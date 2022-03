Bilan hebdo : le CAC40 retrouve les 6.600 points

(Boursier.com) — Le CAC40 a poursuivi son rebond entamé la semaine dernière, pour reprendre encore plus de 5% sur les 5 séances écoulées et terminer dans la zone des 6.600 pts ce vendredi soir. Ce sursaut apparaît toutefois encore fébrile, tant la volatilité reste forte sur les marchés, l'armée russe poursuivant son offensive en Ukraine malgré une progression très lente. Dans ce contexte, les pourparlers se poursuivent en coulisse

Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping, ont échangé autour du dossier ukrainien en appelant à un retour au calme.

Selon les médias chinois, Xi a déclaré que les conflits et la confrontation n'étaient "bénéfiques à personne"... Il a ajouté ne pas désirer la crise en Ukraine. Le leader chinois juge que Pékin et Washington doivent coopérer et assumer des responsabilités internationales, en faisant des efforts pour la paix mondiale...

Lors d'un appel avec le chancelier allemand Scholz, le président russe Vladimir Poutine a déclaré de son côté que l'Ukraine essayait "de toutes les manières possibles" de retarder les négociations de cessez-le-feu, ajoutant que Kiev présentait des propositions de plus en plus irréalistes. Le porte-parole du Kremlin, Peskov, a estimé que le ton de l'appel avait été "dur mais professionnel", et a ajouté que les diplomates russes étaient prêts à travailler beaucoup plus rapidement que ce qui se fait actuellement...

L'Ukraine n'entend pas pour sa part renoncer à sa demande d'adhésion à l'Union européenne pour parvenir à un compromis avec la Russie dans le cadre des pourparlers visant à tenter de mettre fin au conflit, a confirmé ce jour le directeur adjoint du cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce responsable, s'exprimant à la télévision ukrainienne, a précisé que les discussions se poursuivaient mais qu'elles étaient "très difficiles".

ECO ET DEVISES

Du côté de la Fed, après une première hausse des taux de 0,25 point cette semaine, James Bullard, le président de l'antenne de St.Louis, a estimé nécessaire de remonter le principal taux directeur de la banque centrale à plus de 3% cette année face à une inflation qui constitue selon lui une charge "particulièrement lourde"... Une telle augmentation des taux serait encore plus rapide que celle anticipée par les marchés. Bullard avait voté contre la hausse d'un quart de point du taux des fonds fédéraux mercredi, préférant un geste encore plus fort d'un demi-point. Il juge que la Fed doit "agir vite pour répondre à cette situation, sans quoi elle perdrait en crédibilité sur son objectif d'inflation". Bullard se dit en faveur de hausses d'un demi-point lors de cinq des six autres réunions prévues d'ici la fin de l'année !

Le dollar profite encore de son statut de valeur refuge et se négocie face à l'euro sur les 1,10. Le baril de pétrole est lui resté hyper-volatil après un pic dans la zone des 120$, le Brent termine la semaine sur les 106$ non sans être repassé furtivement sous les 100$ en milieu de semaine...

LES VALEURS

Erytech : +23% avec de nombreuses valeurs "santé" comme Genomic, Ose (+20%), Albioma (+15%), Valneva (+12%), BioMerieux (+10%)

Sursaut des industrielles Mersen (+13%), SoiTec (+11%), STM (+10%)

L'automobile rebondit encore avec Valeo (+9%) ou Renault (+5%), avec les banques, SG (+9%), Amundi (+9%), Crédit Agricole (+8%), BNP Paribas (+7%)

Les services informatiques/conseils se reprennent avec CapGemini (+10%), Sopra (+9%) ou DS (+9%)

A la baisse, Tarkett rechute de 11%, suivi de CGG (-8%) avec Rubis (-6%) et Vallourec dans le secteur de l'énergie.

Ubisoft recule de 4% avec Boiron (-3%) et Savencia (-2%)