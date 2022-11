Bilan hebdo : sixième semaine de hausse pour le CAC40, Téléperformance sombre

(Boursier.com) — Et de six ! Le CAC40 poursuit sur sa lancée d'octobre en ce début de mois et enchaîne une sixième semaine dans le vert avec un gain hebdomadaire de 2,78%, à 6.595 points ce vendredi soir. Les places boursières ont été portées par l'annonce d'un ralentissement plus marqué qu'attendu de l'inflation aux Etats-Unis au mois d'octobre, ce qui pourrait conduire la Fed à opter pour des hausses de taux moins élevées à l'avenir. Le combat est encore loin d'être gagné mais plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont adouci leur discours à la suite de ces données. De quoi provoquer une chute des rendements obligataires et du dollar...

A l'inverse, les discours des membres de la BCE restent pour le moins bellicistes alors que l'inflation a encore accéléré pour atteindre un nouveau sommet de 10,7% le mois dernier. Isabel Schnabel, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a par exemple déclaré jeudi que la hausse des taux à un niveau "neutre" ne suffira pas à maîtriser l'inflation record, même si les chances d'une récession dans la zone euro augmentent. "Nous devrons encore augmenter les taux, probablement en territoire restrictif, pour ramener l'inflation à notre objectif d'inflation à moyen terme en temps opportun", a ajouté la dirigeante.

L'élan haussier de fin de semaine a également été alimenté par l'assouplissement des mesures sanitaires en Chine destinées à limiter la propagation du coronavirus. Pékin a notamment décidé de raccourcir la durée de la quarantaine pour les cas contact et les voyageurs en provenance de l'étranger tandis que les compagnies aériennes ayant transporté des passagers contaminés par le Covid-19 ne seront plus sanctionnées. Des annonces qui ont profité au secteur du luxe ainsi qu'au compartiment des ressources de base.

Sur le marché des devises, le billet vert a accusé le coup après les données sur l'inflation aux Etats-Unis : l'indice dollar est de retour sous les 107 pts. L'euro a, à l'inverse, fortement rebondi et se négocie au-dessus des 1,03$ entre banques. Le Bitcoin n'a pas été épargné par l'affaire FTX et évolue sous les 17.000$. Enfin, sur les matières premières, le baril de Brent s'échange autour des 96$, en baisse de plus de 2% sur la semaine.

Côté entreprises, Teleperformance a fait couler beaucoup d'encre après "l'affaire colombienne", Thalès a chuté alors que des données relatives au groupe de Défense ont été publiées sur le "dark web" par le groupe de pirates informatiques russophone LockBit 3.0, tandis que Carrefour et Renault ont présenté leur nouveau plan stratégique. Enfin, Schneider Electric a rehaussé son offre de rachat sur le solde du capital d'Aveva.

LES VALEURS

* Casino s'envole de 25,3%, dopé par la baisse des rendements obligataires et des éléments rassurant sur sa dette. Le distributeur a procédé au rachat sur le marché d'un montant nominal de 67.050.000 euros de l'obligation sécurisée Quatrim 2024. Les obligations rachetées seront annulées dans les prochains jours. Au 10 novembre, le solde du compte séquestre senior sécurisé est nul.

* Faurecia bondit de 20,5%. L'équipementier automobile avait été fortement chahuté la semaine dernière après la présentation de son plan Power25, lors du premier Capital Markets Day depuis le rapprochement avec HELLA. Invest Securities a ajusté la mire de 22,5 à 23,1 euros avec un avis à maintenu à acheter', tandis qu'Oddo BHF s'est dit surpris de la mauvaise réaction du marché alors que les objectifs sont ressortis globalement en ligne avec les attentes (chiffre d'affaires inférieur mais incluant cessions à venir, FCF supérieur et rentabilité en ligne) avec une présentation exhaustive des différentes divisons et de leur potentiel, qu'il s'agisse de croissance, nouvelles technologies ou de progression attendue de leur performance opérationnelle...

* Soitec flambe de 19,5% avec la baisse des taux obligataires et alors que le cours de l'action a été fortement chahuté ces dernières semaines malgré de bonnes performances opérationnelles. Les ventes du spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants se sont redressées au deuxième trimestre après un début d'année faible et ont permis à la direction de réitérer avec confiance ses prévisions pour l'exercice 2023.

* Atos, OVH, Capgemini ou encore STMicro affichent des hausses de plus de 10%, dans le sillage du Nasdaq sur fond de nette détente des taux obligataires.

* Scor grimpe de 13,9% malgré un point trimestriel inférieur aux attentes. Le réassureur a essuyé une perte nette de 509 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, comparée à un résultat net de 339 ME il y a un an. Sur les trois mois clos fin septembre, le groupe enregistre un déficit de 270 ME, contre une perte de 41 ME un an auparavant et un consensus de -193,5 ME. Scor aligne ainsi un troisième trimestre consécutif déficitaire. Les primes brutes émises atteignent 5,14 MdsE sur le trimestre, en hausse de 11,6%, et légèrement supérieures aux attentes du marché (5,09 MdsE). Scor a été pénalisé par la forte sinistralité liée aux catastrophes naturelles. Jefferies a malgré tout rehaussé à l''achat' sa recommandation sur le réassureur tout en augmentant sa cible de 17,5 à 22,5 euros. L'analyste met en avant les mesures décisives prises au troisième trimestre pour renforcer le bilan de l'entreprise et affirme que "le moment du pic de risque est en train de passer"...

* Alstom (+13%) a remporté un contrat d'une valeur de 98 millions d'euros pour concevoir, fabriquer, fournir, tester et mettre en service 78 voitures de métro avancées pour l'Indien Chennai Metro Rail Limited (CMRL). Ces nouvelles voitures de métro circuleront sur le corridor de 26 km faisant partie de la phase II qui reliera Poonamallee Bypass et Light House à travers 28 stations (18 surélevées et 10 souterraines). Le contrat comprend la fabrication de 26 rames de métro (configuration à trois voitures) pouvant fonctionner à une vitesse maximale de 80 km/h, ainsi que la formation du personnel.

* ArcelorMittal prend près de 11%. Le groupe basé au Luxembourg a dévoilé des comptes trimestriels en net retrait sur un an mais globalement supérieurs aux attentes des analystes grâce à d'importantes réductions de coûts et à des économies d'énergie. Sur les trois mois clos fin septembre, le géant de la sidérurgie a dégagé un Ebitda de 2,66 milliards de dollars, divisé par plus de deux sur un an, pour un chiffre d'affaires en repli de 6% à 19 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 993 M$, contre 4,62 Mds$ un an plus tôt, et le flux de trésorerie disponible a atteint 1,1 Md$.

* Schneider Electric gagne 7,9%. La société a relevé son offre de rachat sur le solde du capital (41%) d'Aveva qu'elle ne détient pas encore. Le groupe basé à Rueil-Malmaison propose désormais 32,25 livres en numéraire par action Aveva, soit une augmentation d'environ 4% par rapport à la précédente offre de 31£ par titre qui valorisait le fabricant de logiciels industriels à environ 9,5 Mds£. Cette nouvelle proposition intervient alors que plusieurs investisseurs avaient jugé l'offre initiale trop faible. Elle a été recommandée par le Comité des Directeurs indépendants d'Aveva. Schneider Electric précise qu'il s'agit de son offre finale à moins qu'une proposition concurrente n'émerge.

* Renault s'adjuge 6,6% après la présentation du 3ème chapitre de son plan 'Renaulution'. Comme prévu, le groupe va séparer ses activités électriques (Ampere), dans lesquelles une participation capitalistique de Nissan est toujours à l'étude mais n'a pas encore fait l'objet d'un accord définitif, de son activité historique de véhicules thermiques et hybrides innovants à faibles émissions, détenue à 50-50 avec le Chinois Geely. Le management compte sur cette scission pour doper sa rentabilité au cours des prochaines années. Il vise désormais une marge opérationnelle supérieure à 8% en 2025, et de plus de 10% en 2030, contre 3,6% en 2021 et au moins 5% attendu cette année. Le groupe au losange, qui compte introduire en bourse Ampere au plus tôt au second semestre 2023 (sous réserve des conditions de marché), table également sur un free cash-flow supérieur à 2 milliards d'euros par an en moyenne sur 2023-2025, et de plus de 3 MdsE par an en moyenne sur 2026-2030.

A l'inverse, * Teleperformance plonge de 30,4%. Le leader mondial des centres d'appels a annoncé jeudi avoir lancé un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros à la suite du recul jugé "démesuré" de son cours de Bourse jeudi (-33%), après l'ouverture d'une enquête en Colombie sur des soupçons de violation des règles du travail. Edwin Palma Egea, le ministre colombien des Relations du travail, a écrit sur Twitter: "Nous avons décidé d'ouvrir une enquête contre Teleperformance... Nous avons notifié l'entreprise et invitons tous les travailleurs et organisations syndicales du pays à nous fournir des preuves de violations présumées des normes de travail". Le groupe a lui indiqué n'avoir reçu aucune notification officielle de la part du gouvernement colombien sur cette enquête et qu'il est confiant sur les résultats qu'elle donnerait.

Selon Teleperfomance, "l'équipe de direction de la filiale en Colombie a toujours développé la société dans le respect de la loi". L'ouverture de cette enquête fait suite à des informations du magazine américain Time et du Bureau of Investigative Journalism, datant d'octobre, sur les conditions de travail en Colombie des employés chargés de la modération sur le réseau social Tiktok, dont Teleperformance est un sous-traitant. Selon ces informations de presse, ces employés, dont les droits syndicaux n'étaient pas respectés, étaient soumis à des conditions de travail traumatisantes pour un salaire de 10 dollars par jour.

* Thales trébuche de 10,5% alors que le groupe russophone Lockbit 3.0 a publié sur le dark web des donnés piratées à la fin du mois dernier. Le géant de l'électronique, de la Défense et de la sécurité a confirmé cette information tout en précisant qu'"aucune demande authentique de rançon" n'a été faite. Dans un communiqué, Thales indique que ces faits n'ont pas "d'impact sur ses activités". "A ce stade, Thales est en mesure de confirmer qu'il n'y a pas d'intrusion dans ses systèmes d'information", ajoute la firme.

* Carrefour rend 1,9% après la présentation d'un plan stratégique qui a peu emballé la communauté financière. Dans le cadre de 'Carrefour 2026', le distributeur va augmenter son rythme d'investissements annuels à 2 milliards d'euros (contre 1,7 MdE) et se fixe l'objectif d'un cash-flow libre net supérieur à 1,7 MdE à horizon 2026, contre nettement supérieur à 1 milliard d'euros cette année. Pour atteindre cette guidance et aider ses clients face aux enjeux de pouvoir d'achat et pour faire face aux défis climatiques, Carrefour va placer sa marque propre au coeur de son modèle commercial. Elle représentera 40% du chiffre d'affaires alimentaire en 2026 (vs. 33% en 2022). En outre, le groupe va développer à marche forcée ses formats de magasins discounts avec un parc de plus de 470 Atacadão attendu au Brésil en 2026 (+200 vs. 2022) et le lancement d'Atacadão en France à l'automne 2023. Le management a par ailleurs confirmé ses initiatives en e-commerce ainsi que l'objectif de 10 MdsE de GMV e-commerce en 2026.