Bilan hebdo : semaine compliquée pour le CAC40

(Boursier.com) — En pleine torpeur estivale, le marché parisien a été secoué cette semaine. Sur cinq séances, le CAC40 recule de 2,40% à 7.164 points. Sur le SBF120, seules 13 valeurs parviennent à finir dans le vert. Jour après jour la pression est montée d'un cran sur les marchés financiers sur fond de craintes appuyées sur l'état de santé de l'économie chinoise et de forte hausse des taux obligataires souverains. Alors que les derniers indicateurs ont montré la résilience de l'économie américaine, les 'Minutes' de la Fed ont confirmé la détermination de la Réserve fédérale à terminer le travail et à ramener l'inflation vers l'objectif des 2%.

Selon l'outil 'FedWatch' du CME Group, la probabilité est de 90% que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50% le 20 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. Les chances d'un nouveau resserrement d'un quart de point ne sont pas négligeables à près de 10%, alors que l'économie américaine demeure solide et que le marché du travail ne montre pas de signe évident de faiblesse. Pour la réunion du 1er novembre, le marché table à 63% sur un statu quo, mais avec une probabilité de plus de 34% que les taux montent encore d'un quart de point, entre 5,50 et 5,75%. Ainsi, les marchés sont nettement moins confiants désormais dans l'atteinte du 'pic de taux'.

Dans ce contexte, le rendez-vous annuel des banquiers centraux (du 24 au 26 août) à Jackson Hole sera particulièrement surveillé par les investisseurs. Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera le 25 août dans le cadre de cette conférence. Les investisseurs demeurent toutefois sceptiques quant au fait que Powell fournisse un éventuel signal politique explicite compte tenu des données supplémentaires sur l'inflation et l'emploi attendues avant la réunion du FOMC des 19 et 20 septembre. Dans ces conditions, le rendement des Treasuries à dix ans a touché cette semaine un plus haut de huit mois, se rapprochant du pic de 4,338%, qui, s'il devait être dépassé, le ramènerait à ses niveaux de 2007.

En Chine, ce sont les menaces pesant sur le secteur immobilier et, par ricochet, sur l'ensemble du système financier local qui effraient les investisseurs. Plusieurs promoteurs publics ont mis en garde contre des pertes généralisées, ajoutant aux inquiétudes que la crise du logement se propage du secteur privé aux entreprises soutenues par le gouvernement. Pour ne rien arranger, le géant Evergrande, lourdement endetté, a demandé à se placer sous procédure de faillite via le 'Chapter 15'. Une procédure qui protège la firme de ses créanciers aux États-Unis pendant qu'elle travaille ailleurs sur un accord de restructuration. L'immobilier représente environ un quart de l'économie chinoise. L'annonce d'une baisse des prix des nouveaux logements en juillet - une première cette année - a exacerbé les craintes.

Comme chaque année à la mi-août, l'actualité entreprises est quasi-inexistante en France. Quelques publications à Wall Street, dans la distribution notamment (Target, Walmart), ont animé le marché.

Sur le marché pétrolier, le baril de Brent est redescendu d'un cran (-3%), pâtissant des inquiétudes sur la demande chinoise : il se négocie autour des 84$ à Londres ce vendredi soir. Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 103,4 pts, tandis que l'euro flirte se négocie sous les 1,09$ face au billet vert. Le dollar devrait ainsi signer sa cinquième hausse hebdomadaire d'affilée, sa plus longue série en 15 mois, favorisé par sa qualité d'actif refuge. Enfin, le Bitcoin a été chahuté et se négocie proche des 26.220$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Casino rebondit de près de 23%. Moody's a pourtant apposé la désignation "défaut limité" à la note de probabilité de défaut (PDR) de Casino, la faisant ainsi passer de 'C-PD' à 'C-PD/LD'. Toutes les autres notations ne sont pas affectées et la perspective reste 'négative'. L'agence rappelle que le groupe s'est retrouvé en situation de défaut à la suite de l'expiration du délai de grâce de trente jours sur le paiement d'un coupon qui était dû le 17 juillet, associé à une souche obligataire de 400 ME arrivant à échéance en janvier 2026. La désignation 'défaut limité' se produit lorsqu'un émetteur n'effectue pas de paiement sur un instrument de dette spécifique, précise Moody's. Casino est en train de restructurer sa structure capitalistique dans le cadre d'une procédure de conciliation en cours avec ses créanciers financiers qui a débuté le 25 mai dernier.

* Vallourec avance de 3,5%. A l''achat' sur le dossier, Jefferies a rehaussé sa cible de 16 à 17 euros.

* GTT s'adjuge 3,4%. Berenberg a ajusté la mire sur le dossier de 137 à 139 euros tout en restant à l''achat'. Le broker explique que le groupe a publié un solide ensemble de résultats semestriels en juillet, ce qui a entraîné une revalorisation partielle de l'action. La société bénéficie d'un important carnet de commandes de 302 unités (contre 274 à fin 2022), qui offre une visibilité sur près de 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans son coeur de métier, aux côtés de 69 autres unités de gaz naturel liquéfié (GNL) 'as-a-full'.

A l'inverse, * Valneva décroche de 11,3%. La société spécialisée dans les vaccins a annoncé que l'agence de santé américaine, la Food & Drug Administration, a modifié la date-cible, dans le cadre de la loi Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), pour achever l'examen réglementaire de la demande d'autorisation de mise sur le marché du candidat vaccin contre le chikungunya VLA1553, et a décalé cette date de fin août à fin novembre. La FDA a pris cette décision "pour laisser suffisamment de temps aux parties pour s'accorder sur le programme d'essais de Phase 4 requis dans le cadre de la procédure d'autorisation accélérée. La FDA n'a demandé aucune donnée clinique supplémentaire pour ce processus d'autorisation", ajoute Valneva. La firme s'attache à collaborer avec la FDA dans le cadre de l'examen en cours et confirme qu'elle prévoit toujours pour 2023 une approbation possible de sa demande.

* Eramet cède 6,7% avec les craintes sur la demande chinoise.

* Worldline abandonne 6,1% dans le sillage d'Adyen qui a chuté de près de 40% jeudi à Amsterdam. Le spécialiste néerlandais du paiement électronique a dévoilé des comptes semestriels en retrait et inférieurs aux attentes du marché. L'Ebitda est ressorti à 320 millions d'euros contre 356,3 ME un an plus tôt pour des revenus nets de 739,1 ME (+21%). Le consensus tablait respectivement sur 378,5 ME et 776,5 ME. La marge d'Ebitda a atteint 43% contre 59% sur la même période de l'exercice précédent. La firme a expliqué ce repli des comptes par la hausse des embauches, des salaires et la dépréciation de stocks.

* LVMH et Kering lâchent respectivement 5,3% et 4,7%, également pénalisés par les inquiétudes sur le consommateur chinois.