Bilan hebdo : semaine agitée pour le CAC40 qui abandonne plus de 3%

(Boursier.com) — Fin de semaine agitée pour le CAC40 qui termine sur un deuxième repli hebdomadaire consécutif. Sur cinq séances, l'indice parisien cède 3,41%, à 6.274 points ce vendredi soir. Très attendue, l'intervention de Jerome Powell dans le cadre du symposium de Jackson Hole n'a pas réservé de mauvaises surprises, ni de bonnes. Le président de la Fed a indiqué que la Réserve fédérale continuerait probablement à augmenter ses taux d'intérêt et à les laisser élevés pendant un certain temps pour éradiquer l'inflation, et il a repoussé toute idée que la Fed ferait bientôt marche arrière. "Le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera probablement le maintien d'une politique restrictive pendant un certain temps", a déclaré J.Powell, ajoutant que "les données historiques mettent fermement en garde contre un assouplissement prématuré de la politique...Nous devons continuer jusqu'à ce que le travail soit fait". Le dirigeant a néanmoins précisé que la hausse des taux du mois prochain "dépendra de la totalité des données entrantes et de l'évolution des perspectives".

En Europe, alors que les prix de l'énergie atteignent chaque jour de nouveaux sommets, l'idée d'un resserrement de 75 points de base de la BCE en septembre semble prendre de l'épaisseur. Si une nouvelle hausse de taux de 50 pb est anticipée par le marché après un premier tour de vis du même ordre en juillet, certains responsables de la BCE souhaitent évoquer une hausse de 75 points de base lors de la réunion de septembre. "Je ne soutiendrai pas nécessairement 75 mais il n'y a aucune raison de ne pas en discuter", a expliqué ce vendredi à 'Reuters' une source proche de la BCE, qui a demandé à ne pas être nommée. "Si la Fed l'a fait, il n'y a aucune raison pour que nous ne le mettions pas au moins sur la table". Vous l'aurez compris, c'est bien encore la politique monétaire qui va dominer les débats de la rentrée.

Sur le marché des changes, la monnaie unique est repassée sous la parité face au dollar cette semaine, plombée par les craintes de récessions dans la zone euro. Malgré un rebond ce vendredi sur des anticipations d'un durcissement plus vigoureux de la politique de la BCE, l'euro risque d'être encore chahuté à court terme.

Du côté des matières premières, le baril de brut a vécu une semaine assez mouvementée mais affiche pour le moment un petit gain hebdomadaire (+1,5% environ, au-dessus des 91,5$ pour le WTI). L'avertissement lancé par l'Arabie saoudite sur la possibilité d'une diminution de la production de l'Opep+ en réaction à la baisse des cours ces dernières semaines est venu doper le prix de l'or noir. Les craintes de baisse de la demande sur fond de ralentissement économique, voire de récession en Europe, continuent néanmoins à planer sur les cours. L'once d'or s'échange autour des 1.740$ et le Bitcoin évolue proche des 21.000$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Plastivaloire bondit de plus de 9% après l'annonce d'une hausse de 11,6% (+10,8% à taux de change constant) de ses revenus au 3ème trimestre de son exercice 2021-2022, à 179,6 ME. Ce trimestre est marqué par le retour à la croissance du secteur Automobile (pièces et outillage), en progression de +9,1% à 142 ME. Le groupe indique avoir bénéficié de son positionnement sur des programmes porteurs dans un contexte de reprise progressive de la production automobile mondiale, malgré les pénuries en composants électroniques qui continuent de provoquer des épisodes ponctuels de " stop & go " chez les constructeurs. La firme a confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires annuel autour de 680 ME, supérieur au chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2020-2021.

* Vallourec grimpe de près de 7%. Outre la remontée des cours de l'or noir, le fabricant de tubes sans soudure a été dopé par une note de Barclays qui a rehaussé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant 17 euros. Le marché est clairement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 8 analystes sont à l''achat', 1 à 'conserver' et aucun à la 'vente'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 17,10 euros.

* bioMérieux gagne 4,8%. La Food and Drug Administration américaine a accordé la désignation "Breakthrough Device" (dispositif innovant) au système rapide d'antibiogramme Specific Reveal. Cette désignation est réservée aux dispositifs médicaux qui offrent des avantages significatifs par rapport aux solutions autorisées existantes. Le système rapide d'antibiogramme Specific Reveal a été développé par Specific Diagnostics, société américaine acquise par bioMérieux en mai 2022.

* Ubisoft avance de 1,2%, dopé vendredi par une information venue des Etats-Unis puisque des rumeurs font état d'un rachat d'Electronic Arts par Amazon.com. Selon des sources de GLHF, le géant de l'internet annoncera aujourd'hui qu'il a fait une offre formelle pour acquérir l'éditeur derrière Apex Legends, FIFA, Madden...

* Sanofi grignote 0,3%, soutenu par une relative bonne nouvelle sur le front judiciaire aux États-Unis. Une décision provisoire d'un juge de district du sud de la Floride pourrait contraindre jusqu'à 70.000 plaignants dans l'affaire du Zantac à se retirer du litige intenté devant le tribunal fédéral multi-districts, sans avoir suffisamment de temps pour obtenir une représentation juridique et déposer une plainte devant un autre tribunal d'État avant que le délai de prescription ne les empêche de poursuivre leur action, affirme Citi. Si cette décision devenait définitive, elle se traduirait par un règlement pour les principaux accusés, y compris GSK, Sanofi, Pfizer et peut-être Haleon, qui serait beaucoup plus proche d'environ 10 milliards de dollars que des 50 Mds$ actuellement 'pricés' par le marché, ajoute la banque.

A l'inverse, * Faurecia chute de 12,9% et Valéo cède 6,9%. Dans un marché à nouveau inquiet du risque de récession en Europe sur fond d'envolée des prix de l'énergie, gaz en tête, les valeurs cycliques ont été délaissées.

* OVHcloud trébuche de 12,4%. Il faut dire que le plus grand fournisseur de cloud européen a annoncé hier soir le départ de Yann Leca, Vice-Président Exécutif et Directeur Financier de la société. Il quittera l'entreprise fin octobre, après l'annonce des résultats financiers de l'année fiscale 2022. Un processus de recrutement est en cours afin de pourvoir son poste.

* Unibail-Rodamco-Westfield rend 8,3% a finalisé la vente du centre commercial Westfield Santa Anita à Arcadia, en Californie, à un investisseur immobilier commercial établi qui possède d'autres actifs de vente au détail dans le sud de la Californie. Le prix de vente de 537,5 millions de dollars (à 100%, part URW 49%), financé par l'investisseur par une combinaison de capitaux propres et de nouvelles dettes, reflète un rendement initial net inférieur à 6% et une décote de 10,7% par rapport à la dernière évaluation non affectée.

* Schneider Electric retombe de 7,3% après l'annonce du lancement d'une offre éventuelle sur l'ensemble du capital d'Aveva. Réagissant rapidement à une information de 'Bloomberg', Schneider a confirmé envisager une offre éventuelle sur les 41% du capital du fournisseur britannique de logiciels industriels qu'il ne détient pas encore. La firme n'a pas encore formulé d'offre et n'est pas certaine de le faire. Elle a jusqu'au 21 septembre pour faire part de ses intentions, selon la réglementation britannique. Plusieurs analystes ont émis des doutes sur la rationalité de cette possible opération.

* Veolia se replie de 6,3%. Contraint de céder plusieurs activités issues de la reprise de Suez pour satisfaire les régulateurs européens, le géant français des services à l'environnement a vu l'autorité de la concurrence britannique (Competition and Markets Authority) en remettre une couche. A la suite d'une enquête approfondie sur la fusion, la CMA explique en effet avoir identifié des "problèmes de concurrence substantiels". Selon elle, Veolia doit vendre des "parties substantielles" de l'activité fusionnée, à savoir la division britannique des services de gestion des déchets de Suez, son activité britannique de services d'exploitation et de maintenance de l'eau industrielle et l'activité européenne de services mobiles d'eau de Veolia. "Ces activités constituent la quasi-totalité du chevauchement entre les opérations concurrentes de Veolia et de Suez au Royaume-Uni", a précisé l'autorité de la concurrence.