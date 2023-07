Bilan hebdo : semaine positive avec un retour sur les 7.400 points

(Boursier.com) — Après un mauvais départ lundi, sur fond d'inquiétude pour l'économie chinoise et de chute des valeurs du luxe, le marché parisien a doucement remonté la pente, enchaînant quatre séances dans le vert et repassant, ce vendredi, la barre symbolique des 7.400 points. Le bilan hebdomadaire est donc positif, avec un gain de 0,79% à 7.432,77 points.

Les chiffres de l'inflation britannique (+7,9% sur un an) et de la zone euro (+5,5% sur un an), publiés mercredi, ont confirmé que la dynamique des prix dans les pays développés était en ralentissement, rassurant les investisseurs. La saison des résultats bat son plein, et depuis son ouverture, les chiffres publiés par les entreprises européennes ont été dans l'ensemble meilleurs que prévu, soutenant les indices. Aux Etats-Unis, les poids lourds de la tech (Tesla, Netflix) ont en revanche déçu, avec à la clé une dégringolade pour leurs actions à Wall Street.

A Paris, le feuilleton Casino s'est poursuivi, avec la décision du conseil d'administration, lundi, de poursuivre les négociations sur l'offre d'apport en fonds propres portée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky.

Le programme de la semaine prochaine sera chargé sur le plan de la politique monétaire, trois grandes banques centrales se prononçant sur leurs taux : d'abord la Fed aux Etats-Unis mercredi, avant la Banque centrale européenne et la Banque du Japon.

Valeurs en hausse

* Ubisoft (+10,69% à 28,78 euros). L'éditeur jeux video a bondi après la publication, jeudi soir, des résultats de son premier trimestre fiscal marqués par des réservations nettes ("net bookings") supérieures aux attentes. Sur la période avril-juin, les réservations nettes ont représenté 267,7 millions d'euros, a précisé Ubisoft, qui attendait un montant de seulement 240 millions d'euros. Elles représentent cependant une baisse de 8,7% par rapport à la même période il y a un an.

* Kering (+8,26% à 541,3 euros). Le groupe de luxe a annoncé des changements de direction à la tête de sa filiale Gucci. Marco Bizzarri, PDG de Gucci depuis 2015, quittera la direction du groupe le 23 septembre. Jean-François Palus, directeur général délégué de Kering, sera nommé PDG de Gucci pour une période transitoire et aura pour mission de renforcer les équipes et les opérations de la marque, selon la société. Au-delà de ce remaniement interne, la spéculation anime aussi le dossier avec Bluebell Capital Partners Ltd qui aurait pris une participation dans Kering. Selon Bloomberg, l'activiste chercherait à améliorer l'activité Gucci de Kering. Ce dernier s'entretiendrait donc avec des conseillers pour mettre en place une stratégie de défense face à Bluebell, qui aurait récemment rencontré des responsables de la compagnie.

* Casino (+17,49% à 3,694 euros). Le conseil d'administration du groupe de distribution a décidé, lundi, de poursuivre les négociations sur l'offre d'apport en fonds propres portée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, a déclaré dans un communiqué le distributeur stéphanois. La veille avait été annoncé le retrait de 3F Holding, regroupant les hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, qui était jusque-là en concurrence avec l'offre portée par Daniel Kretinsky mais qui a dénoncé un processus "biaisé".

* TotalEnergies reprend 5,28% à 53,99 euros, avant la publication de ses résultats semestriels jeudi prochain.

Valeurs en baisse

* Publicis (-1,60% à 71,8 euros). Le groupe a relevé, jeudi, ses prévisions annuelles après un premier semestre robuste marqué par une croissance sur ses principaux marchés et la poursuite de la transformation de ses activités.

* Thales (-2,87% à 133,5 euros). Le groupe a fait état, vendredi, d'un rebond de ses activités d'aéronautique civile. Il prévoit désormais une croissance organique pour l'année de 5 à 7%, contre une fourchette précédente de 4 à 7%, pour atteindre 17,9-18,2 milliards d'euros.

* Dassault Aviation (-0,94% à 40,45 euros). Dassault Aviation a fait état d'un chiffre d'affaires ajusté au premier semestre de 2,295 milliards d'euros contre 3,098 milliards sur la même période de 2022. Le groupe a cependant maintenu ses objectifs pour 2023.

* STMicroelectronics (-3,42% à 45,71 euros). Le titre a souffert après l'annonce, jeudi, des prévisions du fabricant taïwanais de puces TSMC. Ce dernier anticipe une baisse de 10% de ses ventes cette année.

Dans le secteur des semi-conducteurs, Soitec perd également 3,21% sur la semaine, à 166,05 euros.