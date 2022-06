Bilan hebdo : le CAC40 s'offre un beau rebond !

(Boursier.com) — Fort d'une très belle séance vendredi, le CAC40 met fin à trois semaines de baisse. Il s'offre un gain hebdomadaire de 3,24%, à 6.073 points ce coir. La nette dégradation de plusieurs indicateurs économiques ces derniers jours suggérant un ralentissement marqué de la croissance aux Etats-Unis comme en Europe se traduisent par une baisse des anticipations de marché sur le niveau maximal qu'atteindront les taux d'intérêt directeurs. Selon le baromètre FedWatch de CME, le pic des taux américains est désormais attendu autour de 3,4% en mars prochain, alors qu'il était un peu supérieur à 4% pour juin 2023 il y a quelques jours. Sur les matières premières, l'heure est également à la détente à l'image des cours du cuivre et de l'étain qui signent des baisses hebdomadaires quasi record.

Du côté des Banques centrales, l'heure est toujours au resserrement à marche forcée pour tenter de maîtriser l'inflation. Auditionné par le Sénat et jeudi par la Chambre des représentants, Jerome Powell s'est à nouveau montré très ferme face à l'envolée de l'inflation, affirmant que la détermination de la Fed à maîtriser les prix était "inconditionnelle", tout en admettant que la lutte contre la hausse des prix s'accompagnait d'un risque de hausse du chômage et de ralentissement économique. Le patron de la Fed a aussi admis qu'il était "possible" que la hausse des taux entraîne une récession. "Ce n'est pas du tout l'effet recherché, mais c'est certainement une possibilité", avait-il ajouté, reconnaissant qu'un atterrissage en douceur allait être "très difficile".

En Europe, la Banque de Norvège a augmenté ses taux de 50 pb, une première depuis 20 ans. "Sur la base de l'évaluation actuelle des perspectives et de la balance des risques par le Comité, le taux directeur sera très probablement encore relevé à 1,5% en août", a déclaré la gouverneure Ida Wolden Bache. Christine Lagarde, a elle réaffirmé lundi la volonté de la BCE de relever ses taux d'intérêt directeurs à deux reprises pendant l'été, et d'empêcher le creusement des écarts de rendement ("spreads") entre les pays membres de la zone euro. "Ces décisions confortent nos engagements antérieurs à ajuster tous nos instruments dans le cadre de notre mandat, en incluant de la flexibilité si nécessaire, pour assurer que l'inflation se stabilise à notre objectif de 2% à moyen terme", a-t-elle dit lors d'une audition au Parlement européen.

Le baril de brut WTI chute d'environ 8% sur la semaine autour des 108$ sur le Nymex. L'once d'or s'échange autour des 1.828$ et le Bitcoin évolue proche des 21.000$.

LES VALEURS

* Valneva s'envole de près de 60%, recherché après le renforcement de son partenariat avec Pfizer. Via une augmentation de capital réservée (au prix de 9,49 euros par action), le géant pharmaceutique américain va acquérir 8,1% de Valneva pour un montant total de 90,5 millions d'euros. Valneva utilisera le produit de cette levée de fonds afin de financer sa contribution à la phase 3 de VLA 15 dans la maladie de Lyme qui devrait commencer au troisième trimestre 2022. Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA (Agence européenne des médicaments) a par ailleurs rendu un avis positif pour une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe de son candidat vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19 pour une utilisation comme primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 55 ans. La Commission européenne examinera la recommandation du CHMP et une décision sur la demande d'AMM pour VLA2001 en Europe est attendue prochainement.

* Worldline s'adjuge 11% à de semaine. Aucune actualité particulière ne semble expliquer ce sursaut du groupe de services de paiement si ce n'est une belle impulsion graphique. Worldline, dont Atos n'est désormais plus présent au capital, dévoilera ses résultats semestriels le 27 juillet prochain. A l'issue du premier trimestre, le management avait réitéré ses prévisions annuelles malgré l'impact de la guerre en Ukraine. Il vise ainsi toujours 8% à 10% de croissance organique en 2022, 100 à 150 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au proforma 2021 et un taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 45%.

* Hermès International (+9,6%). Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, le groupe a confié en mai 2020 un mandat à un prestataire de service d'investissement (PSI). Ce mandat a été résilié le 20 juin 2022, date à laquelle un nouveau mandat a été conclu avec le PSI. En vertu de ce mandat, la firme a chargé le PSI de racheter pour son compte, un maximum de 500.000 actions Hermès.

* LVMH avance de 7,8%, soutenu par plusieurs ananlystes. Le titre (conseillé à 'surperformer') reste le premier choix de Bernstein dans le secteur du luxe à une époque remplie d'incertitudes macroéconomiques et géopolitiques. Le courtier met notamment en avant la méga-marque Dior du géant français, qui, selon le broker, est l'une des plus grandes réussites de l'industrie. Compte tenu des incertitudes sur les 6 à 12 prochains mois, Bernstein conseille de se cacher derrière les noms de "haute qualité", avec LVMH en tête de liste en raison de la force et de la dynamique de ses grandes marques, dont Dior. Citi a réitéré son avis 'achat' sur la valeur malgré un objectif réduit de 813 à 707 euros. Bryan Garnier ('achat') est de son côté convaincu que le géant du luxe aura su gérer les défis auxquels il a dû faire face sur les six premiers mois de l'années dans un environnement plus compliqué (à savoir une inflation en hausse, des taux d'intérêt plus élevés, des marchés financiers difficiles et surtout le confinement dans les principales villes de Chine continentale dont Shanghai, Shenzhen et Pékin) et une base de comparaison plus difficile.

* Interparfums progresse de 7,6%. Le flux acheteur sur la valeur est à relier à une note d'Oddo BHF qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation malgré une cible abaissée de 60 à 56 euros. À la suite d'un road show à Londres, avec Philippe Santi, DG d'Interparfums, le broker retient que le niveau d'activité semble demeurer solide, tandis qu'au niveau des marges, les chaines logistiques restent sous tensions, mais ne semblent pas provoquer de rupture ou provoquer d'arrêt de ventes. Au final, Interparfums présente des caractéristiques appréciées par le courtier : sensibilité au dollar positive, bilan sain (pas de réelle sensibilité opérationnelle au risque de refinancement et de remontée des taux), pricing power et faible sensibilité à l'inflation des salaires (10% du CA / model d'outsourcing).

* Pernod Ricard bondit de 6%. La valeur a été dopée par une note de la Société Générale qui est passée à l''achat' sur l'action, invoquant l'optimisme selon lequel les distillateurs internationaux sauront mieux naviguer dans l'environnement inflationniste actuel par rapport aux autres acteurs liés aux produits de consommation de base. Le groupe français comme d'autres sociétés de spiritueux, a des marges brutes plus élevées et une moindre dépendance aux matières premières, et bénéficie également d'autres avantages à un moment où l'environnement est plus difficile pour toutes les industries, écrit l'analyste. L'objectif est fixé à 204 euros.

* Atos reprend 6,6%. Le titre est toutefois loin d'effacer sa récente dégringolade ainsi que sa chute de plus de 65% depuis le début de l'année. Le spécialiste des services numériques, qui a annoncé sa prochaine scission en deux entreprises distinctes cotées en bourse, a bénéficié à nouveau de rumeurs de rachat, et en l'occurrence d'une potentielle offre de Thales. Selon les sources de 'BFM TV', le géant français de la Défense a le soutien de l'État français en vue d'une éventuelle reprise de l'activité de cybersécurité d'Atos. "Thales a les faveurs des pouvoirs publics. Le groupe se positionne au carrefour des ministères concernés par l'avenir d'Atos. Celui de l'Economie détient 26% de son capital et celui des Armées est son client pour sa cybersécurité, les logiciels de combat et son partenaire au sein de Naval Group pour les sous-marins ", détaille la chaîne d'informations. Si Orange et Airbus sont également intéressés par l'acquisition, "Thales est, de loin, le plus offensif pour en prendre la tête. Il lorgne depuis un an cette pépite d'Atos dans la cybersécurité".

A l'inverse, * Rexel chute de 12,1%, à la suite d'un article accusateur de Mediapart à propos de "l'évasion fiscale suisse des géants français du matériel électrique". "Les premiers distributeurs mondiaux du matériel électrique Sonepar et Rexel ont créé de discrètes sociétés suisses pour toucher de l'argent des industriels, dont Schneider et Legrand. La justice soupçonne un lien avec l'entente présumée sur les prix mise en place par ces entreprises", détaille Mediapart. Mediapart rapporte que Rexel et Sonepar pourraient avoir créé des entités à Genève pour recevoir des paiements de Schneider et Legrand afin d'échapper à l'impôt en France.

* Arcelormittal trébuche de 9,1%. Outre la nette baisse des valeurs liées aux matières premières, le titre du numéro un mondial de l'acier a subi une note de JP Morgan qui a dégradé sa recommandation à 'neutre' en visant 32,5 euros. La banque se montre prudente en amont des résultats du deuxième trimestre, avec des risques à court terme sur les volumes et les prix ainsi qu'une image macro incertaine.

* Carrefour se replie de 6,6%, victime d'une note d'analyste. Bernstein a en effet dégradé la valeur à "sous-performer" tout en abaissant sa cible de 19 à 16,5 euros. Le broker cite la moindre probabilité de M&A après les élections législatives en France et la probabilité d'une nouvelle guerre des prix dans le pays, qui reste très compétitif pour les épiciers au milieu d'un pic d'inflation. L'intégration de GrupoBig pourrait également "faire glisser" les marges et le réal brésilien est plus faible, ce qui a également des implications, ajoute l'analyste.

* Air France KLM recule de 6%, toujours pénalisé par son dernier appel au marché. La compagnie aérienne, qui profite à plein d'une demande de voyages très forte même avec des prix de billets plus élevés, pourrait rembourser 75% des aides d'État françaises d'ici la fin de l'année et la totalité de celles obtenues aux Pays-Bas "en quelques mois", selon Ben Smith. S'exprimant lors d'une conférence de presse à Paris, le directeur général du transporteur s'est dit "vraiment heureux" de la récente émission de capital. Il ne voit par ailleurs pas d'effondrement de la demande cet automne malgré le ralentissement économique qui pointe son nez et observe une reprise progressive des voyages d'affaires. "La capacité à répercuter des coûts plus élevés sur les clients est incroyable", en particulier en première classe et en classe affaires, a souligné Ben Smith, alors que comme l'ensemble des transporteurs, AF-KLM voit sa facture carburant grimper en flèche.

* EDF rend 3,7% alors que le projet de réorganisation du groupe, sur les rails depuis des années, a été rendu encore plus complexe par la perte, dimanche, de la majorité absolue du parti d'Emmanuel Macron et de ses alliés à l'Assemblée nationale. Selon des sources proches du dossier citées par l'agence 'Reuters', le processus de réorganisation implique en effet un certain nombre de modifications législatives, qui sont loin de faire l'unanimité parmi les partis politiques, ce qui risque de freiner la marche des réformes voulues par le chef de l'Etat. "Il est compliqué de mesurer les conséquences [des législatives sur la réforme d'EDF], c'est un peu tôt et le gouvernement n'a jamais donné les détails de son nouveau projet. Mais ça ne semble pas idéal", a déclaré lundi à Reuters une source proche de la direction du groupe.

Contrôlé à près de 84% par l'Etat français, EDF est confronté à d'importants besoins financiers pour investir alors que le groupe est déjà fortement endetté. EDF a procédé en mars à une augmentation de capital de 3,1 milliards d'euros, à laquelle l'Etat a souscrit à hauteur de 2,7 MdsE, et compte céder pour 3 milliards d'euros d'actifs d'ici à 2024, alors qu'il cherche à consolider ses finances.