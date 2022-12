Bilan hebdo : le CAC40 reprend un peu de hauteur

(Boursier.com) — Le CAC40 a progressé timidement de 0,8% sur les cinq dernières séances pour finir à 6.505 pts ce vendredi soir, dans un marché plus calme, mettant fin à deux semaines consécutives de repli.

Les investisseurs restent malgré tout prudents, alors que ceux qui avaient misé sur un 'pivot' des grandes Banques centrales en ont été pour leurs frais... Coup sur coup, la Fed, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne ont en effet indiqué que leur politique restrictive "était loin d'être terminée". Les trois établissements se sont ainsi montrés plus 'hawkish' qu'espéré pour les mois à venir...

Jerome Powell, patron de la Réserve fédérale, a en particulier réaffirmé que la politique monétaire n'était toujours pas suffisamment restrictive, bien que les décisions politiques soient prises réunion par réunion, en fonction des données entrantes... Tout débat sur un assouplissement monétaire n'aura lieu que lorsque le FOMC sera convaincu que l'inflation est en train de redescendre...

Malgré les craintes de récession, les cours du brut ont repris de la hauteur cette semaine avec un baril de Brent qui s'échange autour des 83$ ce vendredi. Sur le marché des devises, l'indice dollar est proche des 104 pts tandis que l'euro se stabilise au-dessus des 1,06$ entre banques.

LES VALEURS

Innate a repris 25%. La firme marseillaise a été recherchée après avoir annoncé l'extension de sa collaboration avec Sanofi. Le laboratoire a obtenu une licence exclusive pour le programme d'anticorps multispécifiques engageant les cellules NK ciblant B7H3. Selon les termes du nouvel accord de licence, Innate recevra un paiement initial de 25 millions d'euros et jusqu'à 1,35 milliard d'euros en paiement d'étapes liés à l'atteinte d'objectifs précliniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les potentielles ventes nettes.

Vallourec remonte de 13% avec le baril de brut

Inventiva : +13% avec Burelle

DBV : +9% après avoir annoncé la levée de la suspension clinique partielle par la FDA de l'étude clinique pivot de phase 3 VITESSE. DBV prévoit de commencer le processus de sélection des patients au premier trimestre 2023, le dernier patient devant être sélectionné au premier semestre 2024 et envisage la publication des premiers résultats de l'étude VITESSE pour le premier semestre 2025.

La société réaffirme que la trésorerie disponible est "suffisante pour financer les opérations jusqu'à l'obtention des premiers résultats de VITESSE".

Atos reprend 7% avec Moncey

TotalEnergies : +6% en compagnie de Eramet, Nexity et Eurofins

Scor : +5% avec Ubisoft et SG, suivi de Interparfums

En baisse, Latecoere redonne 6% avec Deezer

Elior reperd 5%, alors que le groupe de restauration collective va reprendre le pôle Multiservices de Derichebourg. Une opération qui sera financée par titres Elior et qui portera à 48,4% la participation au capital de Derichebourg, actionnaire de référence et de long terme. Le groupe évoque un important potentiel de création de valeur avec au minimum 30 ME de synergies annuelles d'EBITDA "run rate" et un impact positif à deux chiffres sur le bénéfice par action dès l'exercice 2023-2024.

Transgene : -5% avec Renault (-4%) et Tarkett

Bastide : -4% suivi de Kering, STM, Valeo

Orpea : -3% avec Hermès, LVMH et Dior.