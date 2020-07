Bilan hebdo : le CAC40 termine sous les 5.000 pts

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le CAC40 a tourné autour de la barre des 5.000 pts cette semaine pour revenir à 4.966 pts, en recul de 0,8%, dans un marché qui reste à la recherche d'une tendance de fond. Le décor demeure identique aux semaines précédentes, avec une économie qui remonte en puissance après sa mise à l'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19, mais une épidémie qui continue de faire des ravages aux Etats-Unis et en Amérique Latine...

Wall Street résiste malgré tout à la pression, dans l'espoir d'un traitement potentiel de la part de Gilead Sciences contre le coronavirus. Selon le groupe américain, son antiviral expérimental 'remdesivir' montrerait une "amélioration significative" de l'état de santé de patients atteints du Covid-19...

En attendant, les signes de recrudescence des cas de contamination dans certains Etats du Sud et de l'Ouest des Etats-Unis sont tels que certains observateurs n'imaginent clairement plus possible une reprise en 'V'... Et ce alors que la saison des trimestriels vient tout juste de débuter. Les sociétés du S&P 500 devraient afficher la plus forte baisse de leurs bénéfices depuis la crise financière de 2008, selon les données IBES de Refinitiv.

Le coronavirus a désormais fait plus de 133.200 morts aux Etats-Unis pour plus de 3,11 millions de cas, selon le décompte de l'Université américaine Johns Hopkins, qui fait référence.

Sur le front macroéconomique, l'indice américain des prix à la production a reculé de 0,2% en juin, contre +0,4% de consensus de place et +0,4% rapporté un mois avant. Hors alimentaire et énergie, l'indice PPI affiche une baisse de 0,3% par rapport au mois de mai, contre un consensus positionné à +0,1%. En glissement annuel, l'indice recule de 0,8% (+0,1% hors alimentaire et énergie).

Le baril de pétrole s'accroche aux 43$ le Brent après quelques prises de profits. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu à la hausse ses prévisions de demande de brut pour 2020, à 92,1 millions de barils par jour (+400.000 bpj) mais a averti que la propagation de la pandémie de COVID-19 présentait un risque pour les perspectives. "Alors que le marché du pétrole a sans aucun doute fait des progrès ... le nombre important, et dans certains pays, l'accélération des cas de COVID-19 est un rappel inquiétant que la pandémie n'est pas sous contrôle et que le risque pour nos perspectives de marché est presque certainement baissier".

Enfin, l'once d'or profite de son statut de valeur refuge pour remonter au-dessus des 1.800$ (+0,5%). Sur les devises, l'euro campe sur les 1,13/$.

LES VALEURS

Devoteam : +32%. L'action rejoint le niveau offert par les fondateurs et actionnaires de référence de la société, MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann, soit 98 euros par titre. Les dirigeants vont lancer une OPA par l'intermédiaire d'une société dédiée...

Navya : +30%. la société lance un service de navettes en autonomie complète de niveau 4, c'est-à-dire sans opérateur de sécurité à bord. Ce service est lancé progressivement depuis le 22 juin au sein du Centre National de Tir Sportif (CNTS) de Châteauroux, en partenariat avec Keolis.

SQLI : +16% dans un secteur des SSII qui se réveille après l'offre sur Devoteam. Verallia remonte de 12% avec Seché, K&B

SoiTec : +8%, au plus haut de l'année, alors que le groupe a annoncé la signature d'un accord commercial avec Qualcomm Technologies portant sur l'approvisionnement de substrats innovants piézoélectriques-sur-isolant pour les filtres RF 4G et 5G. Le substrat Piezoelectric-on-Insulator (POI) de Soitec apporte une forte valeur ajoutée aux filtres 5G des smartphones pour les marchés de masse.

Après plusieurs années de collaboration avec Qualcomm Technologies, Soitec a conclu un accord afin d'augmenter le volume de production des plaques POI qui seront utilisées pour les filtres RF de Qualcomm Technologies destinés aux modules front end RF des smartphones... Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a revalorisé le dossier à 92 euros, tout en restant à 'conserver' et la SG a débuté le suivi de la valeur à l''achat' avec un cours cible de 135 euros.

Synergie : +5% avec Neurones, Thermador, STM, Alstom, CNP

Air Liquide : +4% avec Lagardere, Capgemini, GTT et Edenred

A la baisse, Klepierre recule encore de 11% dans un secteur des foncière toujours sous pression, suivi de Altarea-Cogedim

Technicolor retombe de 10% avec Linedata et Akka

Pierre&Vacances recule de 9% suivi de Nokia et de DBV

Casino : -7% avec Cie des Alpes, Eramet TechnipFMC, CGG et Vallourec.