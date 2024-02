Bilan hebdo : le CAC40 reste haut perché, le luxe monte, les banques baissent

(Boursier.com) — Le CAC40 a peu évolué cette semaine, en légère hausse de 0,6% à 7.648 pts ce vendredi soir. L'actualité a pourtant encore été très riche avec de multiples résultats d'entreprises, dont ceux des groupes de luxe Kering et Hermès qui ont été salués, mais aussi l'annonce, avec moins de succès, des comptes des banques Crédit Agricole et SocGen...

Wall Street, pendant ce temps, a poursuivi sur sa lancée, le S&P 500 s'adjugeant encore 0,29% à 5.012 pts, au plus haut historique, et le Nasdaq s'accordant 0,85% à 15.926 pts.

La cote américaine s'affiche donc au sommet ou presque, tandis que Dow Jones et Nasdaq 100 évoluaient déjà sur leurs meilleurs niveaux historiques. Il reste environ 1% au Nasdaq Composite pour faire de même...

Les membres de la Fed ont été nombreux à s'exprimer ces derniers jours... La gouverneure Adriana Kugler a présenté mercredi sa vision optimiste concernant la poursuite de la baisse de l'inflation, tout en soulignant que rien ne pressait pour réduire les taux. Susan Collins, présidente de la Fed de Boston, a estimé quant à elle qu'il était nécessaire d'avoir plus de preuves d'un apaisement de l'inflation avant d'assouplir la politique monétaire. Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, a lui aussi jugé qu'il faisait sens d'être patient concernant les taux. La gouverneure Michelle Bowman, dans le même esprit, a indiqué qu'il n'était pas encore temps de réduire les taux, tout en reconnaissant la baisse de l'inflation... Barkin intervenait encore hier jeudi sur Bloomberg, maintenant que les décideurs monétaires auraient le temps d'être patients concernant le timing de la baisse des taux, alors que la désinflation se confirme et que le marché du travail reste fort.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau statu quo monétaire de la Fed le 20 mars, à l'issue de sa prochaine réunion, se situe à 82%, contre 18% de probabilité d'un assouplissement d'un quart de point. Le même outil montre une probabilité de 54% d'une baisse des taux d'un quart de point au 1er mai, date qui correspond à la réunion monétaire suivante.

Sur le marché pétrolier, les cours de l'or noir sont remontés ces derniers jours, avec un baril de brent à près de 82$. Enfin, sur le front des devises, l'euro se maintient autour des 1,08$ face au billet vert.

LES VALEURS

Believe : +15% suivi de Guerbet (+11%), et Gl Events

Kering grimpe de 9%, après avoir publié un repli limité de 4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre en données comparables et prévenu d'un repli de son résultat opérationnel courant en 2024 en raison des investissements consacrés à relancer ses ventes. Sur 2023, le résultat opérationnel courant est ressorti à 4,746 Milliards d'euros, en repli de 15%. Le Résultat net part du Groupe s'inscrit à 2,983 MdsE. Le dividende ordinaire proposé est de 14 euros par action. Au-delà d'un marché mondial plus difficile, Kering doit faire face au ralentissement de sa marque phare Gucci, qui représente la moitié de son chiffre d'affaires. Au quatrième trimestre, les ventes de Gucci ont ainsi reculé de 4% en données comparables, après un repli de 7% au trimestre précédent... Les ventes des autres marques Yves Saint Laurent (-5%) et Bottega Veneta (-4%) ont également baissé mais de façon moins marquée qu'au troisième trimestre.

L'activité est ressortie en croissance en Asie-Pacifique et au Japon et les tendances en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord "s'améliorent séquentiellement", a encore souligné Kering.

Pour 2024, le groupe de luxe dit vouloir "privilégier les dépenses et investissements nécessaires à la croissance à long terme de ses marques, tout en restant vigilant sur sa structure de coûts"..."Dans un contexte où la croissance du secteur devrait continuer à se normaliser, l'impact de cette stratégie d'investissement pèsera sur le résultat opérationnel courant annuel du groupe, qui devrait s'afficher en retrait par rapport au niveau publié en 2023, particulièrement au premier semestre", a prévenu le groupe Kering.

Hermès International avance de 8% pour rejoindre un nouveau sommet historique, alors que le groupe a fait état d'une hausse plus importante que prévu de ses ventes au quatrième trimestre... Au global, en 2023, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 13.427 ME, en hausse de 21% à taux de change constants et de 16% à taux de change courants par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant s'établit à 5.650 ME, soit 42,1% des ventes. Le résultat net part du groupe a atteint 4.311 ME, en croissance de 28%...

Au quatrième trimestre 2023, les ventes ont atteint 3.364 ME, en progression de 18% à taux de change constants et de 13% à taux de change courants, en dépit de la base de comparaison particulièrement élevée en Amérique et en Asie. Le groupe poursuit la tendance enregistrée au troisième trimestre grâce à une activité soutenue.

À la fin décembre, toutes les régions affichaient de solides performances avec des croissances homogènes autour de 20%. L'activité progresse dans les magasins du groupe (+20%), qui ont bénéficié d'une forte demande et du renforcement du réseau de distribution exclusif, ainsi que dans le réseau des ventes en gros (+24%), portées par les ventes aux voyageurs...

Le résultat net consolidé part du groupe s'est établi à 4.311 ME (32,1% des ventes), contre 3.367 ME en 2022, soit une progression de 28% qui résulte de la solide performance opérationnelle ainsi que d'une amélioration de la rémunération de la trésorerie. La capacité d'autofinancement ressort à 5.123 ME, en hausse de 25%. Elle a permis de financer l'ensemble des investissements opérationnels (859 ME) et la hausse du besoin en fonds de roulement (794 ME), en lien avec la forte progression de l'activité. Le cash flow disponible ajusté s'élève ainsi à 3 192 ME.

Après versement du dividende ordinaire (1.359 ME), prise en compte des investissements financiers (316 ME) et des rachats d'actions (132 ME pour 74 954 actions hors contrat de liquidité), la trésorerie nette retraitée progresse de 1.422 ME et atteint 11.164 ME.

Lors de l'Assemblée générale du 30 avril prochain, il sera proposé de fixer le dividende à 15 euros par action. L'acompte de 3,50 euros, qui sera versé le 15 février 2024, viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l'Assemblée générale. Il sera par ailleurs proposé à l'Assemblée générale un dividende exceptionnel de 10 euros par action.

VusionGroup : +7% avec Eutelsat, Nexans

Unibail : +7% se cale sous les 70 euros, alors que le groupe a favorablement réagi cette semaine à la publication d'un résultat net récurrent en progression de 5,2% sur un an, à 1,41 milliard d'euros, tandis que, par action, il s'est établi à 9,62 euros, en croissance de 3,3%. Pour l'exercice écoulé, le groupe visait au moins 9,50 euros. Le groupe attend désormais un résultat net récurrent ajusté par action compris entre 9,65 et 9,80 euros cette année, alors que ses indicateurs clés ont progressé plus que prévu l'an passé...

Fort de ces résultats, URW a décidé de renouer avec sa politique de distribution. Le groupe proposera lors de son assemblée générale du 30 avril prochain le versement d'un dividende de 2,50 euros par action au titre de l'exercice 2023. Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies est repassé d'achat à 'conserver' sur Unibail avec un objectif de cours de 78 euros. Le titre a repris plus de 6% sur les 5 séances écoulées.

Esso : +6% en compagnie de STM, Euroapi, Stellantis, Renault

Verallia +5% avec Elior, Voltalia, SopraSteria

Mersen : +4% avecc Quadient, DS, Essilor, Remy Cointreau

LVMH : +3,5% avec Dior, Legrand, Seb, Publicis, Remy Cointreau et Sodexo

A l'inverse, Atos rechute de 36%. Dans le prolongement du point du 3 janvier 2024, le groupe a mis à jour son plan de refinancement et ses projets de cession. Atos a ainsi engagé des discussions avec ses banques en vue de parvenir à un plan de refinancement de sa dette financière. A la suite de ces premiers échanges, il est apparu utile, afin d'encadrer ces discussions et de faciliter une issue rapide, de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc.

Le mandataire ad hoc est un tiers indépendant qui aurait notamment pour mission d'assister la Société dans ses échanges, en vue de converger vers une solution financière adéquate dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de la société.

Le mandat ad hoc est une procédure amiable permettant de conduire des négociations dans un cadre confidentiel. Le mandat ad hoc ne concernerait que la dette financière de la société et serait sans incidence sur les salariés, clients et fournisseurs du groupe.

Par ailleurs, comme annoncé le 3 janvier 2024, la première extension de 6 mois du prêt à terme A (term loan) de 1,5 milliard d'euros a pris effet le 29 janvier 2024.

Aussi et compte tenu de l'évolution du contexte du marché,les conditions de réalisation du projet d'augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription de 720 millions d'euros ne sont plus réunies et l'engagement de garantie accordé par BNP Paribas et J.P. Morgan n'est plus en vigueur.

Atos informera le marché en temps utile de l'avancée des discussions avec ses banques, de son nouveau plan de refinancement, de ses projets de cession, ainsi que de la possible évolution de sa structure de capital qui pourrait entraîner une dilution des actionnaires existants, en fonction de l'accord sur la structure de refinancement...

BigBen recule de 14% avec Casino (-13%) et Ayvens

Nacon : -10% suivi de Equasens après ses comptes

Neoen : -9% avec Bastide (-7%), Pluxee, Clariane

Crédit Agricole : -6%, après avoir publié des résultats trimestriels pourtant supérieurs aux attentes des analystes, les activités de banque de détail et de banque d'affaires ayant compensé la baisse des revenus de l'activité assurance. Le résultat net part du groupe au quatrième trimestre a toutefois reculé de 25,2% sur un an à 1,33 Milliard d'euros. Le produit net bancaire du groupe pour la période écoulée est ressorti à 6,04 Milliards d'euros, en hausse de 1,2% contre un consensus de marché de l'ordre de 6,16 MdsE.

L'établissement bancaire a fait état d'un coût du risque de crédit meilleur que prévu au quatrième trimestre, à hauteur de 440 millions d'euros. Crédit Agricole a par ailleurs annoncé une hausse de 24% de son dividende par rapport à 2022, à 1,05 euro par action...

Le management du groupe a déclaré que les revenus de son pôle grandes clientèles avaient progressé de 8,5% au quatrième trimestre, notamment avec l'intégration des activités européennes de RBC Investor Services. Le revenu net de la banque de proximité en France a grimpé de 4,2%, sous l'effet de la croissance de la marge nette d'intérêts.

Société Générale : -6%, alors que le groupe a pourtant dépassé les attentes des analystes hier, grâce notamment à la reprise de son activité de banque de détail en France. Sur les trois derniers mois de l'exercice fiscal, le résultat net part du groupe de la banque a reculé de 59,8% sur un an, à 430 ME, au-dessus des 333 ME de consensus de place.

Le produit net bancaire a quant à lui baissé de 9,9% au quatrième trimestre, à 5,96 Milliards d'euros. Les activités de marché ont reculé de 0,8%, a encore indiqué la banque, la bonne performance des activités actions ayant contrebalancé le recul de 22,1% des activités taux, crédit et change.

Les revenus de la division banque de détail en France, banque privée et assurances sont ressortis en repli de 14,3%, mais Société Générale souligne que ce trimestre a été "néanmoins marqué par le début du rebond de la marge nette d'intérêt".

Le directeur général du groupe, Slawomir Krupa, avait dévoilé en septembre dernier un plan stratégique visant à redresser la banque, précisant que l'établissement visait des économies brutes de coûts d'environ 1,7 Milliard d'euros à l'horizon 2026. La rentabilité sur actifs net tangibles s'est établie à 1,7% au dernier trimestre de l'année passée, encore loin de l'objectif présenté en septembre, qui prévoit d'atteindre un ratio de rentabilité des fonds propres tangibles de 9% à 10% en 2026...

Le groupe a enfin annoncé vouloir proposer un dividende de 0,90 euro par action. Société générale prévoit également de lancer un programme de rachat d'actions à hauteur de 280 millions d'euros... Parmi les derniers avis de brokers, BNP Paribas Exane reste 'neutre' sur la SG avec un objectif de cours ajusté marginalement de 28 à 27 euros.

BNP Paribas trébuche de 5% après avoir dévoilé des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. La banque a été pénalisée par une série de charges exceptionnelles et un affaiblissement des activités liées au crédit consommation et à l'immobilier commercial. Sur les trois derniers mois de 2023, l'établissement financier a vu son résultat net part du groupe chuter de 50% à 1,07 milliard d'euros, contre 2 MdsE de consensus 'Bloomberg', pour un produit net bancaire en légère progression de 0,1% à 10,9 milliards d'euros (11,45 MdsE de consensus). Les revenus de CIB ont reculé de 2,6% à 3,74 MdsE (3,82 MdsE attendus) et ceux de Global Markets sont en baisse de 5,5% à périmètre et change constants en lien avec une activité des clients plus normalisée. Les revenus issus du trading actions et des services de prime brokerage ont bondi de 69% à 658 ME tandis que ceux issus du trading de titres à revenu fixe, de devises et de matières premières ont chuté de 32%. Malgré ces résultats quelque peu décevants, la banque compte bien choyer ses actionnaires. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale du 14 mai 2024 de verser un dividende de 4,60 euros, payé en numéraire, soit une distribution de 50% du résultat distribuable de 2023.

Carrefour : -5% suivi de CGG, Valeo, M6.