Bilan hebdo : très belle semaine pour le CAC40

(Boursier.com) — Belle semaine de rebond pour le marché parisien avec un CAC40 qui remonte de 2,6% à 6.727 points ce vendredi soir. Revigorés par un début de saison de trimestriels prometteur à Wall Street et des signaux jugés rassurants sur la conjoncture économique aux Etats-Unis (nette baisse des inscriptions au chômage, hausse surprise des ventes au détail...), les investisseurs ont profité de la récente baisse des indices pour réaliser des achats à bon compte. En Europe, LVMH, SAP ou encore Publicis se sont aussi illustrés alors que le rythme des publications va accélérer à partir de la semaine prochaine.

Les opérateurs ont ainsi laissé de côté les craintes liées à l'inflation, pourtant loin d'avoir disparu, notamment en raison de l'envolée du prix des matières premières, pétrole en tête. A plus de 82$ le baril, le WTI évolue au plus haut depuis 2014.

La semaine a également été marquée par l'IPO réussie d'OVH malgré une grosse panne de serveurs 48 heures avant l'opération, la renonciation à la reprise d'Equans (Engie) par Spie ou encore la présentation du plan 'France 2030' par Emmanuel Macron qui prévoit des milliards d'euros d'investissements pour répondre "aux grands défis de notre temps, en particulier la transition écologique".

LES VALEURS

* McPhy signe la hausse de la semaine sur le SBF120 à la faveur d'une envolée de 23%. A la peine en bourse cette année, le spécialiste des équipements de production et de stockage d'hydrogène a annoncé la nomination de Jean-Baptiste Lucas au poste de Directeur Général, en remplacement de Luc Poyer, qui restera Président du Conseil. "Une bonne nouvelle pour Mcphy, qui donnera un peu de stabilité" estime Portzamparc qui souligne que son profil correspond à celui recherché par Luc Poyer. " Jean-Baptiste Lucas devra réussir une étape clé pour Mcphy, celle de l'industrialisation et du succès sur des grands projets", ajoute l'analyste, à l'achat sur le dossier. Le titre a également été dopé par les dernières annonces d'Emmanuel Macron. Dans le cadre du projet 'France 2030', le Président a annoncé des milliards d'investissements dans les énergies propres.

* Devoteam s'envole 23% à 168,6 euros, le titre venant se coller au niveau de la nouvelle offre lancée par la société Castillon. Cette dernière, qui regroupe les frères fondateurs Bentzmann et KKR, a annoncé hier soir le lancement d'une offre publique d'achat simplifiée au prix de 168,50 euros sur le capital qu'elle ne détient pas encore. Une proposition qui représente une prime de 23,2% sur le cours de clôture du 13 octobre.

* Eramet bondit de 20%, portant sa hausse depuis le premier janvier à plus de 70%. Le groupe minier est resté porté par un environnement favorable sur fond de progression des prix des matières premières. Le marché est très positif sur le dossier puisque sur les six analystes suivant la valeur (consensus 'Bloomberg'), 4 sont à l''achat' et 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 84 euros.

* OVHcloud grimpe de 6,5%. Le leader européen des services de 'cloud computing', qui avait finalement choisi le bas de fourchette pour son introduction sur la place parisienne, à 18,5 euros, est valorisé plus de 3,6 milliards d'euros à l'issue de sa première séance sur le marché parisien. Preuve de l'enthousiasme pour la firme technologique, qui évolue dans un marché en forte croissance, l'IPO a suscité chez les investisseurs particuliers la plus forte participation pour une introduction sur le compartiment A d'Euronext Paris depuis 10 ans, hors privatisation de la Française des Jeux.

* Spie prend 8% après avoir renoncé à l'acquisition d'Equans. Dans un communiqué, Spie " estime que les informations rendues disponibles dans le cadre de ce processus de 'due diligence' ne sont pas suffisantes pour lui permettre de formuler, dans le délai imparti, une offre ferme conforme à ses exigences et objectifs". Bouygues, Eiffage et le fonds Bain Capital sont désormais les trois candidats encore en lice pour reprendre Equans, qui emploie près de 74.000 personnes.

* LVMH s'octroie 6% après une nouvelle publication de choix. Bien que moins dynamiques qu'au premier semestre, les ventes du numéro un mondial du luxe ont encore progressé de 20% en données organiques au troisième trimestre, à 15,51 milliards d'euros. Principale source de profits du groupe, la division mode et maroquinerie affiche une croissance interne de 24% sur un an et de 38% par rapport à la même période de 2019, avant la pandémie de coronavirus. Le consensus tablait sur une augmentation de 21%. LVMH compte sur le dynamisme de ses marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2021 son avance sur le marché mondial du luxe.

*Kering et Hermès gagnent aussi plus de 6 % dans le sillage de LVMH.

* Sopra Steria avance de près de 7%. La société de services informatiques a signé un accord de négociation exclusive en vue d'acquérir EVA Group, entreprise spécialisée en cybersécurité. L'acquisition, dont la clôture est anticipée d'ici la fin de l'année, permettrait à Sopra d'augmenter significativement sa force de frappe dans le domaine très porteur et critique de la cybersécurité. Comme le souligne Bryan Garnier, grâce à cette opération, Sopra Steria entrerait dans le Top 3 des services de cybersécurité en France et augmenterait également sa visibilité dans le domaine face à Atos, Capgemini, Orange et Accenture.

* EDF (+3,6%). La piste énergétique évoquée par Emmanuel Macron qui a déclaré que la France construirait de petits réacteurs nucléaires d'ici 2030 afin de renforcer l'indépendance et la production industrielle du pays, ont soutenu la valeur. Dans le cadre du plan "France 2030", le président de la République a annoncé un investissement d'un milliard d'euros dans l'énergie nucléaire d'ici à 2030. La France entend ainsi se doter au cours de cette décennie de petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR, pour "small modular reactor"), d'une puissance allant de 25 à 500 megawatts (contre 1.600 pour l'EPR développé par EDF). Plus globalement, un total de 8 milliards d'euros sera investi pour aider à réduire les émissions de carbone de l'industrie française...

A l'inverse, * Bouygues cède 4%. Le conglomérat et Eiffage restent les deux seuls groupes industriels en lice avec le fonds Bain Capital pour la reprise d'Equans. Spie a en effet jeté l'éponge, estimant "que les informations rendues disponibles dans le cadre de ce processus de 'due diligence' ne sont pas suffisantes pour lui permettre de formuler, dans le délai imparti, une offre ferme conforme à ses exigences et objectifs". Stifel trouve surprenant que l'entreprise mentionne ce 'manque' d'informations et estime que cela peut soulever des inquiétudes quant à savoir si les autres soumissionnaires partagent ce point de vue, notamment Bouygues et Eiffage...

* Ubisoft redonne presque 6%. A 'surpondérer' sur l'éditeur de jeux vidéo, JP Morgan se montre davantage prudent sur le dossier et abaisse sa cible de 84 à 70 euros. Far Cry 6, qui vient de sortir, est "quelque peu à la traîne" par rapport à l'opus précédent et pourrait finir par être un jeu de "catégorie B" en termes de succès commercial, écrit le broker. JPM réduit ainsi ses estimations de ventes pour l'ensemble de l'année de 10 millions à 7 millions d'unités et abaisse ses prévisions d'Ebit pour l'année fiscale 2022 de 13%, pour les ramener dans le bas de la fourchette des prévisions de la société.

* Carrefour cède 3,3% après les révélations du week-end dernier. Alors que des bruits de couloir récents faisaient état d'un éventuel rachat d'Auchan par Carrefour, c'est finalement ce dernier qui a refusé d'être repris par la famille Mulliez. Si 'Bloomberg' a dans un premier temps évoqué une offre jugée trop basse ainsi que la structure de l'opération envisagée, le quotidien 'Les Echos' a précisé qu'Alexandre Bompard a aussi "buté sur la difficulté à estimer la valeur des actifs d'un groupe familial non coté". Proposant initialement une fusion avec le géant de la distribution, la famille Mulliez aurait finalement opté pour une offre publique d'échange afin de satisfaire les actionnaires de Carrefour. En vain. Un prix de 21,50 euros par action Carrefour aurait été avancé, dont plus de 70% en numéraire et un peu moins de 30% en actions Auchan. Le tout valorisant Carrefour à 16,5 milliards d'euros, quand le distributeur en valait 12,6 MdsE vendredi dernier à la clôture. Malgré cet échec, ce nouvel épisode montre que l'industrie est prête pour une consolidation même s'il faudra sans doute patienter encore un peu.

* Imerys se replie de 2,4%. Le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie explique que le 13 octobre, la Cour supervisant la procédure du "Chapter 11" des entités talc nord-américaines a rendu une décision selon laquelle certains votes en faveur du plan de réorganisation des entités en question ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du vote final. En conséquence le Plan est maintenant juste en deçà du seuil d'approbation requis de 75% des votes. Cette décision devrait retarder la procédure du "Chapter 11" jusqu'en 2022. Le Groupe ne s'attend pas à ce que cette décision ait un impact significatif sur les termes de l'accord relatif à Imerys SA et ses filiales intégré dans le Plan, en partie déjà exécuté par la vente des actifs des entités talc nord-américaines à un tiers. Mais la procédure prendra plus de temps que prévu.