre.

L'euro évolue toujours autour des 1,13/$, tandis que le baril de Brent se négocie sous la barre des 72$ malgré un petit sursaut dans le sillage de la dernière réunion de l'OPEP qui ne change pas de stratégie de production.

LES VALEURS

Guillemot remonte de 13% avec Abionyx Navya (+11%) et Assystem

Dassault Aviation grimpe de 7%. Les Emirats arabes unis ont signé vendredi des commandes d'armements auprès de la France pour un montant de 17 milliards d'euros, avec notamment l'acquisition programmée de 80 avions de combat Rafale et de 12 hélicoptères de transport militaire Caracal, un renforcement des liens économiques et politiques scellé à l'occasion d'une visite d'Emmanuel Macron.

Le contrat pour la commande de 80 Rafale - d'une ampleur sans précédent pour l'avion de combat de Dassault - a été qualifié d'"historique" par la ministre française des Armées Florence Parly, citée dans un communiqué. Son montant s'élève à 14 milliards d'euros, indique-t-on dans son entourage.

Cet accord, complété d'une commande pour 12 hélicoptères Caracal d'Airbus Helicopters (groupe Airbus), a été annoncé à l'issue d'un entretien à Dubaï entre le président français et le prince héritier de l'émirat d'Abou Dhabi, cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan.

Coface : +5% avec Catana, Lisi et Mersen

Schneider : +4,5% avec Rexel, TotalEnergies

Michelin : +3% avec SG, Veolia, EDF, Scor et AXA

A la baisse, Bigben rechute de 12% avec Nacon après les annonces de décalage de jeux

BioMerieux recule de 10% avec Abivax et Carmila

Valneva corrige aussi de 10% en réaction à une étude jugée décevante par le marché sur l'efficacité de la dose de rappel du vaccin développée par la société pharmaceutique contre le COVID-19 par rapport à la concurrence.

Selon une étude britannique, "COV-Boost", dévoilée vendredi, les doses de rappel des vaccins de Pfizer et Moderna contre le COVID-19 sont celles qui apportent une réponse immunitaire la plus élevée lorsqu'elles sont administrées 10 à 12 semaines après la dernière injection. L'étude montre également que la dose de rappel du vaccin de Valneva n'apporte pas de réponse immunitaire supplémentaire pour les personnes ayant été vaccinées auparavant avec le vaccin Pfizer.

Ubisoft : -8% suivi de Chargeurs et de Boiron

FDJ : -6% suivi de Neoen, Remy Cointreau, Tikehau et Carrefour (-5%) avec Orange