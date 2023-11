Bilan hebdo : le CAC40 s'offre une superbe semaine

(Boursier.com) — Très belle semaine pour le CAC40 ! Sur cinq séances, l'indice vedette parisien reprend 3,71% à 7.048 points ce vendredi soir. Les investisseurs ont très bien accueilli le nouveau statu quo de la Fed et les commentaires jugés plus accommodants que dernièrement de Jerome Powell. La plupart des investisseurs estiment désormais que la Réserve fédérale en a terminé avec son durcissement monétaire. Des anticipations renforcées par des chiffres de l'emploi plus 'soft' que prévu en octobre.

La décision prise, mercredi, par le Trésor américain d'émettre moins de dette à long terme que prévu a également alimenté le rallye des obligations et donc, fait chuter les taux obligataires. Le rendement du T-Bond à 2 ans évolue sous les 4,87% ce soir alors que celui du 10 ans US est inférieur à 4,55% après sa récente incursion au-dessus de la barre des 5%.

Les traders tablent désormais avec une probabilité de 92% (outil Fedwatch) sur un nouveau statu quo sur les taux de la Fed en décembre, après les pauses observées lors des réunions de septembre et d'octobre. Cette probabilité était de 83% avant le rapport sur l'emploi américain.

"La bonne nouvelle, c'est que ce ralentissement devrait permettre à la Fed de rester sur la touche à l'avenir", affirme Brad McMillan, directeur des investissements chez Commonwealth Financial Network. "L'une des principales préoccupations de la Fed est la surchauffe de l'économie, en particulier après la croissance du PIB au dernier trimestre, et cela suggère que ce problème est en train de disparaître".

Du côté des entreprises, le rythme de publications est resté élevé aux Etats-Unis ces derniers jours mais il était beaucoup moins soutenu dans l'Hexagone. On notera néanmoins les déceptions du côté de Thalès et SES en France et chez Apple outre-Atlantique. A l'inverse, Technip Energies, Bouygues et Stellantis ont assuré.

Sur le front des devises, l'euro remonte au-dessus des 1,07 dollar. Le cours du Brent recule encore de près de 4,5% sur la semaine, proches des 86$. Enfin, le Bitcoin s'offre encore un beau rebond et évolue autour des 34.800$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Secoué la semaine passée, SES Imagotag rebondit vivement de 23,8%. Le spécialiste des étiquettes électroniques a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 5 millions d'euros, à réaliser d'ici la fin de l'année. Les actions rachetées serviront uniquement à couvrir celles attribuées dans le cadre du programme d'attribution de titres destinés aux salariés clefs.

* Worldline grimpe de 17,9% avec Téléperformance (+20,8%). Le net repli des taux obligataires et la récente chute de ces deux valeurs dites de croissance ont entraîné une vague d'achats à bon compte sur les deux titres.

* FNAC Darty flambe de 18%. Après le troisième trimestre et l'avertissement sur les résultats, Bryan Garnier a réduit ses estimations pour la période 2023-2025 d'environ 9% et son cours cible de 27 à 21 euros. Le broker se situe désormais en ligne avec les prévisions d'EBIT pour l'exercice 2023 et en dessous des prévisions de FCF cumulées pour la période 2021-24. Bien que le titre soit indéniablement bon marché avec un PE de 7, le courtier reste prudent et renouvelle son conseil 'vendre'. Il préfère attendre que le consensus rebase ses attentes pour l'exercice 2024 (encore trop optimistes sur la croissance des ventes et l'amélioration de la marge) et avoir une vision plus claire sur l'avenir de la structure actionnariale.

* Unibail-Rodamco-Westfield gagne 18% avec Klepierre qui avance de 9% et Nexity qui s'adjuge 15,1%. Le secteur immobilier a bénéficié de la nette détente des rendements obligataires après la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi soir et les chiffres de l'emploi US ce vendredi.

* Plastic Omnium remonte de 15,5% après sa récente chute. La semaine passée, l'équipementier automobile a lancé un avertissement sur ses résultats 2023 malgré le maintien de l'objectif d'un chiffre d'affaires économique 2023 en forte croissance sur un an et en surperformance par rapport à la production automobile mondiale. Dans un contexte marqué par une forte inflation, par des ralentissements de la production, principalement de véhicules électriques chez les constructeurs traditionnels, par des arrêts plus fréquents des chaînes d'assemblage, et par une intensification de la grève aux Etats-Unis, le Groupe vise désormais une marge opérationnelle comprise entre 370 et 390 millions d'euros, contre plus de 400 ME espérés précédemment. L'objectif de cash-flow libre a été abaissé entre 190 et 210 ME, contre plus de 260 ME visés auparavant.

* Alstom reprend 15,1%. Le leader mondial de la mobilité intelligente et durable a signé une extension de huit ans de son accord de services ferroviaires (Train Services Agreement - TSA) avec CrossCountry au Royaume-Uni. Cette extension de contrat, d'une valeur d'environ 950 millions d'euros, confirme le partenariat à long terme et témoigne de la confiance accordée par le client.

* Atos bondit de 11,7% après que Onepoint eut annoncé détenir 9,9% du capital et 9,9% des droits de vote de la société de services numérique. " Cette prise de participation intervient dans le cadre du projet de réorganisation en cours de la société, et de sa nouvelle gouvernance, et conforte la dimension stratégique des activités d'Atos ", a indiqué Onepoint. Pour Oddo BHF ('sous-performer'), l'entrée de Onepoint - qui ne doit pas être considéré comme un chevalier blanc, ou un bon Samaritain dans cette opération - dans le capital d'Atos est une bonne nouvelle à court terme pour les détenteurs de dette, et permet de décanter la situation concernant la vente de TFCo et l'augmentation de capital, évitant ainsi la situation de blocage menant à des problèmes de liquidité et à une probable restructuration de la dette...

A l'inverse, * Thalès abandonne 4,2% malgré la confirmation de ses objectifs annuels. Le groupe de Défense a subi quelques prises de bénéfices alors qu'il a dévoilé une croissance organique sur neuf mois supérieure aux attentes du marché même si ses prises de commandes ont reculé de 10% sur un an (-6% en organique). L'équipementier a souligné que ses prises de commandes avaient diminué de 18% en données organiques sur la période allant de janvier à septembre, alors que Thales avait enregistré à l'époque une commande majeure des Emirats arabes unis pour des avions de chasse Rafale. Les commandes sur les 9 premiers mois de l'année sont ainsi ressorties à 12,370 milliards d'euros, soit sous le niveau du chiffre d'affaires. Le directeur financier du groupe a déclaré que le recul des commandes en rythme annuel s'expliquait aussi par la demande particulièrement forte pour les satellites en 2022. Pascal Bouchiat a toutefois ajouté que l'aviation civile a démontré une "dynamique commerciale forte" cette année. Il a dit aux journalistes n'avoir "aucun doute" que Thales enregistrerait cette année un ratio commandes-chiffre d'affaires supérieur à 1, ajoutant que les commandes avaient tendance à s'accroître au cours du quatrième trimestre.

* Sodexo recule de 2,6% après sa récente flambée liée à sa publication annuelle et aux avancées sur la scission à venir de Pluxee. Le groupe prévoit d'introduire en bourse sa division de bons d'achat et d'avantages sociaux au début de l'année 2024. Le projet de scission complète sera soumis au vote des actionnaires lors d'une assemblée générale dédiée qui se tiendra au début de l'année prochaine. Parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 112 à 120 euros, tandis que Citigroup relève son objectif à 133 euros.

* SES rend 2,2% après que l'opérateur satellites eut annoncé qu'il retardait le lancement de cinq satellites O3b mPOWER, une décision qui entraînera une baisse d'environ 5% de ses ventes et Ebitda ajusté en 2024. Cela s'est produit après que la société a identifié un nombre croissant d'arrêts de modules d'alimentation parmi les satellites déjà lancés. Les analystes affirment que ce retard éclipse les bons résultats du troisième trimestre. SES a en effet dévoilé un Ebitda ajusté de 262 millions d'euros sur les trois mois clos fin septembre, en baisse de 7,7% sur un an, pour des revenus de 507 ME (+1,2%). Le consensus tablait respectivement sur 252,4 ME et 488,5 ME. Le profit net a atteint 770 ME contre 97 ME un an plus tôt. Goldman Sachs ('acheter') indique que la performance trimestrielle a été solide, mais que les investisseurs pourraient se concentrer sur les retards persistants d'O3b mPOWER, qui affecteront les revenus et l'Ebitda ajusté 2024. Néanmoins, SES a souligné que toutes les modifications apportées aux satellites mPOWER se feraient dans le cadre de son enveloppe d'investissement actuelle.