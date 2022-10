Bilan hebdo : le CAC40 reprend un peu de hauteur

(Boursier.com) — Malgré une dernière séance compliquée, le CAC40 met fin à une série de trois semaines consécutives de repli. Sur cinq jours, l'indice vedette parisien gagne 1,82%, à 5.867 points ce vendredi soir. Après un beau sursaut en début de semaine, les espoirs de voir la Fed temporiser son rythme de resserrement monétaire sont tombés à l'eau avec l'annonce de solides chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. Le département du Travail a en effet fait état de créations de postes plus nombreuses qu'attendu à 263.000 et d'une baisse du taux de chômage à 3,5%. Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux reflètent désormais une probabilité de 90% d'un relèvement du taux des "fed funds" de trois quarts de points le mois prochain, contre 85% avant la publication du rapport sur l'emploi.

De quoi obscurcir à nouveau l'horizon des investisseurs alors que la saison des trimestriels va débuter. Et les premiers signes ne sont guère encourageants, notamment du côté de la tech et des fabricants de puce avec deux 'avertissements' signés AMD et Samsung Electronics ces dernières heures. Pour ne rien arranger sur le front inflationniste, les cours du brut ont nettement rebondi cette semaine avec la décision de l'Opep+ de réduire ses quotas de production de 2 millions de baril par jour. Le baril de Brent affiche un gain d'environ 9% sur cinq jours, à 97,2$. L'once d'or s'échange autour des 1.710$ et le Bitcoin évolue proche des 19.600$ sur Coindesk.

Dans cet environnement, les investisseurs ont continué à se réfugier sur le cash et le billet vert. L'indice dollar est à son plus haut niveau en 20 ans (112,5 pts). Quant à l'euro, il évolue toujours bien en-deçà de la parité, autour des 0,97$.

Dans l'actualité entreprises, Casino et M6 ont encore fait parler.

LES VALEURS

* McPhy s'envole de 16,9%. Portzamparc avait relevé la semaine passée son conseil sur le dossier de 'conserver' à 'acheter'. La baisse du titre des dernière semaines semble excessive pour la maison de bourse, qui rappelait que le groupe devrait recevoir un montant maximal d'aides publiques de 114 ME pour son projet de gigafactory d'électrolyseurs à Belfort.

* CGG remonte de 16,3% dans le sillage des cours du brut. Un bond qui porte la progression de la valeur depuis le premier janvier à plus de 30% ! Comme souvent, le groupe parapétrolier a suivi l'évolution des cours de l'or noir. Or, ces derniers se sont fortement redressés après le choix de l'Opep+ de couper sa production de 2 mbj. Joe Biden a lui exprimé sa déception jeudi face aux plans de l'Opep+. Le président américain et plusieurs responsables de la Maison Blanche ont déclaré que les États-Unis envisageaient toutes les alternatives possibles pour empêcher les prix d'augmenter.

* Valneva prend 15% après avoir levé 102,9 millions d'euros lors d'un appel au marché aux Etats-Unis et en Europe. "Le financement a été porté par le fonds américain Deep Track Capital, spécialiste du secteur de la santé, et comprenait également des actionnaires existants tels que la banque publique d'investissement française, Bpifrance", a précisé la biotech nantaise.

* Renault s'adjuge près de 10%. Le constructeur a été dopé par une note d'Oddo BHF qui a rehaussé à 'surperformer' son opinion sur la valeur tout en portant sa cible de 35 à 55 euros. Après le succès du redressement opérationnel du groupe au losange et alors que son offensive commerciale va s'accélérer significativement, l'analyste a revu en forte hausse ses estimations (+20% sur 2022-2025) qui se situent désormais largement au-dessus du consensus (32% sur 2023, 54% sur 2024, 73% sur 2025 au niveau de l'EBIT) en raison d'une vision plus optimiste du redressement du groupe (mais non de ses volumes). Le courtier estime que le consensus pourrait commencer à revoir ses attentes à l'occasion du prochain CMD.

* TotalEnergies gagne 9%. Le géant de l'énergie a été soutenu par la vigueur des cours de l'or noir et par une note de Berenberg qui a réitéré son avis 'achat' sur le dossier... La journée investisseur du 28 septembre a permis au groupe d'annoncer le versement d'un dividende spécial de 1 euro par action et un taux de distribution de 35 à 40% du flux de trésorerie d'exploitation comme fourchette de rendements futurs pour les actionnaires. La société reste bien positionnée pour croître dans le gaz naturel liquéfié (GNL) à moyen terme, dispose d'un pipeline attrayant de projets conventionnels pour soutenir les flux de trésorerie d'exploration et de production (E&P) et continue d'avoir les plans de croissance les plus ambitieux en matière de capacité de production d'énergie renouvelable dans le secteur, affirme le broker.

A l'inverse, * Eramet chute de 16,2%. Dans une note dédiée au secteur minier, Berenberg explique que le compartiment est confronté à une série de défis importants et dégrade plusieurs grands noms de l'industrie, Anglo American en tête. Le ralentissement de l'économie mondiale, la détérioration des relations entre l'Occident et la Russie et la Chine, ainsi que l'impact négatif des politiques zéro Covid et les défis persistants dans le secteur immobilier en Chine créent un certain nombre de vents contraires importants pour le secteur. Dans ce contexte d'assombrissement, les Banques centrales continuent de resserrer leur politique monétaire. L'analyste pense ainsi que l'environnement stagflationniste devrait persister jusqu'en 2023, les mineurs étant pris entre la hausse des coûts et des taxes d'une part et un dollar fort et une demande affaiblie d'autre part, faisant reculer les prix des matières premières. Exane BNP Paribas a de son côté dégradé Eramet à 'neutre' avec un objectif coupé de 123 à 88 euros.

* M6 retombe logiquement de 14%. La forte spéculation sur le titre après l'échec de la fusion avec TF1 a pris fin lundi soir avec l'annonce de Bertelsmann. Le groupe allemand, qui détient 48,3% de la 'six', a finalement renoncé à céder sa participation, évoquant des "risques et incertitudes juridiques" liés à l'approbation des autorités antitrust. La société a pourtant "reçu plusieurs offres financièrement intéressantes". "RTL Group reste convaincu que la consolidation du marché est nécessaire pour concurrencer les plateformes technologiques mondiales - et que la consolidation du marché se produira tôt ou tard sur les marchés européens de la télévision. Avec une forte présence dans les domaines de la télévision, de la radio et du streaming, le Groupe M6 jouera un rôle clé dans toute nouvelle consolidation de l'industrie télévisuelle française", a précisé RTL Group, filiale de Bertelsmann.

* Casino plonge encore de 12,5%, portant son passif depuis le premier janvier à 63%. Lourdement endetté malgré un vaste programme de cessions, le distributeur est sous la pression de ses créanciers et notamment des banques françaises : Crédit Agricole, BNP Paribas et Natixis. Voyant le temps s'écouler et un groupe dont la dette atteignait encore 7,5 milliards d'euros au premier semestre, les banques hexagonales mèneraient "des réflexions stratégiques, en lien avec Casino, autour d'un recentrage sur la France avec Monoprix, Franprix et Cdiscount ", croit savoir 'BFM Business' en citant des sources proches du dossier. Plusieurs options seraient sur la table...

* Orpea abandonne 9,5%. AlphaValue a dégradé le dossier à 'réduire' tout en coupant sa cible de 13,4 à 9,81 euros. La SocGen a de son côté réitéré son avis 'conserver' et son objectif de 18,5 euros. Le titre du spécialiste de la prise en charge de la dépendance avait déjà perdu plus de 13% la semaine passée, plombé par la confirmation d'une nette dégradation de sa situation financière et une éventuelle cassure des covenants bancaires au deuxième semestre.

* Nexity décroche de 9,5%, au plus bas depuis 2012 ! L'opérateur immobilier est resté plombé par la présentation de ses objectifs sur la période 2022-2026. Pour Oddo BHF, si la guidance est rassurante, le niveau d'endettement de l'entreprise sera encore relativement élevé puisque la direction vise une dette financière nette avant obligations locatives inférieure à 2, fois l'EBITDA. De plus, les objectifs sont basés sur l'hypothèse que le marché du logement neuf restera stable, mais à moyen terme, il y a peu de visibilité sur l'évolution des réservations...

* Elior perd 4,8%. La Deutsche Bank a abaissé sa cible de 2,5 à 2,2 euros tout en restant à 'conserver'. Le broker explique que le groupe est désavantagé dans le secteur compte tenu de sa création il y a près de 30 ans, contre dans les années 60 pour ses deux gros concurrents (Sodexo et Compass); de sa taille 5 fois plus petite par rapport à ses deux principaux homologues; et de son exposition à seulement 5 pays dans le monde (45% en France - 55% de l'activité en Italie, Espagne, UK et Etats-Unis), alors que les deux leaders sont présents dans environ 60 pays, même s'ils sont fortement exposés aux États-Unis.