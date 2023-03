Bilan hebdo : le CAC40 se rapproche de ses sommets historiques

(Boursier.com) — Le CAC40 est reparti en hausse de plus de 2% cette semaine pour terminer à 7.348 points ce vendredi en clôture, de retour à quelques points seulement de ses plus hauts niveaux historiques touchés le mois dernier... Malgré une inflation toujours vigoureuse et les doutes sur le devenir des politiques monétaires des banques centrales, les marchés ont profité de publications d'entreprises plus fermes que prévu sur fond de bonne résistance de l'activité économique aidée par le réveil de la Chine...

Sur le marché pétrolier, le brut est aussi remonté à l'approche des 85$ le brent. Sur les devises, l'indice dollar reste proche des 105 pts tandis que l'euro se reprend un peu face au billet vert, autour des 1,0625$ entre banques.

Outre-Atlantique, Raphael Bostic, le président de la Réserve fédérale d'Atlanta pourtant rangé dans le camp des "faucons" de la Fed, s'est prononcé pour une augmentation des taux "lente et régulière", ajoutant que l'impact du resserrement monétaire actuel "pourrait n'être tangible qu'au printemps"...

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui venait d'atteindre son plus haut niveau en quatre mois à 4,09% après une nouvelle baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage, témoignant d'un marché du travail dynamique, a reflué à 4,06%.

Les indicateurs sur l'emploi et les prix à la consommation des prochains jours permettront aux investisseurs de se faire une idée plus précise des intentions de la Fed lors de sa réunion de politique monétaire des 21 et 22 mars. Les marchés anticipent en attendant une hausse de 25 points de base... L'outil FedWatch du CME Group donne ainsi une probabilité de 69% d'une hausse de taux d'un quart de point de la Fed le 22 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, et une probabilité de 31% d'un geste de 50 points de base. Pour la réunion des 2-3 mai, une fourchette de taux de 5-5,25% recueille une probabilité de 62%, tandis que pour celle des 13-14 juin, c'est la fourchette 5,25-5,5%, potentiellement finale, qui affiche la plus forte probabilité à plus de 56% désormais. L'hypothèse d'une fourchette de 5,5-5,75% n'est plus exclue, avec 28% de probabilité au 14 juin et 42% au 26 juillet. Même la fourchette de 5,75-6% affiche une 'proba' non négligeable, de 15,4% au 26 juillet et près de 17% au 20 septembre...

LES VALEURS

Eramet reprend 20%. Le groupe minier va proposer à l'Assemblée Générale du 23 mai le versement d'un dividende de 3,5 euros (3,85 euros de consensus) par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de 40%. Dans un climat d'incertitudes géopolitiques et macro-économiques et compte tenu du contexte inflationniste actuel, le groupe devrait réaliser près de 600 ME d'investissements en 2023, hors activités en cours de cession et hors part financée par Tsingshan du projet Lithium. Des décisions seront prises en 2023 sur les grands projets de croissance, notamment Sonic Bay et Lithium phase 2, qui pourront entraîner des dépenses en capex dès 2023. Le montant de ces dépenses restera à évaluer en fonction de la date de prise de décision. Le management table également sur un EBITDA ajusté 2023 autour de 1,2 MdE, y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay.

SMCP (+18%). Le groupe de mode a dévoilé de solides résultats annuels avec un EBIT ajusté de 111 ME (9,2% du chiffre d'affaires), contre 96 ME en 2021, un doublement du bénéfice net à 51 ME, pour un chiffre d'affaires de 1,206 MdE, en hausse de 13% en organique, porté par une croissance 'like-for-like' de +14%. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus atteignent le niveau record de 332 ME, en hausse de 4% en organique par rapport à 2021, malgré une base de comparaison élevée.

En 2023, le management vise une croissance des ventes à taux de change constants à un chiffre, dans la fourchette moyenne à haute; et une progression de la marge d'EBIT ajustée.

CGG : +15% après ses comptes avec Esso (+13%) et TechnipEnergies (+10%) dans le sillage de la remontée du pétrole

Faurecia remonte de 12% avec S30 et Balyo

Atos : +11% sur de nouvelles spéculations concernant l'évolution du tour de table

Interparfums (+8%) après la publications de comptes annuels bien orientés

Valeo (+8%). L'équipementier automobile table en 2023 sur une génération de cash-flow libre supérieure à 320 millions d'euros, alors que cette dernière est ressortie à 388 ME l'an dernier, avec un chiffre d'affaires compris entre 22 et 23 MdsE et une marge opérationnelle entre 3,2% et 4%. Morgan Stanley ('surpondérer') explique que certaines parties des perspectives pour 2023 semblent inférieures aux attentes du marché. Les prévisions de flux de trésorerie disponibles sont notamment bien en deçà du consensus.

Sopra Steria gagne encore 8%. Les opérateurs ont salué les comptes et la guidance supérieurs aux attentes de la société informatique. Le groupe a fait état d'un profit net de 247,8 ME en 2022, en hausse de 32%, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 8,9%, dépassant les 5,1 MdsE. La croissance organique s'est élevée à 7,6%, au-delà de l'objectif révisé en hausse à 7% en octobre dernier avec un 4ème trimestre en croissance organique de 8%. Le taux de marge opérationnelle d'activité a atteint 8,9%, en progression de 0,8 point par rapport à 2021, en haut de fourchette de l'objectif compris entre 8,5% et 9%. Le flux net de trésorerie disponible a été très solide à 287,2 ME, soit 5,6% du chiffre d'affaires, dépassant l'objectif annoncé ("au moins 250 ME"). Plusieurs analystes ont salué ces annonces en revoyant leurs objectifs à la hausse sur le dossier.

Stellantis (+7%) va lancer un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 1,5 milliard d'euros après avoir dévoilé des résultats 2022 records. Le groupe, né en janvier 2021 de la fusion entre PSA et FCA, a enregistré l'an passé un bénéfice net de 16,8 milliards d'euros, en hausse de 26%, pour un chiffre d'affaires net de 179,6 milliards d'euros, en croissance de 18%, fruit d'une dynamique de prix nets solide, d'un mix véhicules favorable et d'effets de change positif. Le résultat opérationnel courant ressort à 23,3 MdsE, en hausse de 29%, matérialisant une marge de 13,0%, qui dépasse l'objectif de 12% prévu pour 2030. Des chiffres supérieurs aux attentes des analystes. Tous les segments contribuent à la croissance du chiffre d'affaires et des résultats, précise le constructeur automobile, dont le free Cash-Flow industriel a bondi de 78% à 10,8 MdsE.

IPSOS : +6,5% avec DBV, Elior, Séché, SoiTec, Coface

Worldline se reprend de 6% après la publication de ses résultats annuels. Des comptes perçus comme solides par la communauté financière, tandis que les prévisions du groupe ont laissé certains sur leur faim. Le spécialiste des services de paiement a enregistré l'an passé un EBO (excédent brut opérationnel) de 1,13 milliard d'euros, matérialisant une marge de 26%, en hausse de 110 points de base, pour un chiffre d'affaires de 4,364 MdsE, en croissance de 10,7% en organique. Le flux de trésorerie disponible a atteint 520 ME. Le management anticipe 8% à 10% de croissance organique du chiffre d'affaires en 2023, plus de 100 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au pro forma 2022 et 46% à 48% de taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible.

SergeFerrari : +5% avec G Events, Ose Immuno

Nexity reprend 5% après la présentation de résultats 2022 globalement conformes aux attentes du marché et en ligne avec ses objectifs, mais une guidance décevante. "L'inflation sur les coûts de construction, bien qu'à un niveau moindre que celui observé en 2022, sera cependant plus difficile à répercuter dans les prix de vente compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat immobilier, ce qui impactera temporairement la rentabilité dans l'attente d'une stabilisation du coût du crédit. Grâce au backlog et à la récurrence des activités de Services, Nexity vise un chiffre d'affaires 2023 supérieur à 4,5 milliards d'euros, stable par rapport à 2022 hors activités à l'International, et un résultat opérationnel supérieur à 300 millions d'euros reflétant à la fois une phase d'ajustement du marché du logement neuf et un recentrage du portefeuille sur la France", a indiqué le management.

Wendel : +4% avec Saint-Gobain, Scor, Esi Group

A la baisse, Neoen recule de 13%, alors que le groupe a annoncé des résultats progressant vers son objectif de plus de 10 GW à fin 2025. Le chiffre d'affaires a grimpé de 51% à 503,2 ME, incluant une progression de 63% au quatrième trimestre. L'EBITDA ajusté est ressorti en progression de 38% à 414 ME, en ligne avec l'objectif annoncé. Le résultat net ajusté est en augmentation de 19% à 48 ME. Le portefeuille sécurisé ressort en hausse de plus de 1,3 GW à 7,4 GW à fin 2022, dont 6,6 GW en opération ou en construction. Le total du portefeuille hors projets 'early stage' s'établit à 19,3 GW, en hausse de 5,4 GW par rapport à fin décembre 2021.

Neoen propose un dividende de 0,125 euro par action, en hausse de 25% par rapport à l'année précédente.

SES (-11%). L'action a été sanctionnée après la présentation de résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre ainsi que de prévisions trop courtes... L'opérateur satellites a dégagé sur la période un Ebitda ajusté en hausse de 3% à 276 millions d'euros, contre 283 ME de consensus, pour des revenus de 544 ME (+17%). La marge associée s'effrite ainsi sur un an de 57,9% à 50,7%, inférieure aux 52,7% attendus par le marché. La perte nette atteint 232 ME contre un profit de 248 ME sur la même période de l'exercice 2021.

Eurofins (-7%) après ses comptes ave Xilam (-6%) suivi d'Inventiva, Cegedim (-5%)

Orpea : -4% avec Nicox, Poxel