Bilan hebdo : superbe semaine du CAC40, en hausse de 2,7% !

(Boursier.com) — Très belle semaine pour le marché parisien qui renoue avec ses niveaux de la fin septembre. Sur cinq séances, le CAC40 avance de 2,7% à points ce vendredi soir à 7.234 points. L'indice a ainsi repris près de 7% depuis le point bas de la fin octobre sous les 6.800 points, alors que les derniers chiffres de l'inflation en zone euro, mais aussi aux Etats-Unis, confortent le scénario de la fin de la hausse des taux directeurs de la part de la BCE et de la Fed...

Bien que les membres du Conseil des gouverneurs de la BCE aient souligné à plusieurs reprises que le taux de dépôt resterait à 4% jusqu'en 2024, les marchés monétaires parient désormais sur une première réduction dès avril et intègrent un point de pourcentage complet de baisse des taux l'année prochain... Pour certains observateurs, le marché est peut-être allé un peu vite en besogne.

Alors que la saison des trimestriels arrive à son terme, la semaine a été marquée par la poursuite de la détente des rendements obligataires, mais également par la nouvelle baisse prononcée des cours de l'or noir. Sous les 75$, le baril de WTI est en passe d'aligner une quatrième baisse hebdomadaire consécutive (comme le Brent) en raison des inquiétudes croissantes concernant la demande mondiale et de la réduction de la prime de risque liée à la guerre au Proche-Orient.

Du côté des entreprises, Orpea et Clariane ont continué à faire parler, et à souffrir en Bourse, tandis que l'annonce d'un vaste plan de restructuration chez Alstom a provoqué de gros dégagements sur le géant du rail. A l'inverse, la présentation du nouveau plan stratégique chez Eramet a été saluée.

Sur le front des devises, l'euro remonte et se rapproche des 1,09 dollar. Enfin, le Bitcoin consolide un peu après sa vive remontée et évolue autour des 36.000$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Elior s'envole de 22% ! Un flux acheteur à relier à une note de TP ICAP Midcap qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur le dossier en visant 2,5 euros. Avec un cours descendu à 2 euros, l'action intègre une capitulation générale, affirme le broker. Or, un nouveau management capable, une nouvelle activité Multiservices robuste, une équation prix-inflation moins complexe sont les ingrédients d'un redressement qui va vite se concrétiser, détaille le courtier.

* Solutions30 bondit de 14%, sur un plus haut de sept semaines. La société européenne spécialisée dans les solutions pour les nouvelles technologies a annoncé avoir signé avec GlasfaserPlus un accord pour le déploiement d'un réseau FTTH en Allemagne. Cet accord est une nouvelle étape dans l'ambition de GlasfaserPlus de donner accès à l'internet à haut débit à 4 millions de foyers, habitant les zones rurales et les petites et moyennes zones urbaines d'Allemagne dans les années à venir. Les deux partenaires ont l'intention de fournir des services FttH clés en main, de la connexion au raccordement des foyers. Avec ce nouvel accord en Allemagne, Solutions30 poursuit son expansion dans le déploiement des réseaux très haut débit en Europe.

* Eramet grimpe de 9%, dopé par la présentation de ses objectifs de moyen terme dans le cadre d'une "journée investisseurs". Le groupe minier a annoncé qu'il comptait poursuivre son projet d'augmentation de ses capacités de production de lithium en Argentine et tenter de doubler la production de sa mine de nickel en Indonésie dans le cadre d'un plan d'investissement qu'il juge capable de résister à l'essoufflement de l'économie mondiale... Au global, Eramet table sur un plan d'investissement d'environ 1,9 milliard d'euros sur la période 2024-2026 pour renforcer les activités génératrices de cash et préparer la croissance future essentiellement dans la transition énergétique. La firme a précisé ne pas avoir l'intention de faire équipe avec Imerys. "Eramet n'a pas envisagé de s'associer avec Imerys dans le lithium, nous avons nos propres projets", a ainsi affirmé Christel Bories, PDG d'Eramet.

* STMicroelectronics gagne 9%. Outre le repli des taux obligataires, le secteur des semi-conducteurs a été recherché cette semaine dans le sillage d'Infineon. Les prévisions du fabricant allemand de puces pour l'exercice 2024 sont jugées rassurantes compte tenu des attentes 'tièdes' des investisseurs après que ses pairs, de Texas Instruments à ON Semiconductor, eurent signalé une faiblesse de la demande de puces utilisées pour les applications industrielles. Sur l'ensemble du nouvel exercice, Infineon prévoit une croissance de ses revenus à 17 milliards d'euros (plus ou moins 500 millions d'euros) après un niveau de 16,31 MdsE (+15%) sur l'exercice clos. La société a indiqué que son principal segment automobile atteindra une croissance des ventes à deux chiffres sur l'exercice et que le marché de l'électronique grand public devrait reprendre plus tard en 2024.

* Vallourec prend 8% après le relèvement de sa guidance annuelle de revenu brut d'exploitation dans un environnement de marché favorable dans la région hémisphère Est. Le fabricant de tubes en acier sans soudures vise dorénavant un RBE annuel entre 1,075 milliard et 1,175 milliard d'euros, contre une fourchette comprise entre 950 millions et 1,1 milliard d'euros précédemment. De plus, Vallourec dit viser pour 2023 la poursuite de la réduction de sa dette nette par rapport au troisième trimestre 2023. S&P Global a par ailleurs de nouveau relevé la note crédit à long terme du groupe, de 'BB-' à 'BB'. La perspective reste 'positive', signe que l'agence pourrait encore remonter sa notation.

A l'inverse, Clariane retombe de 20%, délaissé après avoir annoncé un vaste plan de restructuration de 1,5 milliard d'euros, comprenant une augmentation de capital, pour rétablir son accès au financement et renforcer sa structure financière. Dans le détail, l'exploitant de maisons de retraite compte réaliser l'an prochain une AK, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant brut de 300 ME (avec la garantie de Crédit Agricole Assurances à hauteur de 200 ME), céder pour environ 1 milliard d'euros de produits bruts en 2024 et conclure un partenariat immobilier (portant sur les murs de 19 établissements sanitaires et médico-sociaux en France) d'un montant de 140 ME avec CA Assurances. Plusieurs analystes ont dégradé leur recommandation sur le dossier à la suite de ces annonces, à l'image de Kepler Cheuvreux et BNP Paribas Exane.

* Orpea chute de 16% après le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 3,9 milliards d'euros. La semaine passée, la cour d'appel de Paris avait confirmé la décision de l'Autorité des marchés financiers d'autoriser la Caisse des dépôts à monter au capital de la société Orpea sans lancer d'offre publique d'achat. L'appel au marché s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée arrêté par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 juillet dernier et a pour objectif l'apurement de l'intégralité de l'endettement non sécurisé de la société, d'un montant d'environ 3,9 MdsE.

* Valneva recule de 10%. Frédéric Grimaud va quitter le navire. En amont de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui se tiendra le 20 décembre prochain à Nantes, la firme indique que trois membres actuels du Conseil de surveillance ne rejoindront pas le futur Conseil d'administration : Mme Johanna Pattenier, Mme Sharon Tetlow et M. Frédéric Grimaud, actuel président du Conseil de surveillance. Au cours de cette AGE, les actionnaires voteront notamment sur la recommandation du Conseil de surveillance visant à passer du système actuel de gouvernance de la Société à deux niveaux, avec un Conseil de surveillance et un directoire, à un système à un seul niveau basé sur un conseil d'administration (Board of Directors).

* Alstom trébuche de 5%, de retour au plus bas depuis 2005. Plus que la publication de comptes intermédiaires sans grande surprise, le marché se focalise sur le gros plan d'économies de coûts annoncé par le géant du rail. Le groupe va en effet lancer un programme de cession d'actifs compris entre 500 et 1 milliard d'euro, supprimer 1.500 emplois et envisage une augmentation de capital. Alstom ne versera par ailleurs de dividende sur l'exercice fiscal en cours. Le groupe compte ainsi renforcer sa structure bilancielle et vise une réduction de sa position de dette nette d'un montant de 2 milliards d'euros d'ici mars 2025. "Le cash-flow libre négatif d'Alstom durant ce premier semestre constitue un appel clair au changement. Bien que la demande reste à un niveau soutenu, malgré une certaine volatilité, notre performance commerciale a été faible", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom. "Il est trop tôt pour dire quels actifs seront vendus, a souligné le dirigeant dans une interview accordée à 'Bloomberg', ajoutant qu'une augmentation de capital est une option mais pas la préférence du groupe.

* Coface perd 5%. Le réassureur a fait état de revenus de 458 ME au troisième trimestre, en baisse de 3,3% en publié et de 0,3% hors effet de change, inférieurs au consensus (492 ME). Sur neuf mois, le bénéfice net ressort à 189,7 millions d'euros (+2,1%) pour des revenus de 1,418 MdE, en hausse de 7,1% à périmètre et taux de change constants et de 5,3% en données publiées. La direction a dit travailler activement sur son prochain plan stratégique qui sera présenté aux investisseurs le 5 mars 2024.

* Technip Energies redonne 3%, victime de la baisse des cours pétroliers et d'une note d'analyste. Barclays a en effet abaissé sa recommandation sur la société d'Ingénierie et de Technologies de deux crans, soit de 'surpondérer' à 'sous-pondérer'. L'objectif est maintenu à 26,5 euros.