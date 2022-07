Bilan hebdo : le CAC40 retombe de plus de 2% !

(Boursier.com) — Rechute du CAC40. Après un beau rebond la semaine passée, l'indice vedette parisien abandonne 2,34% sur cinq séances, à 5.931 points ce vendredi soir. La Bourse de Paris vient d'essuyer une baisse de 11% au deuxième trimestre et de plus de 17% depuis le 1er janvier. A New York, le bilan n'est guère plus flatteur puisque l'indice S&P 500 (-21%) a bouclé son pire premier semestre depuis 1970. Quant au Nasdaq il a signé ses six plus mauvais premiers (-29,5%) mois depuis sa création en 1985.

Pendant que l'inflation atteint de nouveaux sommets dans la zone euro (+8,6%), les investisseurs se demandent comment les Banques centrales vont pouvoir mettre un terme à la flambée des prix sans provoquer une profonde récession. Alors qu'un cycle de remontée des taux d'intérêt se met en place, de plus en plus d'observateurs craignent un gros coup de mou de l'activité mondiale tandis que les signes de ralentissement se multiplient. Et ce à quelques jours du début de la saison des semestriels de part et d'autre de l'Atlantique. La saison de tous les dangers... Dans ce contexte de forte aversion au risque, les opérateurs se sont rués sur les obligations souveraines, à commencer par les bons du Trésor américain dont les taux se sont nettement détendus ces derniers jours (-35 pb sur la semaine).

Le baril de brut WTI est quasi stable sur la semaine autour des 107,5$ sur le Nymex. L'once d'or s'échange autour des 1.800$ et le Bitcoin évolue sous les 19.300$.

LES VALEURS

* EDF affiche la meilleure performance de la semaine sur le SBF120 avec une progression de plus de 10,5%. L'électricien a dévoilé des objectifs ambitieux pour son pôle clients, services et territoires d'ici à 2030 et a indiqué avoir vu le nombre de ses clients particuliers progresser en France, après des années de baisse, sur fond de crise du secteur de l'énergie liée notamment à la guerre en Ukraine.

* Thales grimpe de 5,8%. Moody's a confirmé la note senior non garantie du groupe de Défense à 'A2' et a rehaussé la perspective associée de 'négative' à 'stable'. La confirmation de la notation et le changement de perspective reflètent la bonne exécution de l'entreprise tout au long de la pandémie, une bonne visibilité sur le chiffre d'affaires et les bénéfices grâce à de très fortes prises de commandes en 2021, ainsi qu'un environnement géopolitique difficile, une amélioration significative des métriques de crédit, des progrès supplémentaires étant attendus au cours des douze prochains mois pour ramener les métriques à un niveau proportionnel à la note actuelle, et une politique financière prudente avec un engagement ferme en faveur d'une note d'investissement élevée.

* Ipsen avance de 4,8% au terme d'une semaine chargée. Le groupe pharmaceutique a tout d'abord fait part de l'acquisition d'Epizyme, société biopharmaceutique américaine intégrée. L'opération atteint 251 millions de dollars en numéraire. L'acquisition se concentre sur le médicament principal d'Epizyme, le Tazverik (tazemetostat), un inhibiteur d'EZH2 sans chimiothérapie, premier de sa catégorie a, qui a obtenu l'approbation des autorités américaines dans le cadre d'une procédure accélérée en 2020. La société a également annoncé que la FDA avait accordé une revue prioritaire à la demande d'approbation du médicament expérimental palovarotène pour le traitement des patients atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), une maladie génétique ultra-rare.

* Sodexo s'adjuge 4,3%, les opérateurs saluant la belle publication du géant mondial de la restauration collective. Le groupe a enregistré, au troisième trimestre de son exercice 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 5,5 milliards d'euros, en hausse de 23,2% (+18,3% en organique). Sodexo, qui souligne que son activité est revenue à 97% du niveau pré-Covid, a confirmé anticiper sur l'ensemble de l'exercice 2022 une croissance interne "autour du bas de la fourchette de +15% à +18%" et une marge d'exploitation "proche de 5% à taux constants".

* Airbus gagne 3%, dopé par une avalanche de commandes. L'avionneur européen a notamment décroché une commande historique en Chine. Quatre des grandes compagnies locales vont acquérir près de 300 appareils d'une valeur globale de plus de 37 milliards de dollars (au prix catalogue) ! Dans le détail, Air China va s'offrir 64 avions à réaction à fuselage étroit de la famille A320neo, et sa filiale Shenzhen Airlines en prendra 32. China Eastern Airlines va acheter 100 A320neo et China Southern Airlines va acquérir 96 A320neo, livrés entre 2024 et 2027. Le transporteur louera séparément 19 A320neo. Ces annonces représentent les premières grandes commandes d'avions de ligne en Chine depuis environ trois ans. IAG, maison-mère de British Airways et d'Iberia, va par ailleurs acheter 11 A320neo et 3 A321neo à la suite de l'exercice d'options annoncées en 2013.

A l'inverse, * Valneva plonge de près de 21% après son spectaculaire rebond. Le groupe a annoncé que la Commission Européenne avait accordé une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe pour le vaccin inactivé à virus entier contre la COVID-19 de Valneva pour une utilisation comme primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans.

* OVHcloud chute de 18,4%, sur un nouveau plancher, malgré un trimestre plutôt robuste et la révision à la hausse de sa guidance de revenus annuels. Sur la base de la croissance enregistrée lors de ces neufs premiers mois, de la dynamique commerciale sur les premières semaines du quatrième trimestre et malgré un environnement macroéconomique dégradé, OVHcloud anticipe désormais une croissance entre 16% et 18%, à comparer à la fourchette de 15% à 17% communiquée au premier semestre. Les autres objectifs, dont une marge d'EBITDA ajusté proche de 40%, ont été réitérés dans l'hypothèse d'absence de changement significatif dans l'environnement macroéconomique par rapport à aujourd'hui. Mais comme l'a noté Citi, le moteur prédominant du sentiment pour les entreprises de cloud computing, y compris OVH, reste la trajectoire de la demande à court terme dans un contexte de crainte de récession.

* Trigano abandonne 12,5% après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse limitée de 1,7%, à 921,2 millions d'euros. Come redouté, le spécialiste des véhicules de loisir continue à souffrir des tensions sur les approvisionnements en bases roulantes de camping-cars. Comme le souligne Oddo BHF, la visibilité reste faible pour les prochains trimestres avec des incertitudes sur les livraisons de châssis et l'élasticité prix de la demande. Afin de tenir compte de cette incertitude, le broker réitère son opinion 'neutre', en soulignant néanmoins un caractère " Value " puisque l'VE/EBIT ressort à 4,4x et 3,7x 2023e contre un historique à 8,5x. Les prochains salons professionnels (aout/septembre) seront une étape importante mieux cerner la demande.

* Worldline trébuche de 8%. Le Crédit Suisse a débuté le suivi de la valeur avec un conseil 'sous-performer' et une cible de 36,5 euros. Avec des concurrents puissants tels qu'Adyen et Stripe, des capacités techniques de haute qualité et/ou un leadership partagé/une forte croissance des paiements numériques sont les caractéristiques préférées du broker dans le secteur des paiements européens. S'il reconnait que Worldline est considéré comme un acteur fiable pour les PME, il pense qu'il pourrait être difficile pour la firme de gagner des parts de marché à l'avenir compte tenu de son positionnement actuel. Bien que le titre soit perçu comme moins risqué par rapport au CMD 2021, l'analyste voit de meilleures opportunités ailleurs au sein de sa couverture.