Bilan hebdo : semaine mouvementée mais stable pour le CAC40

* Schneider Electric avance de 6,7%. Les opérateurs ont accueilli favorablement les nouveaux objectifs de moyen terme de la société. En amont de sa Journée Investisseurs, le management a indiqué viser sur la période 2024-2027 une croissance organique annuelle comprise entre +7% et +10% avec un taux de croissance organique moyen annuel de la marge d'EBITA ajusté d'environ +50 points de base. Les ambitions de long terme passent par ailleurs par une croissance organique de l'activité de plus de 5% en moyenne sur l'ensemble du cycle économique et par un taux de conversion de cash-flow libre aux alentours de 100% sur l'ensemble du cycle économique.

* Orpea bondit de 5,9%. La cour d'appel de Paris a confirmé jeudi la décision de l'Autorité des marchés financiers d'autoriser la Caisse des dépôts à monter au capital de la société sans lancer d'OPA. Dans un communiqué, le tribunal dit avoir confirmé cette décision adoptée en mai dernier par l'AMF "afin de préserver l'effet utile de la directive européenne qui est à l'origine de la procédure de sauvegarde accélérée et de faciliter la restructuration d'entreprises faisant face à des difficultés financières". Cette décision de justice va permettre de lancer les différentes augmentations de capital programmées et de finaliser la restructuration financière du groupe d'ici fin décembre.

* Euronext grimpe de 5,5% après la présentation de ses résultats trimestriels. L'opérateur boursier a dévoilé un EBITDA de 213,7 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 7%, contre 206,5 ME de consensus. Le bénéfice net ajusté a grimpé de 13,2% à 146,5 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 360,2 millions d'euros (+20%). "Cette performance résulte de notre stratégie de diversification réussie, avec une croissance organique significative des revenus non liés aux volumes, qui constituent désormais 60% du chiffre d'affaires total", a déclaré la direction d'Euronext.

A l'inverse, * Pernod Ricard et Remy Cointreau trébuchent respectivement de 5,3% et 7,2%, plombés par l'avertissement de Diageo. Le géant britannique a lancé un avertissement sur ses résultats dans un contexte de fort ralentissement de la croissance de sa division Amérique latine et Caraïbes, alors que les clients de cette région achètent moins et se tournent vers des marques moins chères. Le fabricant du whisky Johnnie Walker et de la vodka Smirnoff s'attend désormais à une croissance et à des bénéfices inférieurs au premier semestre de son exercice par rapport aux six derniers mois du précédent exercice, en raison de perspectives sensiblement plus faibles dans la région, qui représentent près de 11 % de son chiffre d'affaires net.

* Klepierre décroche de 7,7%. Simon Property Group a placé avec succès 750 millions d'euros d'obligations échangeables en actions Klepierre. Le produit net de l'Offre devrait être utilisé aux fins générales de l'entreprise, y compris le remboursement des facilités existantes, précise l'exploitant américain de centres commerciaux. Simon Property Group est le premier actionnaire de la foncière française avec 22,4% du capital et des droits de vote. Inna Maslova, analyste chez Degroof, a indiqué à 'Bloomberg' que Simon Property vend effectivement une partie importante de sa participation dans Klépierre. Le cours d'échange proposé implique que 9,1% des actions seront vendues, selon le broker. "Cette transaction est complexe et pourrait laisser penser que la cession directe des actions n'a pas pu être réalisée à un prix décent", précise la spécialiste.

* Worldline perd 6,9%, malgré le 'retour en grâce' d'Adyen. La faute à UBS qui a dégradé le spécialiste du paiement à 'vendre' tout en coupant son objectif de 48 à 12 euros. Worldline a mené plusieurs opérations de fusions et acquisitions pour développer ses activités ces dernières années, mais la société a encore beaucoup à faire pour consolider ses plateformes technologiques, ses marques et ses effectifs, indique le courtier suisse. "Nous hésitons à recommander les actions en raison de ce que nous pensons être des pressions significatives à long terme sur son activité en raison d'acquisitions en série conduisant à des niveaux plus élevés de dette technique et à un levier d'exploitation plus faible", souligne UBS, ajoutant que l'expansion organique de la marge de Worldline paraît limitée à moyen terme.

* Beneteau recule de 6,8%, alors que sur le 3e trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 315,6 millions d'euros, en croissance de 2,2% à taux de change constant. A fin septembre, les ventes s'élèvent à 1,344 milliard d'euros, en hausse de 30,2%. Conforté par son carnet de commandes, et malgré le ralentissement observé sur les plus petites unités, le Groupe confirme sa dernière prévision de chiffre d'affaires pour la division Bateau, en croissance de 16% vs 2022. Cette croissance intègre l'impact d'une reconstitution des stocks des distributeurs, de retour au niveau pré-Covid en volume, maintenant que les conditions d'approvisionnement sont normalisées. Celle-ci devrait représenter entre 120 et 150 ME de croissance sur l'exercice 2023 vs 2022.

* ArcelorMittal rend 6,6%. Le deuxième sidérurgiste mondial a vu ses résultats fortement reculer au troisième trimestre avec la baisse des prix de l'acier mais le groupe "continue de démontrer une rentabilité structurellement améliorée". Sur les trois mois clos fin septembre, l'entreprise a vu son Ebitda chuter de 30% à 1,87 milliard de dollars (en ligne avec les attentes), pour des ventes en retrait de 12% à 16,6 Mds$. Le bénéfice net diminue de 6,4% à 929 M$, contre 864,8 M$ de consensus. Les expéditions d'acier ont reculé de 3,5% à 13,7 millions de tonnes. Le groupe s'attend toujours à ce que la demande mondiale d'acier hors Chine augmente de 1 à 2% cette année, mais il estime que la demande en Europe sera inférieure aux prévisions précédentes de -0,5% en raison de la faiblesse de l'activité de construction dans la région. "L'entreprise reste positive quant aux perspectives de demande d'acier à moyen et long terme", a souligné ArcelorMittal.

* Scor se replie de 5,1%, sanctionné après des résultats jugés décevants au troisième trimestre. Le réassureur n'avait plus connu une telle chute depuis juillet 2022. Le groupe a dévoilé un résultat net de 147 ME sur la période, représentant un taux de rendement annualisé des capitaux propres de 13,7%, contre un déficit de 752 ME un an plus tôt. Le marché tablait néanmoins sur un niveau plus élevé à 180 ME. Les primes brutes émises ont atteint 4,87 milliards d'euros, en baisse de 5,3%, alors que le ratio de solvabilité estimé du groupe est de 206% à fin septembre. "Nous nous attendons à ce que le consensus soit revu à la baisse en raison du recul des résultats du troisième trimestre, en particulier dans le secteur de l'assurance dommage", indiquent les analystes de JP Morgan. Jefferies se dit "déçu" des résultats en raison d'un bénéfice net du groupe inférieur de 19,7% aux attentes, ainsi que d'un manque à gagner de 11 points de pourcentage au niveau du ratio Solvabilité II.