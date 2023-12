Bilan hebdo : le CAC40 termine l'année en hausse de 16,37% !

(Boursier.com) — Toujours proche de ses sommets historiques, le CAC40 a légèrement reculé de 0,3% cette semaine à 7.543 points ce vendredi soir à l'issue de seulement trois séances qui ont généré peu de volumes de transactions en raison des fêtes de fin d'année.

Alors que l'année s'est conclue par un gain supérieur à 16% (+16,37%), les rares intervenants présents dans les salles de marché ont limité les prises de risques... Pendant ce temps, Wall Street est restée aussi proche de ses records dans l'anticipation d'une baisse des taux US dès le mois de mars...

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire le 31 janvier 2024, pour la prochaine réunion FOMC, se situe à plus de 85%... La première baisse des taux pourrait quant à elle intervenir le 20 mars (probabilité de plus de 72% d'une fourchette 5-5,25% sur le taux des fed funds, contre 5,25-5,5% actuellement). Les taux sont attendus en fin d'année prochaine entre 3,75 et 4% ('proba' de 38%) ou entre 3,5 et 3,75% (probabilité de 35%).

Le bilan annuel est aussi très positif pour les principaux indices boursiers américains, le Nasdaq 100 établissant même sa meilleure performance annuelle (+55% en 2023) depuis 1999 ! Le Nasdaq Composite dans son ensemble a grimpé de 44% environ cette année, soit sa meilleure performance depuis 2003... L'indice riche en valeurs technologiques a été propulsé cette année par les rebonds des 'Magnificent Seven' (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Nvidia et Microsoft) après un exercice 2022 calamiteux. Le S&P 500 progresse lui de 25% et le Dow Jones de 14%.

Sur le marché pétrolier, les cours de l'or noir ont rechuté (-2% sur la semaine) sous les 78$ le brent.

Sur le front des devises, l'euro est resté ferme à environ 1,10 dollar.

LES VALEURS

Metex grimpe de 20% suivi de Claranova (+17%) et Fermentalg (+14%) avec Adocia

Nanobiotix : +12% suivi de Casino (+10%), Ekinops et Orpea avec S30

Voltalia remonte de 9% avec Medincell, Prodways et Showroomprivé

Sergeferrari : +7% avec BigBen, Guillemot

Aramis : +6% suivi de Xilam, Ose, Waga

Valneva : +4% avec SES Imagotag et FNAC Darty

A la baisse, Teract retombe de 6% suivi de Rexel (-5%) et Verallia (-3%)

Ubisoft (-3%). La pression vendeuse sur l'éditeur de jeux vidéo reste à relier à une information venant de Chine dans la mesure où Pékin a dévoilé une série de nouvelles mesures visant à réprimer les pratiques qui encouragent les joueurs à dépenser plus d'argent et de temps en ligne... Entre autres choses, elles incluent une interdiction des récompenses pour les connexions fréquentes, les duels de joueurs forcés et une vague interdiction de tout contenu considéré comme violant les secrets d'État, rapporte 'Bloomberg'. L'administration de Xi Jinping cherche à lutter contre la dépendance aux jeux vidéo, accusant le divertissement en ligne d'être responsable de la montée de la myopie chez les jeunes, voire de divers maux allant du chômage au faible taux de natalité...

Technip Energies : -2,5% avec Quadient, Axway, Bic

Believe : -2% avec Transgene, Lagardère, Vallourec

Orange : -1,5% suivi de TFF, Renault, Veolia, Engie, Eurazeo

Hermès : -1% avec Scor, DS et Edenred