Bilan hebdo : nouveau repli (limité) du CAC40

(Boursier.com) — Léger repli hebdomadaire pour le CAC40 qui boucle néanmoins une troisième semaine consécutive dans le rouge. Sur cinq séances, l'indice parisien cède 0,24%, à 7.415 points ce vendredi soir. L'actualité a encore été très dense ces derniers jours avec de multiples indicateurs de conjoncture, la poursuite du feuilleton autour du plafond de la dette américaine, la nouvelle hausse de taux de la BoE après la Fed et la BCE la semaine passée, les inquiétudes persistantes autour des banques régionales américaines et une nouvelle vague de résultats d'entreprises. Des comptes globalement bien accueillis même si quelques déceptions sont à noter à l'image de Disney et Airbnb à Wall Street ou de JCDecaux et Eutelsat à Paris. Casino et Orpea ont aussi continué à faire parler.

Sur le marché pétrolier, le brut est quasi stable sur la semaine avec un baril de Brent qui se négocie à 75$ à Londres. Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 102,4 pts tandis que l'euro recule à 1,086$ entre banques. Enfin, le Bitcoin se négocie autour des 26.340$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Scor s'envole de 11,7%, les investisseurs saluant la belle publication du réassureur. Ce dernier a enregistré un résultat net de 311 millions d'euros au premier trimestre, contre une perte nette de 35 millions d'euros il y a un an, pour des revenus bruts d'assurance de 3,926 MdsE, en recul de 4,2%. Les primes brutes émises ont atteint 4,744 MdsE, en baisse de 0,7% à taux de change constants (mais en progression de 0,6% à taux de change courants). Le ratio de solvabilité du Groupe est estimé à 219% à fin mars, dans le haut de la plage de solvabilité optimale de 185% à 220%.

*Beneteau flambe de près de 11% après le relèvement de ses objectifs annuels. Après un excellent quatrième trimestre 2022, le Groupe a poursuivi à un fort rythme de croissance au premier trimestre et a enregistré un chiffre d'affaires de 478 millions d'euros, en progression de 51% (+49% à taux de change constant). En raison de l'amélioration des conditions d'approvisionnements observée au premier trimestre et d'un solide carnet de commandes, le Groupe relève donc la prévision annuelle de chiffre d'affaires de sa division Bateau à 1,450 milliard d'euros (vs. 1,360 MdE précédemment), soit une progression de 16% comparée à 2022 en données publiées, et +18% à taux de change constant. La division Habitat pour sa part confirme sa prévision de croissance supérieure à 15%, qui devrait porter son chiffre d'affaires sur l'exercice au-delà de 300 ME. A périmètre constant, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe devrait ainsi dépasser 1,750 MdE, en progression de 16% comparé à 2022 en données publiées.

* Alstom s'adjuge 5,8% malgré le report d'un an ses objectifs à moyen terme en matière de marge d'exploitation ajustée et de flux de trésorerie disponible et la dégradation de sa note émetteur à long terme par Moody's. Le géant du ferroviaire a réalisé une marge d'exploitation ajustée de 5,2% sur l'exercice clos fin mars et un résultat d'exploitation ajusté de 852 millions d'euros, légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes. Le carnet de commandes s'élevait à 87,39 milliards d'euros à la fin de l'exercice. Alstom a indiqué qu'il proposerait un dividende de 0,25 euro par action lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires en juillet.

* Credit Agricole bondit de 6%, les investisseurs saluant les solides résultats trimestriels de la banque. Sur les trois premiers mois de l'année, la deuxième banque française par la capitalisation boursière a vu son bénéfice net être multiplié par 2,1 à 1,23 milliard d'euros, pour des revenus en hausse de 9,6% à 6,12 MdsE. Le Credit Agricole a notamment bénéficié du dynamisme de ses activités de marché qui affichent des revenus en hausse de 36,8% à 941 millions d'euros, portés par la division 'taux, devises et matières premières (FICC)' où le groupe a fait mieux que ses concurrents comme BNP Paribas, Deutsche Bank ou Goldman Sachs. Cette performance a contribué au chiffre d'affaires record de la banque de financement et d'investissement de l'entreprise. L'activité de trading du Crédit Agricole a bénéficié d'une reprise des marchés primaires du crédit et de la demande de produits de couverture au cours d'un trimestre marqué par l'incertitude sur la trajectoire des taux d'intérêt et les craintes de récession.

* Solutions30 s'adjuge plus de 5% après l'annonce d'un chiffre d'affaires consolidé trimestriel de 255,3 ME, en hausse de 14,6% (+14,5% en organique). Ce bon début d'exercice permet à Solutions30 de confirmer ses objectifs de retour à une croissance à deux chiffres en 2023, ce qui lui permettra de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec une amélioration progressive de ses marges tout au long de l'exercice.

A l'inverse, * Casino chute de près de 14%. S&P Global Ratings a abaissé la note émetteur long terme du distributeur de 'CCC+' à 'CCC-' ainsi que la note senior garantie de 'B-' à 'CCC'. Toutes les notes ont été placées sous 'surveillance négative'. "Nous pensons que le processus de sollicitation de consentement, combiné à la faible performance opérationnelle du groupe, à sa position fragile en termes de liquidités et à sa structure de capital insoutenable, rend inévitable un défaut de paiement, un 'distressed exchange' ou un remboursement dans les six mois, en l'absence de changements imprévus et significativement favorables dans les circonstances de l'émetteur". Par ailleurs, selon les dernières données de Kantar Worldpanel sur la P04 2023, soit entre le 20 mars et le 16 avril, Casino a vu sa part de marché en France glisser à un rythme record de 110 points de base (dont -100 pb pour les hypers/supers et -10 pb pour Monoprix). Cela confirme que tout changement de prix a besoin de quelques mois/trimestres pour porter ses fruits et que les consommateurs continuent de fuir, souligne Bryan Garnier, à 'vendre' sur le titre.

* Soitec trébuche de 6,8%. Le flux vendeur sur le groupe isérois est à relier à une note de JP Morgan qui a dégradé le dossier à 'sous-performer' avec un cours cible coupé de 195 à 100 euros. La banque américaine met en avant la faiblesse du marché des smartphones, comme l'a illustré la dernière publication de Qualcomm.

* JCDecaux décroche de 6,1%, au plus bas niveau depuis janvier, sanctionné après une guidance jugée décevante. Le géant de l'affichage publicitaire prévoit une croissance organique d'environ 9% au deuxième trimestre après +5% sur les trois premiers mois de l'année.

* Rémy Cointreau recule de 4,4%. Outre les mauvaises stats du commerce extérieur chinois, Stifel a ramené son objectif de 197 à 185 euros sur le groupe de spiritueux après que ce dernier eut dernièrement dévoilé de nouvelles prévisions décevantes pour l'exercice 2024, tant pour le chiffre d'affaires que pour la rentabilité. L'ampleur de 'phasing' progressif du cognac aux États-Unis soulève des questions sur l'opportunité de la catégorie aux États-Unis (les tendances étaient fortes dans d'autres régions) et sur les pertes de parts au profit de la tequila ou du bourbon. Le courtier reste néanmoins confiant sur le plus long terme et réitère son avis 'achat'.

* Orpea rend 3,3% après avoir publié des comptes annuels en retrait, et marqués par une énorme perte nette de 4 milliards d'euros, contre un gain de 65 ME un an plus tôt. Reflet de la profonde remise en ordre de l'entreprise, les comptes sont très fortement détériorés par les dépréciations d'actifs annoncées en décembre 2022. La marge d'Ebitdar s'inscrit en retrait à 16,7%, contre 24,9% en 2021, pour un chiffre d'affaires de 4,681 MdsE, en progression de 8,9%, dont +5,5% en organique, soit un niveau conforme à l'objectif annoncé le 15 novembre 2022.