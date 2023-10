Bilan hebdo : le CAC40 voit toujours rouge

(Boursier.com) — Nouvelle semaine délicate sur les marchés, avec un repli hebdomadaire du CAC 40 de 1%, de retour proche de la zone des 7.000 points, à 7.060 points. Les derniers jours ont de nouveau été marqués par une envolée des taux obligataires, à l'instar du rendement des titres du Trésor américain à 30 ans qui dépasse désormais les 5%, soit son niveau le plus élevé depuis 2007. Le rendement du T-Bond à 2 ans grimpe quant à lui à 5,12%, contre 4,87% sur le 10 ans !

La semaine a été essentiellement rythmée par les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis : Le rapport officiel pour le mois de septembre est ressorti nettement plus dynamique que prévu, de quoi saper les efforts de la Fed pour résorber l'inflation, et repousser un peu l'échéance d'un potentiel pivot monétaire... De quoi justifier la morosité boursière du moment.

D'après le rapport du Département américain au Travail vendredi, les créations de postes aux Etats-Unis pour le mois de septembre 2023 se sont ainsi établies au nombre de 336.000, contre un consensus FactSet de 163.000 et un consensus Bloomberg de 160.000. Le taux de chômage s'est établi quant à lui inchangé à 3,8%, contre un consensus de 3,7%. Les indices boursiers américains plient avant bourse sur cette nouvelle, qui signifie que le marché américain du travail reste extrêmement dynamique, au grand désespoir de la Fed et des investisseurs. Les créations d'emplois dans le privé ont été au nombre de 263.000, contre environ 150.000 de consensus. dans le secteur manufacturier, ces créations ont été au nombre de 17.000, trois fois plus que prévu...

Les très solides gains d'emplois en septembre ont concerné les loisirs et l'hospitalité, le secteur gouvernemental, les soins de santé, ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques et l'aide sociale.

Les principaux indicateurs du marché du travail issus de l'enquête auprès des ménages ont montré peu ou pas de changement au cours du mois. Le taux de chômage s'est maintenu à 3,8% en septembre et le nombre de chômeurs est resté pratiquement inchangé à 6,4 millions. Le taux de participation à la force de travail a été de 62,8%, en ligne avec les attentes de marché.

En septembre, le salaire horaire moyen de tous les salariés du secteur privé non agricole a augmenté de 7 cents, ou 0,2%, à 33,88$. Au cours des 12 derniers mois, le salaire horaire moyen a augmenté de 4,2%. Le consensus était de +0,3% en comparaison du mois antérieur et de +4,3% sur un an.

Sur le marché pétrolier, le baril a accéléré sa correction avec un Brent qui a perdu 13$, de retour à 84$ à Londres, tandis que les signaux de ralentissement économiques se sont multipliés en Europe et en Asie en particulier, tandis que les réserves se reconstituent aux Etats-Unis. Une correction accélérée malgré les dernières annonces de réduction de la production de l'Arabie saoudite et la Russie.

Du côté des devises, l'euro est resté chahuté, et se négocie sur les 1,05 dollar.

LES VALEURS

Vetoquinol grimpe de 6% avec Neurones, Air France KLM (+4%) et Adocia

Akwel remonte de 2% suivi de Vantiva, SES Imagotag, Gensight, Virbac

STM reprend 1,5% suivi de DS, Sanofi et LVMH.

A la baisse, Alstom plonge de 43% sous les 13 euros, au plus bas depuis près de 20 ans. La faute aux dernières informations du groupe, via une financière préliminaire concernant le 1er semestre de l'exercice fiscal 2023-2024, clos le 30 septembre : L'annonce des anticipations de cash-flow ne passe toujours pas en bourse, à -1,15 MdE pour le 1er semestre de cet exercice fiscal, contre -45 ME lors du 1er semestre de l'exercice précédent. Le cash-flow libre pour l'exercice fiscal 2023-2024 est désormais attendu dans une fourchette entre -500 et -750 ME, alors qu'il avait été annoncé précédemment comme étant 'significativement positif'...

Le cash-flow libre du second semestre de l'exercice fiscal 2023/24 sera significativement positif grâce à l'inversion de certains facteurs négatifs du 1er semestre et aux nouvelles actions engagées dans le cadre d'un nouveau programme Cash Focus mis en place par Alstom, a toutefois précisé la direction. Du côté des analystes, si HSBC reste à l'achat sur le dossier, ce dernier ajuste son objectif de cours de 35 à 23 euros, tandis que Barclays, qui est à "sous-pondérer" sur le titre, a déjà réduit sa cible de 16,5 à seulement 12 euros, les analystes évoquant une très mauvaise gestion du cash en termes d'anticipations. De son côté, Deutsche Bank, qui est à "conserver", a aussi ramené son objectif de 30 à 23 euros : L'annonce est "un coup dur porté à la crédibilité de la direction" selon les analystes de la banque allemande. Alstom devrait désormais boucler l'année avec une dette nette de 3 milliards d'euros, soit environ un milliard de plus que la précédente prévision selon la DB qui a revu en baisse de 8% en moyenne les estimations de bénéfices par action du groupe pour 2023-2025.

Rallye chute de 27% avec Casino, suivi de Xilam (-25%) après ses comptes

Atos retombe de 22% après le nouveau changement de gouvernance, avec BigBen (-20%) et MdM

OVH recule de 15% suivi de Voltalia, McPhy

Bastide perd 13% en compagnie d'Elior, Edenred et Solocal

Vallourec perd 11% avec Exail (-10%) et Valeo

Renault recule de 9% avec Forvia, Eramet

Esso perd 9% suivi de SES et de LNA (-7%)

CGG : -6% avec Eiffage et Plastic Omnium