Bilan hebdo : le CAC40 s'offre une superbe semaine

(Boursier.com) — Grâce à une incroyable séance ce vendredi, le CAC40 s'offre un magnifique rebond cette semaine et tutoie à nouveau ses plus hauts historiques : sur cinq séances, l'indice parisien affiche un gain de 3,56%, à 7.634 points ce soir. Les très bons résultats de LVMH ont fait passer au second plan toutes les inquiétudes ou déceptions du moment, de l'incertitude sur le calendrier de politique monétaire de la BCE malgré des propos de Christine Lagarde jugés dovish par le marché, aux résultats et/ou prévisions sans relief de Tesla et Intel, en passant par les tensions toujours fortes au Moyen-Orient.

Si la BCE a, comme attendu, maintenu son taux de dépôt à 4%, elle a aussi salué la poursuite du processus de désinflation, tout en prévenant qu'il était encore trop tôt pour évoquer des baisses de taux. Plusieurs éléments perçus comme accommodants ont néanmoins encouragé les marchés à continuer de parier sur le fait que la Banque centrale assouplirait ses taux de 125 points de base en 2024, avec une première réduction dès avril. De solides indicateurs de conjoncture aux Etats-Unis et l'annonce d'un indice d'inflation PCE, l'indicateur favori de la Fed pour mesurer les prix, au plus bas depuis près de trois ans, ont également soutenu la tendance.

Sur le front des entreprises, outre LVMH, JCDecaux, Publicis ou encore Remy Cointreau ont assuré. Le nombre de publications va fortement s'accélérer au cours des deux prochaines semaines.

Sur le marché pétrolier, les cours de l'or noir ont assez nettement progressé (+4% pour le WTI), soutenus par les vives tensions au Moyen-Orient, les stats meilleures que prévu aux Etats-Unis et les mesures de relance en Chine. Le Bitcoin s'échange à 41.750$ sur Coindesk. Enfin, sur le front des devises, l'euro se maintient autour des 1,08$ au billet vert.

LES VALEURS

* Atos s'envole de plus de 30%. Habituée aux dégringolades, la société de services informatiques signe cette fois la hausse de la semaine à Paris. Le titre a notamment été porté par la signature d'un partenariat stratégique sur cinq ans entre Eviden et Microsoft. Un accord qui vient renforcer leur collaboration existante, avec le développement et le lancement de solutions industrielles innovantes basées sur Microsoft Cloud et alimentées par l'IA. Cette annonce s'inscrit dans la stratégie globale de partenariats et d'alliance d'Eviden visant à renforcer et réorganiser son réseau mondial de partenaires, en consolidant les partenariats existants tout en développant de nouveaux liens. Les deux sociétés se sont engagées à générer 2,8 milliards de dollars supplémentaires pour l'activité de services Cloud d'Eviden au cours des cinq prochaines années.

* Imerys bondit de 20%, bien aidé par une note d'Oddo BHF. L'analyste a rappelé que la Quartz Corporation a été créée en 2011 en JV à 50% avec Norsk Mineral, spécialisé dans l'extraction et transformation de quartz de haute pureté (QHP). En 2022, cette activité a représenté 210 ME de CA pour un RN de 37 ME. Imerys ne dévoile pas les marges de cette activité mais Sibelco, concurrent d'Imerys sur cette activité, affiche une marge EBITDA légèrement supérieure à 50% en 2023 et vise près de 60% au-delà. Ces niveaux de marge s'expliquent essentiellement par la flambée des prix du QHP. Le courtier retient pour la Quartz corporation des projections globalement conformes à celles de Sibelco. Il table sur un doublement du CA entre 2023 et 2028 sur la base d'un doublement des capacités et une stabilisation des prix avant un recul à partir de 2029. Sa valorisation par DCF de cette filiale ressortirait à 2,073 MdsE à 100% en intégrant un taux d'actualisation de 10% (soit 12 euros par action Imerys pour la quote-part à 50%). La valorisation de la Quartz Corporation devrait réveiller la belle endormie et pour de bon cette fois ...

* LVMH flambe de 17,2%, les investisseurs ayant été rassurés par la dernière publication du numéro un mondial du luxe. Le propriétaire de Louis Vuitton et Dior a fait état jeudi soir d'une croissance organique de 10% au quatrième trimestre, portée par la résistance de la demande pour ses marques de mode haut de gamme. Le marché tablait sur une hausse de 8,17%. La croissance de la division phare du groupe, mode et maroquinerie, a atteint 9%, globalement en ligne avec les attentes. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le résultat opérationnel courant s'établit à 22,8 MdsE, en progression de 8%, contre un consensus de 22,46 MdsE, pour des revenus de 86,15 MdsE (+8,8%). Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 15,2 MdsE, en hausse de 8%. Lors de l'Assemblée Générale du 18 avril 2024, LVMH proposera un dividende de 13 euros par action. LVMH aborde l'année 2024 avec confiance et se fixe l'objectif d'accentuer encore son avance sur le marché mondial du luxe.

* Remy Cointreau grimpe de 13%, malgré l'annonce d'un vif déclin de ses revenus trimestriels. Cette chute des revenus était en effet anticipée par le marché et le management a confirmé ses objectifs annuels. Le groupe de spiritueux a ainsi fait état d'une baisse de 27% (-23,5% en organique) de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 319,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la division Cognac a baissé de -33,9% en organique sur la période, affecté par un important effort de déstockage en Chine et un marché toujours dégradé aux Etats-Unis. Rémy Cointreau anticipe pour l'année 2023-24 un recul du chiffre d'affaires situé dans le bas de la fourchette de prévisions (donc proche de -20% en organique), et une baisse maîtrisée de la marge opérationnelle courante en organique grâce à la mise en oeuvre d'un plan important de réduction des coûts estimé à environ 100 ME cette année (dont 25 ME ont déjà été réalisés au 1er semestre).

* Sopra Steria avance de 11,5%, au plus haut historique. Kepler Cheuvreux a revalorisé la société de services informatiques de 230 à 260 euros tout en maintenant sa recommandation 'achat'.

* TF1 s'adjuge 11,5%. La 'une' a déposé une plainte à Bruxelles pour "aides d'État illégales" contre France Télévisions, courant novembre. Selon les informations obtenues par 'Le Figaro', "le financement accordé par l'État à France Télévisions n'est pas assorti d'obligations précises ni de contrôles suffisants, ce qui le rendrait hors-la-loi au regard du droit européen". Sur le front des analystes, Oddo BHF a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur TF1 avec un objectif porté de 10 à 13 euros. L'analyste a relevé ses estimations de BPA 2023-2025 de 10% en moyenne sous l'effet d'un relèvement de ses attentes publicitaires (grâce à la montée en puissance de la nouvelle offre digital TF1+) et d'une revue de son modèle de coûts. Le bilan est très sain avec une trésorerie nette de 510 ME fin 2024, soit environ 30% de la capitalisation boursière.

* Sartorius Stedim Biotech prend 9,1% après la publication de ses résultats préliminaires 2023. Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 2,775 MdsE, soit une baisse organique de 20,7% et de 18,7% en tenant compte des acquisitions (baisse déclarée : -20,5%). L'EBITDA courant est ressorti à 785 millions d'euros, avec une marge correspondante de 28,3%. Le résultat net est de 310 ME. Le groupe souligne une reprise de la demande depuis la fin du troisième trimestre avec une prises de commandes légèrement supérieures au chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Il prévoit un retour à une croissance rentable en 2024 et une évolution dynamique de ses activités durant les 5 années à venir, soit jusqu'en 2028.

* FDJ bondit de 8,7%, dopé par l'annonce de bons résultats annuels et le dépôt d'une offre publique d'achat sur le Suédois Kindred, propriétaire d'Unibet. L'opérateur de la loterie nationale offre 130 SEK par action Kindred, soit une prime de 24% sur le cours de clôture de la cible au 19 janvier, et une valeur d'entreprise de 2,6 milliards d'euros. Si elle est approuvée, l'opération débouchera sur la création de l'un des plus grands groupes de jeux d'argent en Europe avec des revenus annuels combinés d'environ 8 milliards d'euros. Grâce à Kindred, FDJ aura accès à 30 millions de clients sur les segments des paris sportifs, des casinos et des jeux en ligne. La transaction sera créatrice de valeur pour les actionnaires de FDJ. BNP Paribas Exane a par ailleurs relevé à 'surperformer' sa recommandation sur l'opérateur de la loterie nationale en visant 43 euros.

A l'inverse, Sanofi cède 2,2% après l'annonce du rachat du projet de développement de médicaments INBRX-101 à sa société mère Inhibrx Inc pour un montant d'environ 2,2 milliards de dollars. INBRX-101 est une protéine recombinante humaine qui pourrait permettre de normaliser les taux sériques d'alpha-1-antitrypsine (AAT) chez les patients qui présentent un déficit en alpha-1-antitrypsine, moyennant des doses moins fréquentes (mensuelles au lieu d'hebdomadaires). Le déficit en alpha-1-antitrypsine est une maladie héréditaire rare caractérisée par des taux sériques de protéine AAT inférieurs à la normale. La Food and Drug Administration a par ailleurs approuvé Dupixent pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'enfant âgé de 12 mois et plus, pesant au moins 15 kg. Dupixent est désormais le premier et le seul médicament approuvé aux États-Unis pour le traitement de cette catégorie de patients.