Bilan hebdo : le CAC40 tout proche des 7.500 pts avant la pause estivale

(Boursier.com) — Le marché parisien boucle cette dernière semaine de juillet, pour le moins surchargée en actualités financières, sur un léger gain de 0,59% à 7.477 points ce vendredi soir. Le CAC40 reste ainsi à une centaine de points de ses plus hauts historiques. Les trois grandes Banques centrales étaient de sortie ces derniers jours tandis qu'un déluge de résultats d'entreprises s'est abattu de part et d'autre de l'Atlantique.

La Fed et la BCE ont, comme attendu, procédé à de nouvelles hausses de taux de 25 points de base et ont indiqué qu'elles seraient 'data dépendantes' au cours de leurs prochains rendez-vous. Le discours des deux Institutions monétaires est resté globalement ferme face à l'inflation persistante même si cette dernière montre des signes de modération en Europe comme aux USA. La Banque du Japon a, de son côté, maintenu sa politique monétaire accommodante, mais a pris des mesures pour rendre plus flexible sa politique de contrôle de la courbe des taux.

La semaine a donc également été marquée par une avalanche de publications trimestrielles. Des résultats globalement mitigés avec du bon comme du moins bon. A Wall Street, Meta, Intel, Alphabet, McDonald's, Boeing ou encore General Electric ont assuré. A l'inverse, eBay, Microsoft, Texas Instruments et Snap ont déçu. A Paris, les bons élèves se nomment TF1, Stellantis, Verallia, BNP Paribas, Sopra Steria ou encore STMicro. Cela a été beaucoup plus compliqué pour Atos, Teleperformance, Nexity et Eramet.

Sur le marché pétrolier, le brut prend encore près de 4% sur la semaine avec un baril de Brent qui se négocie autour des 80$ à Londres. Sur le marché des devises, l'indice dollar retombe à 101,2 pts, tandis que l'euro reprend de la hauteur face au billet vert, à 1,103$ entre banques. Enfin, le Bitcoin se négocie à 29.520$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* TF1 bondit de près de 15% malgré des résultats semestriels en retrait. Des recettes publicitaires TV en baisse dans un contexte macroéconomique défavorable et avec une durée d'écoute (volumes) en retrait ainsi que la réticence des annonceurs à investir dans des conditions macro difficiles expliquent ce recul des revenus. Mais les opérateurs ont retenu la bonne performance du groupe sur la gestion de ses coûts alors que TF1 devrait profiter au second semestre de la diffusion de la Coupe du monde de rugby.

* Stellantis grimpe de 12,5%. Le marché a salué les très solides résultats semestriels du constructeur automobile. Le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA a dévoilé des comptes records même si sa marge opérationnelle ajustée s'est légèrement effritée sur la période, passant sur un an de 14,5% à 14,4%. Interrogé sur cette évolution, le directeur général de Stellantis Carlos Tavares a répondu que cette mesure de l'efficacité globale du groupe restait significativement supérieure à celle affichée par Tesla et General Motors sur la période.

* Verallia s'envole de 12,5%. Il faut dire que le premier producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires a fait état, mardi soir, de comptes semestriels en vive progression et a rehaussé sa guidance annuelle. Citi ('achat') affirme que les attentes de bénéfices du consensus devraient augmenter de plus de 10% à la suite de ces annonces. La révision à la hausse des prévisions de Verallia démontre à nouveau la capacité du groupe à maintenir un écart prix/coûts élevé dans tous les scénarios, écrit l'analyste, même au 2T, lorsque les volumes étaient faibles et que les prix commençaient à stagner.

* Remy Cointreau gagne 8,7% après son point trimestriel. Si le groupe de spiritueux a, comme attendu, souffert sur son premier trimestre fiscal, il a légèrement dépassé les attentes du marché. Au cours de la période, le groupe a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 257,5 millions d'euros, en baisse de -35% en organique (+14,3% par rapport au 1er trimestre 2019-20), contre un consensus logé à -35,2%. Ce net repli traduit une base de comparaison exceptionnellement élevée (le 1er trimestre 2022-23 était en progression de +74% par rapport au 1er trimestre 2019-20), la volonté du Groupe de baisser fortement le niveau de ses stocks de Cognac aux Etats-Unis et une poursuite de la normalisation de la consommation aux Etats-Unis. Pour l'année 2023-24, Rémy Cointreau anticipe un chiffre d'affaires stable en organique.

* Sopra Steria prend 8,7%, logiquement recherché après le relèvement de sa guidance annuelle de revenus. La société de services informatiques anticipe désormais avec une croissance organique 2023 "d'au moins 6%" contre "entre +3% et +5%" auparavant. Elle table toujours sur un taux de marge opérationnelle d'activité légèrement supérieur à 9% et un flux net de trésorerie disponible d'au moins 300 millions d'euros.

* Soitec s'adjuge 8,4% malgré un début d'exercice compliqué. Si le groupe a maintenu ses objectifs annuels, il a enregistré un chiffre d'affaires de 157 ME au premier trimestre de son exercice 2023-2024, en recul de 23% en données publiées et de 24% à périmètre et change constants. Le consensus était positionné à 182,3 ME. La firme iséroise a été pénalisée par son activité Communications mobiles, affectée par l'apurement des stocks en cours à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones. "Ce premier trimestre marque un point bas et nous prévoyons une forte reprise au second semestre de l'année fiscale 2023-2024", a tenté de rassurer Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec.

A l'inverse, * Casino chute de 24,3%. Le groupe stéphanois a enfin conclu un accord de principe avec ses principaux créanciers sur la restructuration de sa dette à l'issue de la procédure de conciliation qui avait été ouverte fin mai. Le distributeur est parvenu à un compromis avec EP Global Commerce, Fimalac et Attestor - respectivement deuxième et troisième actionnaires et premier créancier sécurisé du groupe - ainsi qu'avec des créanciers détenant plus des deux tiers du "Term Loan B", en vue du renforcement des fonds propres et de la restructuration de son endettement financier.

L'accord de principe, qui a été approuvé par le conseil d'administration de Casino, doit permettre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au mois d'octobre et la réalisation effective de toutes les opérations de restructuration au cours du premier trimestre 2024. Selon les termes de l'accord, à l'issue de la restructuration de la dette, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye, la maison-mère, perdra le contrôle de Casino.

Sur les six mois clos fin juin, le distributeur a par ailleurs fait état d'un résultat opérationnel courant de -233 ME, en dégradation de -399 ME sur un an, dont -299 ME sur la France, pour des revenus de 10,96 MdsE (-0,2% en organique). L'EBITDA Groupe s'établit à 369 ME, soit une baisse de 52,8% après impact du change et de -51,1% à taux de change constant.

* Atos s'effondre de 21,3% en dépit du relèvement de sa guidance annuelle de croissance organique et d'une vive amélioration de sa marge opérationnelle semestrielle. Le marché se focalise en effet sur le flux de trésorerie disponible négatif de 969 millions d'euros, un chiffre bien inférieur aux estimations des analystes et qui représente environ les trois quarts de la capitalisation de la société, affirme Morgan Stanley. La hausse du niveau d'endettement de l'entreprise augmente par ailleurs le risque d'exécution du plan de séparation avec Tech Foundations d'un côté et Eviden de l'autre. Une petite amélioration des prévisions de croissance organique pour l'exercice 2023 et un dépassement des prévisions au niveau de la marge opérationnelle du premier semestre compensent partiellement ces points négatifs, selon le courtier.

* Elior plonge de 16,6% après un nouvel avertissement sur la marge d'EBITA ajusté. Sur les trois mois clos fin juin, le groupe de restauration collective et de services a pourtant enregistré un chiffre d'affaires de 1,416 MdE, en hausse de 20%, dont une croissance organique de 8,8%. Mais, malgré ce solide trimestre, Elior a été de nouveau contraint de dégrader ses perspectives pour le reste de 2022-2023 et vise désormais : une croissance organique d'au moins 10% contre environ 10% précédemment ; une marge d'EBITA ajusté d'environ 1%, contre le bas de la fourchette précédente de 1,5 à 2% ; et des dépenses d'investissement autour de 1,7% du chiffre d'affaires.

* Nexity dévisse de 14%. Le groupe immobilier a dévoilé des résultats semestriels inférieurs aux attentes des analystes et a revu à la baisse sa guidance annuelle compte tenu d'une dégradation prolongée de l'environnement économique (poursuite de la hausse des taux, diminution du nombre de prêts accordés par les banques, forte baisse des ventes aux particuliers) et du long temps de développement des opérations immobilières (environ 18 mois). Le mangement vise ainsi désormais un chiffre d'affaires 2023 de 4,3 MdsE (hors international), contre supérieur à 4,5 MdsE auparavant, et un résultat opérationnel de 250 ME contre supérieur à 300 ME auparavant. Le dividende sera certainement revu à la baisse pour refléter la dégradation attendue du RN. Les objectifs financiers 2026 sont par ailleurs suspendus et seront revus courant 2024.

* Teleperformance chute de 12,1%. La valeur a été délaissée après un nouvel avertissement sur revenus et des comptes trimestriels inférieurs aux attentes des analystes. Le numéro 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client a indiqué que compte tenu d'un environnement macro-économique qui devrait rester difficile au second semestre, il s'attend désormais à une croissance de son chiffre d'affaires à données comparables hors " contrats Covid" comprise entre +6% et +8% cette année contre 8 à 10% espéré initialement. L'objectif de marge d'EBITA courant a, en revanche, été confirmé à 16%...

* Eramet abandonne 9%. Le groupe minier, dont les résultats ont fondu au premier semestre en raison de prix défavorables et d'incidents logistiques (désormais résolus), a revu à la baisse sa prévision d'Ebitda ajusté 2023 à près de 900 ME, y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay, contre environ 1,1 MdE visé précédemment. La firme évoque un contexte macro-économique difficile qui persiste et la révision à la baisse du consensus des prix du minerai de manganèse (5,15 $/dmtu vs 5,4 $/dmtu précédemment), l'inflexion plus marquée des prix du Nickel de classe II et du minerai de nickel, seulement partiellement compensées par la révision à la hausse des volumes de minerai de nickel commercialisé à Weda Bay (+ 5 Mth5 basse teneur, à environ 35 Mt). Le rebond initialement anticipé en Chine ne s'est pas encore matérialisé en 2023 malgré l'objectif de croissance de 5% affiché par les autorités chinoises.

* Fnac Darty cède 5,6%. Le distributeur de produits culturels a souffert au premier semestre, période marquée par un contexte inflationniste pesant sur la consommation des ménages et un effet calendaire non favorable, tous deux particulièrement significatifs au second trimestre. Il a ainsi vu son résultat opérationnel courant tomber en territoire négatif, à -35 ME (+19 ME au 1er semestre 2022), conséquence de la baisse de l'activité et de l'accroissement des coûts opérationnels sur la période. Le résultat net part du Groupe des activités poursuivies est ressorti à -163 ME pour un chiffre d'affaires de 3,344 milliards d'euros, en baisse de 2,5% à données publiées et de 2,3% en données comparables.