Bilan hebdo : légère hausse pour le CAC40, Valneva en vedette

(Boursier.com) — Le marché parisien a légèrement progressé cette semaine, les premières publications d'entreprises rassurant globalement la communauté financière dans un environnement marqué par la poursuite des tensions inflationnistes. Les nouveaux sommets du S&P500 à Wall Street ont également soutenu la tendance alors que les cours du brut restent haut perchés. Sur cinq séances, le CAC40 avance timidement de 0,09% à 6.734 points ce vendredi soir. L'Oréal, Hermès, Soitec et Vivendi apparaissent parmi les grands gagnants de la semaine. A l'inverse, Kering et Danone ont plutôt déçu. Le changement de DG chez Atos a également été salué tout comme la bonne nouvelle concernant le candidat vaccin de Valneva contre le coronavirus.

Le rythme des publications trimestrielles va encore accélérer la semaine prochaine, en Europe comme aux Etats-Unis. Dès lundi, Eramet et Michelin seront sur le pont à Paris. Orange, M6, Thalès, Faurecia, Worldline, SEB, ou encore BIC seront de sortie le lendemain. Eutelsat, Sodexo, Maisons du Monde, Accor ou Schneider prendront le relai mercredi. Jeudi, Capgemini, Lagardère, Dassault Systèmes, TotalEnergies, TF1, Ubisoft, Valeo, Airbus passeront sur le gril. Enfin, BNP Paribas, Essilor ou Air France KLM clôtureront la semaine. A Wall Street, les géants de la tech (Amazon, Microsoft, Alphabet Apple, Facebook, Twitter) présenteront leurs trimestriels tout comme, Caterpillar, Chevron, Exon, Merck, Boeing, Ford, McDonalds, UPS, ou encore General Electric.

LES VALEURS

* Valneva, flambe de 58%. Après la douche froide du mois dernier lorsque le gouvernement britannique avait annoncé avoir résilié son contrat de fourniture de vaccins VLA2001, le titre s'est envolé, porté par des résultats initiaux positifs pour l'essai pivot de phase 3 Cov-Compare de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le coronavirus. La biotech spécialisée dans les vaccins a également été dopée par une note de Goldman Sachs qui a porté son objectif de cours sur le dossier de 14,5 à 27,50 euros à la suite des dernières annonces concernant le candidat vaccin. La banque d'affaires a réintroduit les ventes du vaccin dans son modèle de valorisation, après les avoir supprimées à la suite de la résiliation du contrat avec le gouvernement britannique il y a un mois. GS voit maintenant une opportunité de ventes significatives jusqu'en 2035.

* McPhy grimpe de 17,3%, alors que le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène a annoncé avoir reçu une commande pour la fourniture d'une station hydrogène grande capacité dans l'ouest de la France. McPhy assurera la conception, la fabrication et l'installation de cette station hydrogène de la gamme McFilling "Dual Pressure". "Ce contrat d'environ 2 ME selon nous confirme la taille croissante des stations dans les prochaines années, pour accompagner l'essor du nombre de véhicules", a commenté Portzamparc à l'achat sur le dossier avec une cible de 23,90 euros.

* Soitec, qui fait partie de la liste des entreprises qui ont relevé leurs objectifs 2021 au cours des derniers jours, bondit de 12,6%. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a enregistré un chiffre d'affaires semestriel record de 373,1 millions d'euros, en hausse de 46,7% (+52,9% à taux de change constants). Le groupe continue à bénéficier du déploiement de la 5G, de la reprise du secteur automobile, ainsi que des tendances de marché favorables dans le domaine des appareils intelligents. Soitec s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires 2021-2022 atteigne environ 975 millions de dollars US (contre 950 M$ précédemment), ce qui représenterait une croissance d'environ 45% à taux de change constants. Grâce à un niveau d'activité supérieur et à une bonne performance opérationnelle, Soitec réhausse également son objectif de marge d'EBITDA de l'Electronique pour l'exercice 2021-2022 à environ 34% contre un objectif précédent autour de 32%.

* Klepierre gagne 7,9% après le relèvement de son objectif annuel de cash-flow net courant. La foncière a fait état d'un chiffre d'affaires de 283,9 millions d'euros au troisième trimestre, contre 302,5 ME un an plus tôt, et de 759,3 ME sur les neuf premiers mois de l'année (918,5 en 2020). Le chiffre d'affaires des commerçants des centres commerciaux de Klépierre a augmenté de 6% au troisième trimestre par rapport à 2020, et atteint 94% du niveau de 2019, témoignant, une nouvelle fois, du solide rebond observé depuis la réouverture des centres commerciaux et d'une reprise plus rapide que l'année dernière dans tous les pays. Au 20 octobre, le taux de collecte du troisième trimestre s'établit à 90% et devrait atteindre au moins 93%, avant abattements de loyer de seulement 1%. En faisant l'hypothèse qu'aucune restriction forte ne surviendra d'ici la fin de l'année, le Groupe vise désormais un cash-flow net courant d'au moins 2 euros par action, soit une hausse de 11% par rapport à son précédent objectif de 1,80 euro.

* Hermès progresse de 5,3% après une nouvelle très belle performance au troisième trimestre. Le sellier a réalisé sur les trois mois clos fin septembre un chiffre d'affaires de 2,367 milliards d'euros, en hausse de 31,5% en données publiées et de 31,2% à changes constants, là où le consensus était positionné à +23,8%. Le groupe de luxe a bénéficié du redressement de l'activité en Europe, d'une accélération en Amérique et du dynamisme de l'Asie qui a permis d'afficher une croissance à deux chiffres dans tous ses métiers.

* bioMérieux s'adjuge 5,2% alors que le spécialiste du diagnostic in vitro a rehaussé ses objectifs 2021 après un solide troisième trimestre. Sur la période, la croissance organique a atteint 11,6%, au-dessus des attentes grâce à une reprise de la demande pour les panels respiratoires aux Etats-Unis, associée à une dynamique favorable sur toutes les autres gammes. Les ventes annuelles sont maintenant attendues en croissance organique de 4% à 7% (contre de neutre à autour de 5% auparavant), à taux de change et périmètre constants. Le résultat opérationnel courant contributif devrait de son côté être supérieur à 700 millions d'euros (précédemment : en ligne avec celui de 2020) à taux de change courants.

* L'Oréal prend 5%. Le numéro un mondial des produits cosmétiques a largement dépassé les attentes des analystes au troisième trimestre avec une hausse de 13,1% de ses ventes de juillet à septembre, hors effets de change et acquisitions. Le consensus attendait une progression d'environ 8%. Le groupe a bénéficié d'une dynamique forte sur toutes les divisions y compris le Consumer et le Professionnel qui faisait face à des bases de comparaison élevées. Les ventes de L'Oréal ont impressionné les analystes, affirme Citi ('vendre'), saluant la capacité du fabricant de produits de beauté à rééquilibrer sa croissance entre les différentes zones géographiques dans un contexte d'inquiétudes concernant la Chine.

A l'inverse, * Rexel trébuche de 8,6%. Malgré la confirmation des objectifs annuels, le distributeur de matériel électrique a été chahuté à la suite de l'annonce de ventes inférieures aux attentes au troisième trimestre. Sur les trois mois clos fin septembre, le groupe a en effet enregistré des revenus de 3,55 milliards d'euros, en hausse organique de 11,5%, contre un consensus de 3,65 MdsE. Le groupe vise pour 2021 une croissance des ventes à jours constants comprise entre 12% et 15%, et une marge d'Ebitda autour de 5,7%. Si les ventes ont quelque peu déçu, Morgan Stanley soulignait que les prévisions ont été entièrement confirmées grâce à la discipline en matière de prix et la bonne gestion de la dynamique de la chaîne d'approvisionnement. Certains investisseurs s'attendaient peut-être à une nouvelle hausse des prévisions, ce qui pourrait entraîner une certaine déception, expliquait le broker, à 'surpondérer' sur le dossier.

* Technip Energies rend 6,2% après avoir marginalement ajusté sa guidance annuelle. Le groupe d'ingénierie et de technologies pour l'industrie énergétique table désormais sur un chiffre d'affaires ajusté compris entre 6,5 et 6,8 milliards d'euros, contre une précédente fourchette allant de 6,5 à 7 MdsE, et sur une marge d'EBIT récurrent ajusté d'au moins 6% contre 5,8 à 6,2% visé auparavant. Le groupe a malgré tout réalisé un solide troisième trimestre, enregistrant notamment 540,6 ME de prises de commandes, faisant ainsi ressortir un carnet de commandes de 16,46 MdsE à fin septembre contre 11,6 MdsE un an plus tôt.

* Renault (-6,2%), les investisseurs se montrant toujours prudents sur le dossier malgré le maintien des objectifs 2021 de redressement de la marge et du cash-flow. L'impact plus lourd que prévu des pénuries de puces électroniques sur la production se fait sentir. Le constructeur, qui estime désormais avoir perdu la production de 390.000 véhicules à cause des difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs, et dont les pertes pourraient atteindre 500.000 véhicules sur l'année, table toujours une marge opérationnelle de l'ordre de 2,8% sur l'année, contre -0,8% sur l'ensemble de 2020. Le chiffre d'affaires du groupe s'élève quant à lui à 9 milliards d'euros sur le 3e trimestre, en repli de 13,4% (-14% à taux de change et périmètre constants) alors que les ventes mondiales ont diminué de 22,3% à 599.027 véhicules.

* Eurofins Scientific cède 5,2% alors que la firme continue à bénéficier d'une solide dynamique. Le leader mondial des services bio-analytiques a fait état de revenus en hausse de 14,6% à 1,63 milliard d'euros au troisième trimestre, avec une croissance organique de 11,7%. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires atteint 4,9 MdsE (+30,9%). Les revenus liés aux tests et réactifs Covid-19 se sont maintenus à un niveau élevé au troisième trimestre, générant un peu plus de 300 ME de recettes, pour un total d'environ 1,05 MdE sur neuf mois. Compte tenu de la révision de la guidance de revenus de produits Covid, le management relève aussi l'objectif de chiffre d'affaires global pour l'exercice 2021 de 6,15 à 6,35 MdsE. Bien qu'il soit probable que les tests Covid se poursuivent en 2022, les objectifs financiers pour les exercices 2022 et 2023, qui ne tiennent pas compte des tests COVID, n'ont pas été modifiés.

* TechnipFMC abandonne 4,5% après la publication de résultats trimestriels plutôt décevants. Le chiffre d'affaires, en baisse de 8,6% sur un an à 1,58 milliard de dollars, et l'EBITDA ajusté de 140,6M$ (+16,1%), sont notamment ressortis inférieurs aux attentes des analystes. Le groupe parapétrolier a par ailleurs essuyé une perte nette ajustée de 25 M$, soit 0,06$ par action dilué. Le cash-flow des opérations a atteint 135,9 M$ sur le trimestre et le backlog à fin septembre ressort à 7 Mds$, en repli de 7,7% sur un an. L'augmentation de l'activité Subsea et les commentaires sur les perspectives sont néanmoins "encourageants", selon Citi, 'neutre' sur le dossier. L'amélioration des perspectives est "mieux reflétée" dans la valorisation que pour ses pairs européens, selon la banque.