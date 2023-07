Bilan hebdo : le CAC40 retombe lourdement, Casino chute

(Boursier.com) — Séquence hebdomadaire compliquée pour le CAC40 qui perd 3,89% sur cinq séances (à 7.112 pts) et efface ainsi ses gains de la semaine dernière. La confirmation d'un marché de l'emploi toujours très solide aux Etats-Unis, malgré un rapport mensuel plus mitigé ce vendredi du côté des créations de postes, a renforcé les attentes de poursuite du resserrement monétaire de la Fed, provoqué une envolée des rendements obligataires et entraîné une forte baisse des marchés actions.

La Fed a interrompu le mois passé son cycle de hausse des taux après 10 resserrements consécutifs, mais elle anticipe encore deux augmentations supplémentaires cette année... Les marchés voient désormais 92% de chances d'une hausse de 25 pb lors de la réunion du 26 juillet de la Fed, selon l'outil FedWatch. Et tout porte à croire qu'elle ne s'arrêtera pas en si bon chemin... "Il s'agit toujours d'un rapport très solide", a indiqué à 'Bloomberg' Veronica Clark, économiste chez Citigroup, en référence aux données du gouvernement dévoilées ce vendredi. La spécialiste s'attend à des hausses de taux en juillet et septembre. "Ils se soucieront probablement davantage de la reprise des salaires et du taux de chômage, qui évoluent dans le sens opposé à leurs prévisions".

Casino a continué à faire la une de l'actualité entreprises après que le distributeur eut officialisé la réception de deux offres de reprise. SES-Immagotag s'est envolé malgré un nouveau rapport à charge de Gotham City Research et Virbac a été sanctionné après son avertissement.

Sur le marché pétrolier, le brut remonte d'environ 4% sur la semaine avec un baril de Brent qui se négocie à 77,7$ à Londres. Sur le marché des devises, l'indice dollar retombe à 102 pts, tandis que l'euro reprend de la hauteur face au billet vert, à 1,095$ entre banques.

LES VALEURS

* SES-imagotag flambe de 24,5%. Gotham City Research en remet une couche ! Comme il l'avait promis, le fonds spéculatif a publié vendredi matin un second rapport mettant en cause SES-imagotag. Après s'en être pris au spécialiste des étiquettes électroniques pour de prétendus comptes " trompeurs, incorrects et incomplets " et diverses irrégularités, le vendeur à découvert cible cette fois la direction générale et le conseil d'administration qu'il juge "suspects " en raison de "fautes graves et conflits d'intérêts". Il cite notamment le cas d'une propriété en Autriche où opère le centre de R&D de SES-imagotag et qui serait détenue par les membres de la direction : "en d'autres termes, SESL est le locataire de l'installation autrichienne, les membres de la direction, le propriétaire, et toutes ces transactions sont importantes et non divulguées avec des parties liées". Après que la direction eut répondu point par point aux premières attaques de Gotham City, le marché ne semble pas prendre au sérieux ces nouvelles accusations.

* Atos bondit de 8,7%. L'ESN est entrée en négociations exclusives avec Schneider Electric pour la vente de EcoAct SAS et de l'ensemble de ses filiales. Cette transaction potentielle permettrait à Atos d'achever son programme de cessions d'actifs non stratégiques tout en établissant un partenariat stratégique avec Schneider Electric dans le domaine de la décarbonation. La société a généré un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros au cours de l'exercice 2022 et emploie actuellement près de 400 personnes.

* Arkema prend 2,5%, alors que Goldman Sachs a ajusté le curseur de 118 à 119 euros tout en maintenant son avis 'achat'. S&P Global Ratings a par ailleurs relevé la perspective associée à la note crédit long terme 'BBB+' du chimiste de 'stable' à 'positive'.

* Worldline avance de 2%. La spéculation est de retour dans le secteur alors que FIS souhaite se séparer du prestataire de services de paiement Worldpay qu'il avait racheté en 2019 pour 43 milliards de dollars, dette comprise. Selon une personne proche du dossier citée par 'Reuters, la société de capital-investissement GTCR est en pourparlers avancés pour prendre une participation majoritaire dans l'activité d'acquisition de marchands de Fidelity National Information Services. L'activité, qui comprend Worldpay, pourrait être valorisée entre 15 et 20 milliards de dollars. Selon l'agence, FIS envisage de conserver une participation minoritaire dans l'entreprise. Le 'Financial Times' avait rapporté vendredi qu'Advent et GTCR faisaient partie des prétendants à la reprise de Worldpay. Le quotidien évoquait une valorisation de plus de 15 milliards de dollars.

A l'inverse, * Casino s'effondre de 23%. Compte tenu des rumeurs persistantes, le distributeur a dévoilé dès hier soir le contenu des propositions reçues de la part de EP Global Commerce, détenu par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, associé à Fimalac, ainsi que de 3F Holding, le véhicule d'investissement du trio Moez-Alexandre Zouari, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. La proposition menée par le milliardaire tchèque et Marc Ladreit de Lacharrière, tous deux déjà actionnaires du groupe, prévoit une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, avec une contribution de 900 millions d'euros de la part des deux hommes d'affaires via leur société respective, EP Global Commerce et Fimalac. Les 450 ME restants seront apportés par des créanciers de Casino. Le projet prévoit aussi de convertir 1,5 milliard d'euros de dette sécurisée en actions ainsi que la totalité de la dette non sécurisée.

De son côté, 3F Holding compte injecter 900 millions d'euros d'argent frais : 450 ME sous forme de fonds propres (dont un minimum de 350 ME souscrit par 3F et un fonds créancier) et 450 ME sous forme de dette super senior. Le projet prévoit aussi la conversion de 300 ME de dette sécurisée, ainsi que la totalité de la dette non sécurisée. Si la balle est désormais dans le camp du groupe stéphanois, et sans doute du gouvernement, "quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino", a indiqué le distributeur.

* Imerys trébuche de 8,6%. Oddo BHF anticipe un deuxième trimestre difficile pour le spécialiste des minéraux industriels. Le groupe devrait faire état d'une nouvelle détérioration de ses volumes de vente. Cette détérioration, pour le moins inattendue, s'explique, selon le courtier, par une base de comparaison défavorable liée à un deuxième trimestre 2022 très dynamique et amplifiée par de bonnes tendances dans les activités industrielles. L'analyste table ainsi sur un recul de l'activité en volume de 14% sur le T2 après -11,9% au T1 et un effet prix de 5% après un T1 à 11%. Au final, le CA devrait ressortir à 1,027 MdE (-9% à périmètre et change constant) et l'EBITDA à 179 ME, en baisse de 18%. In fine, le titre pourrait rester sous pression dans les prochains jours, malgré une performance boursière déjà difficile en 2023. L'analyste maintient néanmoins son conseil 'surperformer', estimant que le titre présente un potentiel de baisse limité compte tenu de la mauvaise performance récente et d'un redressement du momentum.

* Virbac perd 7,6%. A la suite du dernier avertissement du groupe vétérinaire, TP ICAP Midcap a dégradé le dossier à 'vendre' tout en coupant sa cible de 283 à 212 euros. Le groupe vétérinaire anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires 2023, à taux et périmètre constants, dans une fourchette comprise entre 0% et 4%, contre 4 à 6% précédemment, et un ratio d'EBIT ajusté dans une fourchette comprise entre 12% et 13% contre 13 à 14% espérés auparavant. Le management explique cette révision par divers éléments : ralentissement de la croissance du marché, limitations de capacité de production de vaccins chien et chat temporaires mais plus importantes qu'attendues ou encore la cyberattaque dont Virbac a été victime le 19 juin. Le groupe reste malgré tout confiant sur ses prévisions à horizon 2030, qui restent inchangées.

* Alstom cède 7%. Les investisseurs semblent délaisser le titre à l'approche de la publication trimestrielle du géant ferroviaire, programmée le 25 juillet. "Les volumes sur le marché des actions sont faibles, ce qui semble provoquer une volatilité inhabituelle alors que le groupe effectue des appels de 'pré-closing' pour informer les analystes de l'évolution des commandes et du chiffre d'affaires au premier trimestre", affirme à 'Reuters' William Mackie, analyste chez Kepler Cheuvreux. Ce dernier ainsi que James Moore, chez Redburn, anticipent un faible carnet de commande d'Alstom sur la période. "Le marché réalise qu'Alstom n'a annoncé que deux commandes importantes au cours du trimestre: un contrat en Roumanie d'environ 400 millions d'euros et un autre pour des tramways à Philadelphie pour plus 600 millions d'euros", souligne James Moore.