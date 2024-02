Bilan hebdo : le CAC40 reste haut perché malgré quelques déceptions

(Boursier.com) — Le CAC40 évolue au plus haut historique en ce début d'année. Malgré une (très) légère consolidation de 0,55% sur cinq séances, l'indice vedette parisien est en pleine forme : il a touché un nouveau record absolu de presque 7.703 points mercredi en séance et se situe à 7.592 pts ce vendredi soir. L'actualité a été riche cette semaine avec de multiples résultats d'entreprises, notamment à Wall Street, et les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BoE.

La Réserve fédérale américaine a, comme attendu, maintenu l'objectif des taux de ses "fed funds" à 5,25%-5,50% pour la quatrième fois consécutive, tout en indiquant "avoir besoin de davantage de certitudes sur un repli de l'inflation pour procéder à une baisse des taux". De quoi repousser les attentes d'une première baisse des taux dès le mois de mars. Des anticipations totalement abandonnées ce vendredi après des chiffres de l'emploi américain pour janvier ressortis étonnamment solides et une inflation salariale beaucoup plus importante qu'attendu. La probabilité d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed en mai est d'ailleurs désormais d'environ 60% contre environ 90% avant la publication du rapport sur l'emploi.

Du côté de la micro, les résultats de Meta et d'Amazon, voire de Microsoft, ont agréablement surpris et ont porté l'ensemble de la "tech". Les déceptions signées Alphabet et Apple sont plutôt passées au second plan. A Paris, trois publications de premier ordre ont été mal accueillies : Sanofi, mais surtout Dassault Systèmes et BNP Paribas. Les résultats vont s'enchaîner la semaine prochaine...

Sur le marché pétrolier, les cours de l'or noir ont fortement corrigé ces derniers jours (-7% pour le WTI), sur des espoirs d'accord de paix au Moyen-Orient. Le Bitcoin s'échange à 43.190$ sur Coindesk. Enfin, sur le front des devises, l'euro se maintient autour des 1,08$ au billet vert.

LES VALEURS

* Stellantis gagne plus de 8,5%, notamment soutenu par General Motors. Le géant américain a dépassé les attentes des analystes au quatrième trimestre et a dévoilé des perspectives optimistes pour 2024 tout en faisant état d'une politique de retour aux actionnaires plus généreuse. "Le consensus se renforce sur le fait que l'économie américaine, le marché de l'emploi et les ventes d'automobiles continueront à résister", a déclaré Mary Barra, directrice générale de GM, dans une lettre adressée aux investisseurs. Par ailleurs, Carlos Tavares, le patron de Stellantis estime que les planètes sont en train de s'aligner pour assister à de grosses opérations de fusion-acquisition dans le secteur. Dans une interview accordée à 'Bloomberg News', le dirigeant explique que la montée en puissance des constructeurs chinois, les efforts de l'Union européenne pour éliminer progressivement les moteurs à combustion et les nouveaux accords coûteux avec le syndicat United Auto Workers aux Etats-Unis figurent parmi les facteurs alimentant un plus grand potentiel de M&A à l'avenir.

* Renault (+3,3%) a décidé d'annuler l'introduction en bourse d'Ampere, sa division dédiée aux véhicules électriques et au software, qui opère de manière autonome depuis le 1er novembre 2023. Le dernier calendrier envisageait pourtant cette introduction en bourse au premier semestre 2024, en fonction des conditions de marché. Or Renault Group considère que les conditions de marchés actuelles ne sont pas réunies pour poursuivre ce processus d'introduction en bourse et servir au mieux les intérêts du groupe, de ses actionnaires et d'Ampere.

* Hermes International avance de 2,9%. Le géant français du luxe agrandit son magasin dans l'un des centres commerciaux les plus haut de gamme de Hong Kong, renforçant les signes que les marques de luxe renouvellent leur attention sur la ville alors qu'un ralentissement économique pèse sur les perspectives de la Chine. Le magasin de trois étages de Lee Gardens à Causeway Bay est en cours de rénovation et devrait rouvrir vers le milieu de l'année avec une surface beaucoup plus grande, selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'.

* Alstom (+2,3%) a signé un contrat de 150 millions d'euros pour la fourniture de 16 locomotives électriques et 20 ans de maintenance en Roumanie.

* Seb progresse de 2%, recherché après le relèvement de sa guidance annuelle de résultat opérationnel d'activité. Le groupe de petit électroménager a maintenu son chiffre d'affaires 2023 à un peu plus de 8 milliards d'euros, en très légère hausse de 0,6% en données publiées (+5,3% en organique, contrebalancée par un impact devises négatif de même ampleur provenant de la dépréciation de plusieurs monnaies par rapport à l'euro, notamment le yuan chinois). Seb a confirmé le redressement continu de sa marge brute et attend désormais une progression d'au moins 15% de son résultat opérationnel d'activité 2023 contre au moins 10% précédemment.

* FDJ prend 1,9%. Stifel a revalorisé le dossier de 38 à 44 euros à la suite de l'acquisition de Kindred Group et de la publication des résultats préliminaires de l'exercice 2023. Le broker estime que l'opération répond à plusieurs critères, tant sur le plan stratégique que financier. Il pense ainsi que FDJ est en passe de devenir un challenger sérieux sur le marché européen des jeux d'argent en ligne et que cette opération aura un impact relutif sur la croissance, la rentabilité, tout en permettant à FDJ de maintenir un bilan solide. Le broker ('achat') augmente ses estimations 2023 d'environ 5% et laisse ses prévisions pour 2024 largement inchangées. Celles pour 2025 sont dopées de 30% en raison de l'intégration de Kindred.

* Vallourec gagne 1,6%. Il faut dire que le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé que ses résultats 2023 seront finalement supérieurs à ses précédentes perspectives. Le Résultat Brut d'Exploitation (RBE) pour l'exercice clos devrait être supérieur à 1,190 milliard d'euros (entre 1,075 et 1,175 MdsE précédemment). Le RBE du quatrième trimestre 2023 dépasserait ainsi 275 millions d'euros. La génération de trésorerie globale au quatrième trimestre 2023, auparavant attendue positive, devrait dépasser 140 ME, qui incluent environ 37 ME liés à la cession du site de Muelheim.

A l'inverse, * Eutelsat Group s'écroule de 12,6%, délaissé après son avertissement sur résultats. L'opérateur satellites a revu à la baisse sa guidance annuelle en raison du retard pris par les activités LEO de OneWeb, avec lequel la société a finalisé son rapprochement en septembre. Les objectifs financiers pour l'exercice 2024-25 sont par ailleurs 'suspendus'. Ce retard jette le doute sur la compétitivité de l'entreprise dans la course mondiale à la construction de systèmes en orbite terrestre basse, tout en soulevant la question de savoir si elle a besoin de financements supplémentaires, selon les analystes. Eutelsat Group vise désormais un EBITDA ajusté entre 650 et 680 ME (contre 725 à 825 ME précédemment) pour des revenus allant de 1,25 à 1,3 MdE (contre 1,32 à 1,42 MdE précédemment). A la suite de ces annonces, Fitch a dégradé la note émetteur long terme du groupe de 'BB' à 'BB-'. La perspective est également abaissée de 'stable' à 'négative', signe que l'agence pourrait encore revoir sa notation.

* Dassault Systèmes chute de près de 12%. Le groupe table sur une nouvelle année de croissance après avoir dévoilé des résultats un peu justes par rapport aux attentes du marché au quatrième trimestre. Sur la période, l'éditeur de logiciel a réalisé un bénéfice net non-IFRS de 487,2 ME, en hausse de 6,9%, soit un bpa de 0,36 euro, pour un chiffre d'affaires non-IFRS de 1,64 MdE (+3,8% et +8% à change constant). Le consensus 'Bloomberg' attendait un bénéfice net non-IFRS de 488,5 millions d'euros pour des revenus de 1,67 MdE. La croissance organique était anticipée à 8,39%. La marge opérationnelle non-IFRS s'est établie à 35,9% contre 34,9% il y a un an, et 36,3% de consensus. Le groupe vise une croissance du BNPA dilué comprise entre 1,29 euro et 1,31 euro en 2024, avec une hausse du chiffre d'affaires de 8% à 10%, à taux de change constant.

* BNP Paribas trébuche de 10,4% après avoir dévoilé des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. La banque a été pénalisée par une série de charges exceptionnelles et un affaiblissement des activités liées au crédit consommation et à l'immobilier commercial. Sur les trois derniers mois de 2023, l'établissement financier a vu son résultat net part du groupe chuter de 50% à 1,07 milliard d'euros, contre 2 MdsE de consensus 'Bloomberg', pour un produit net bancaire en légère progression de 0,1% à 10,9 milliards d'euros (11,45 MdsE de consensus). Les revenus de CIB ont reculé de 2,6% à 3,74 MdsE (3,82 MdsE attendus) et ceux de Global Markets sont en baisse de 5,5% à périmètre et change constants en lien avec une activité des clients plus normalisée. Les revenus issus du trading actions et des services de prime brokerage ont bondi de 69% à 658 ME tandis que ceux issus du trading de titres à revenu fixe, de devises et de matières premières ont chuté de 32%. Malgré ces résultats quelque peu décevants, la banque compte bien choyer ses actionnaires. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale du 14 mai 2024 de verser un dividende de 4,60 euros, payé en numéraire, soit une distribution de 50% du résultat distribuable de 2023.

* Sanofi perd 4,9% après avoir dévoilé des résultats un peu courts au quatrième trimestre. Le laboratoire a enregistré sur la période un BNPA des activités de 1,66 euro, en retrait de 2,9% (+8,2% à taux de change constant), et inférieur au consensus logé à 1,71 euro. Le Cash-flow libre a atteint 3,5 MdsE (+37,3%) pour un chiffre d'affaires net IFRS publié de 10,9 MdsE, en hausse de +1,8% (+9,3% à TCC), mais inférieur aux attentes (11,17 MdsE). La marge brute a atteint 74,8% contre 73,6% attendu. Le groupe pharmaceutique a confirmé anticiper un recul de son bénéfice net par action des activités en 2024 en raison de l'augmentation attendue de son taux d'imposition. Il s'attend à un repli "dans le bas de la fourchette à un chiffre" en tenant compte de cet effet et à un BNPA "à peu près stable" par rapport à 2023 en l'excluant. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2024 est estimé à environ -3,5% à -4,5% en appliquant les taux de change moyens de janvier 2024.