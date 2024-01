Bilan hebdo : le CAC40 retombe, Atos chute encore

(Boursier.com) — Le CAC40 est reparti à la baisse cette semaine, en retrait de 1,25% sur cinq séances, à 7.372 points ce vendredi soir. Les anticipations de baisse de taux des opérateurs ont quelque peu reflué après une série d'indicateurs meilleurs que prévu aux États-Unis et plusieurs déclarations de membres de la Fed et de la BCE plutôt bellicistes. Klass Knot, pour la BCE, et Christopher Waller pour la Réserve fédérale, ont par exemple jugé prématuré d'évoquer une baisse des taux d'intérêt, provoquant une remontée des rendements obligataires...

Si la spéculation bat donc son plein concernant les prochaines décisions des deux grandes Banques centrales, il est en revanche quasi assuré de voir les deux Institutions opter pour le statu quo lors de leur prochaine réunion, en l'occurrence jeudi 26 janvier pour la BCE et à la fin du mois pour la Fed. Pour la suite, la 'bataille' entre opérateurs et gouverneurs devrait se poursuivre. Les marchés surévaluent le rythme et l'ampleur des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale car ils négligent une inflation obstinément élevée, selon l'économiste Mohamed El-Erian. "Je pense que nous arrivons au pivot, mais par rapport à ce que le marché attend, ce ne sera pas aussi rapide ni aussi profond", a déclaré M.El-Erian, président du Queens' College de Cambridge et chroniqueur de 'Bloomberg Opinion'.

Période de 'blackout' oblige (les responsables des Banques centrales n'ont pas le droit de s'exprimer les jours précédant une réunion), la micro devrait reprendre le dessus lors des séances à venir. D'autant que la saison des trimestriels va monter en intensité la semaine prochaine avec LVMH, STMicro ou encore Nokia et Remy Cointreau sur le front.

Sur le marché pétrolier, les cours de l'or noir ont assez nettement progressé (+2,8% pour le WTI), encore soutenus par les vives tensions au Moyen-Orient. Le Bitcoin s'échange à 40.900$ sur Coindesk. Enfin, sur le front des devises, l'euro a perdu du terrain face au billet vert, à 1,088$ ce soir.

LES VALEURS

* Believe flambe de 13,5%. Reuters' affirmait en fin de semaine passée que les principaux actionnaires du groupe avaient sondé l'intérêt du marché en vue d'une éventuelle reprise de la société. Le groupe aurait notamment eu des discussions avec le géant suédois EQT et le fonds Permira. Si rien n'indique que l'opération aboutisse, des pourparlers sont toujours en cours, a précisé une source proche du dossier à l'agence. Fondée en 2005 et basée à Paris, Believe conseille des artistes et des labels de musique indépendants, notamment en ce qui concerne la distribution et la promotion de leur musique. La capitalisation boursière de Believe s'élève à environ 990 millions d'euros alors que le titre s'échange deux fois moins haut que lors de son introduction en juin 2021.

* OVH bondit de 6,6%. Le titre a été soutenu par la présentation du nouveau plan stratégique 'Shaping the Future' et des objectifs financiers à horizon 2026. Pour Oddo BHF, cette feuille de route répond aux inquiétudes sur la capacité d'OVH à générer du cash alors que le leverage du bilan se situe dorénavant au-delà de 2x (dette nette IFRS / EBITDA). Il s'agit d'un changement majeur par rapport à la précédente feuille de route de l'IPO en 2021 qui mettait l'accent sur l'accélération de la croissance organique (objectif = +25% en FY 25) avant d'être définitivement abandonnée l'année dernière. Il reste maintenant les sujets de taille critique dans un environnement où la concurrence des hyperscalers américains est toujours déloyale et où de nouveaux entrants apparaissent en Europe, explique l'analyste. La SocGen a, de son côté, remonté son objectif de 10 à 12 euros tout en restant à l''achat', alors que Morgan Stanley ('pondération en ligne') a ajusté la mire de 8,3 à 9,1 euros.

* Vallourec avance de 4,5%. La firme a signé un contrat avec TotalEnergies pour la fourniture des tubes de casing et de tubing ainsi que les accessoires associés pour la première phase du projet Gas Growth Integrated Project (GGIP) en Irak. Le GGIP comprend la récupération de gaz actuellement torché dans la région de Bassora afin d'alimenter des centrales électriques, la construction d'une unité de traitement d'eau de mer et la construction d'une centrale solaire d'une capacité de 1GW. Cette approche multi-énergies permettra de développer de façon durable les ressources naturelles du pays. Fournisseur de TotalEnergies depuis de nombreuses années, Vallourec a su s'appuyer sur sa longue expérience en Irak pour présenter à son partenaire historique une offre premium compétitive couvrant tous ses besoins OCTG.

* AXA progresse de 3,9%. Plusieurs analystes ont ajusté leur objectif sur le dossier à l'approche de la publication annuelle de l'assureur. Morgan Stanley a ainsi relevé son cours cible de 36 à 37 euros tout en restant à 'surpondérer' alors que Kepler Cheuvreux a réduit le curseur de 35 à 34 euros ('achat').

* Publicis s'adjuge 1,7%. Il faut dire que Goldman Sachs est passé à l''achat' sur le groupe tout en portant son objectif de 89,3 à 106,1 euros. La banque d'affaires estime que l'exécution supérieure de l'entreprise, ses performances financières de premier plan et la possibilité de redéploiement du capital justifient une réévaluation. En outre, GS considère que le bilan est très flexible, avec un ratio dette nette/EBITDA de seulement 0,1 fois en 2023, et prévoit une génération de flux de trésorerie disponibles cumulés de 11 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années, dont 4,6 milliards d'euros pourraient être des liquidités excédentaires.

A l'inverse, * Atos chute de 30% et porte ses pertes depuis le début de l'année à plus de 50% ! Alors que le flou est grand autour de la société de services informatiques, les vendeurs à découvert s'en donnent à coeur joie. Selon les données de 'Bloomberg', au moins 10 'shorteux' ont divulgué des positions courtes sur le titre de la société désormais dirigée par Paul Saleh. Les positions courtes divulguées représentent 14,4 millions de titres, soit 12,94% des actions en circulation de la société. Astaris Capital Management LLP détient la position vendeuse la plus importante (3,52 millions d'actions).

* Forvia plonge de 18,5%. La Deutsche Bank a abaissé sa cible de 27 à 25 euros mais a confirmé son avis 'achat'. La fin de l'année 2023 a été plombée par les impacts négatifs de la grève aux USA, des taux de change défavorables ainsi que par les négociations en cours sur la reprise de l'inflation. Cela dit, les résultats de l'exercice devraient être tout à fait conformes aux prévisions pour 2023. Pour 2024, le broker estime que Forvia devrait atteindre une surperformance organique moyenne de 5%, tandis que les effets de change et le périmètre seront négatifs. Grâce aux améliorations provenant des activités abandonnées et de la réalisation de synergies, le courtier s'attend à ce que Forvia guide sur une amélioration décente de sa marge pour l'année en cours. En ce qui concerne le secteur des fournisseurs de pièces automobiles, la DB réduit ses estimations pour 2024 afin de refléter une pression inflationniste continue et un environnement de croissance nulle de la production.

* CGG s'écroule de 16,9%, au plus bas historique. Le fournisseur de services géophysiques a été délaissé après que Kepler Cheuvreux eut dégradé le dossier à 'conserver' avec une cible réduite de 1,5 à 0,7 euro. "Bien que la société dispose d'actifs et de positions clés, en particulier dans les divisions équipement et géosciences, la dynamique du secteur multi-clients est structurellement limitée par la concentration de l'industrie sur les domaines existants", indique le broker.

* Ubisoft trébuche de 10%, sur un plancher de près d'un an. Cantor Fitzgerald a débuté le suivi du dossier avec un avis 'neutre' et une cible de 25 euros. Le broker voit un potentiel de hausse limité à court terme sur les estimations du consensus et estime que l'éditeur de jeux vidéo semble cher par rapport à ses pairs sur certains indicateurs. L'analyste est positif sur les perspectives à long terme alors qu'Ubisoft progresse dans sa stratégie axée sur les franchises principales et les 'méga-marques', mais affirme qu'il lui reste encore "beaucoup de travail à faire".Le groupe a annoncé qu'Ubisoft+ Multi Access et PC Access deviennent Ubisoft+ Premium qui proposera des nouveautés dès la sortie et un accès anticipé (le cas échéant), ainsi que des éditions premium, des récompenses mensuelles, et plus encore. Ubisoft propose également une nouvelle offre : Ubisoft+ Classics sur PC, et sa sélection de titres anciens comme plus récents.

* Dassault Aviation perd 9,9%, sanctionné dans la foulée de l'annonce de commandes et de livraisons inférieures aux attentes en 2023... "Le rebond de fin d'année auquel nous nous attendions ne s'est pas concrétisé, car les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont continué de restreindre la production de Falcon. La baisse de 65% des prises de commandes Falcon est plus préoccupante : le repli de 4% du carnet de commandes qui en résulte est à comparer avec les concurrents nord-américains affichant en moyenne une croissance de 5 à 6% au cours des 9 premiers mois de 2023. Bien que les performances du Rafale restent solides, la sous-performance du Falcon nous a conduit à réduire nos estimations d'EBIT pour l'exercice 23 de 30% et nos estimations d'EBIT pour les exercices 24 et 26 de 7 à 10%", explique la Deutsche Bank. Le broker a ainsi dégradé le titre à 'conserver' avec un objectif ramené de 216 à 199 euros.

* Plastic Omnium abandonne 9,3% après l'annonce de la nomination d'Olivier Dabi au poste de Directeur Financier à compter du 1er février 2024. Il rejoint le Comité de Direction de Plastic Omnium. Il succède à Kathleen Wantz-O'Rourke qui quitte le Groupe pour de nouveaux projets professionnels. Sur le front des analystes, Kepler Cheuvreux a ajusté sa cible de 13 à 12 euros tout en restant à 'conserver'.