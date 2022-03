Bilan hebdo : le CAC40 reprend 3,3%

(Boursier.com) — Après avoir enregistré sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis mars 2020 (-10,2%), le CAC40 rebondit de 3,28% cette semaine, à 6.260 points ce vendredi soir. Ce sursaut apparaît toutefois bien fragile tant la situation en Ukraine reste pour le moins tendue, l'armée russe poursuivant son offensive en bombardant les grandes villes du pays. Dans ce contexte, les dirigeants de l'Union européenne réunis à Versailles jeudi et vendredi se sont mis d'accord sur un plan pour la sortie de la dépendance fossile de l'UE à l'égard de la Russie d'ici 2027, avec une première étape à la mi-mai concernant le pétrole. Le G7 devrait également annoncer prochainement un nouveau train de sanctions contre Moscou.

Cette sombre actualité renforce encore un peu plus les pressions inflationnistes via la hausse de la plupart des matières premières (la suspension des cours du nickel sur le LME en est l'exemple le plus frappant) et menace la croissance mondiale. Aux Etats-Unis, l'inflation en février, publiée jeudi, a atteint 7,9% sur un an, au plus haut depuis janvier 1982, avant même les répercussions de la crise russo-ukrainienne !

Jeudi, la BCE, lors d'une réunion très attendue, a quelque peu surpris en annonçant qu'elle allait accélérer le retrait de ses mesures de soutien face à l'envolée de l'inflation, malgré la crise ukrainienne qui l'a amenée à revoir en baisse les perspectives de croissance dans la zone euro. Les observateurs s'attendaient à ce que la BCE se montre plus prudente et ralentisse le rythme de sa normalisation.

Dans cet environnement hautement incertain, l'indice VIX de la volatilité, aussi appelé "indice de la peur", se maintient autour des 30 pts, bien au-delà de sa moyenne historique de 20 pts.

Le dollar profite lui de son statut de valeur refuge et se négocie au plus haut depuis deux ans face à euro (1 euro pour 1,095$ ce vendredi soir). L'or se négocie autour des 1.977$ alors que le Bitcoin évolue sous les 40.000$ sur Coindesk. Enfin, le baril de pétrole a lui subi quelques prises de bénéfices cette semaine après sa folle envolée. Le Brent (contrat mai) se maintient néanmoins au-dessus des 110$ à Londres.

LES VALEURS

* McPhy (+32,7%), Albioma (+17,8%), Neoen (+14,9%) figurent parmi les dix plus fortes progressions de la semaine sur le SBF120 à Paris. Les prises de bénéfices sur le brut cette semaine n'ont pas empêché les opérateurs de continuer à se ruer sur les producteurs d'énergies renouvelables. On notera également la présence d'EDF (+17,1%), bien aidé par les nouvelles rumeurs de nationalisation, ou encore des groupes parapétroliers CGG (+27,4%) et Vallourec (+15,2%).

* Eramet s'envole de 15,6% et continue à profiter de la flambée des prix du nickel. Le groupe minier s'envole affiche déjà un impressionnant bond de 80% en 2022 ! 'Dans l'ensemble, il semble que toutes les planètes soient alignées pour qu'Eramet génère de très bons résultats en 2022', affirmait en début de semaine AlphaValue après avoir rehaussé de 'réduire' à 'accumuler' son opinion sur le dossier.

* Rubis grimpe de 15,1%, alors que le groupe a délivré en 2021 une croissance de son résultat opérationnel courant de 7% à 392 ME, à peine 5% en deçà du niveau record de 2019. Le résultat net part du Groupe est en croissance de 4% par rapport à 2020 et se situe 5% en deçà du niveau atteint en 2019 lequel intégrait 100% de Rubis Terminal. Rubis proposera une augmentation du dividende à 1,86 euro. La firme a précisé ne pas avoir d'opérations ou d'actifs en Ukraine et ne pas s'approvisionner pas auprès de fournisseurs ukrainiens ou russes. Le groupe, désormais bien présent dans l'énergie 'verte' après le rachat fin 2021 de Photosol et la prise de participation dans HDF Energie, qui s'est lui-même envolé de 18% cette semaine, a également profité des flux vers le secteur.

* EDF (+17,1%), alors que selon 'Bloomberg', l'Etat français étudierait de nouveau le scénario d'une nationalisation. Le gouvernement envisagerait ainsi de relancer un plan ambitieux de nationalisation d'Électricité de France et de réorganiser ses activités en se concentrant sur la production nucléaire, ont déclaré à l'agence des personnes connaissant le dossier. Le chaos sur le marché de l'énergie exacerbé par l'invasion russe en Ukraine aurait renforcé la volonté de Paris de restructurer son plus grand fournisseur d'électricité. Les responsables auraient eu des discussions préliminaires avec des conseillers potentiels sur l'idée d'un rachat des actionnaires minoritaires d'EDF et d'un retrait de la cote.

* Valneva grimpe de 13%, après l'annonce du succès de son vaccin contre le chikungunya. Le groupe a ainsi annoncé le succès de l'essai pivot de Phase 3 de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553. L'analyse finale positive comprenait des données de suivi à six mois et a confirmé les résultats initiaux de l'essai annoncés en août 2021. Valneva prévoit désormais de commencer le processus de pré-soumission réglementaire auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine au cours du deuxième trimestre 2022. Le groupe prévoit par ailleurs désormais de recevoir en avril une recommandation positive du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour son candidat vaccin inactivé contre le Covid-19. Après cette autorisation conditionnelle, la société devrait commencer à livrer les doses prévues de VLA2001 aux pays européens au cours du deuxième trimestre 2022.

* Eurazeo prend 10,1% après la présentation de ses comptes annuels. Fort de résultats records, la société d'investissement va proposer la distribution de 3 euros par action avec un dividende ordinaire de 1,75 euro, en hausse de 17%, et un dividende exceptionnel de 1,25 euro. Le groupe dirigé par Virginie Morgon a vu ses actifs sous gestion (AUM) bondir de 42% sur 12 mois à 31 MdsE tandis que son Actif Net Réévalué (ANR) par action s'établit à 117,8 euros, en croissance de 40% (dividende inclus). Le bénéfice net consolidé part du groupe ressort à 1,58 MdE, contre 35,8 ME en 2020. Le management entend désormais doubler ses actifs sous gestion qui pourraient atteindre 60 MdsE à horizon 5 à 7 ans, dans des conditions de marché normales. Eurazeo a précisé que l'exposition directe du portefeuille du groupe à l'Ukraine et à la Russie est extrêmement limitée. Parmi les avis de brokers du jour, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 92 à 100 euros avec un avis à 'surperformer'.

* Saint-Gobain s'adjuge 9%. La firme, à travers sa filiale spécialisée dans l'isolation ISOVER, va investir 120 millions d'euros à partir de 2022 et au cours des prochaines années pour accroître ses capacités de production en isolants en France et accompagner l'accélération du marché de la rénovation énergétique. Ces investissements porteront à la fois sur l'augmentation de capacité des lignes existantes de production d'ISOVER et sur la création d'une nouvelle ligne.

A l'inverse, * Maisons du Monde recule de 6,6% malgré la présentation de solides résultats annuels. Le distributeur de meubles et d'articles de décoration a enregistré un Ebitda de 279,2 millions d'euros en 2021 pour des ventes de 1,31 MdE, en hausse de 15,1% par rapport à l'année précédente et de +10,7% vs 2019. L'EBIT s'établit à un niveau record de 124 millions d'euros et la marge s'inscrit à 9,5%, en haut de la fourchette des objectifs mis à jour. "Malgré un environnement complexe, nos résultats financiers ont été en haut de fourchette de nos prévisions en termes de ventes, de rentabilité et de génération de trésorerie", a déclaré Julie Walbaum, DG de la société. Pour 2022, le groupe table sur une croissance des ventes "positive, à préciser lorsque la visibilité sera meilleure". La marge d'EBIT devrait ressortir autour de 9%. Le flux de trésorerie disponible se situera entre 65 et 75 millions d'euros. Les objectifs à l'horizon 2025 ont été confirmés.

* Fnac Darty cède 3,9% alors que l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky a poursuivi sa montée au capital du groupe via l'acquisition de titres sur le marché. Dans un avis de l'AMF, la société VESA Equity Investment qu'il contrôle, a déclaré avoir franchi en hausse, le 7 mars, les seuils de 10% du capital et des droits de vote du distributeur de produits culturels et détenir 2.702.770 actions représentant autant de droits de vote, soit 10,10% du capital et des droits de vote. "En fonction des circonstances et des conditions de marché, Vesa Equity Investment envisage de poursuivre ses achats d'actions afin d'accroître sa participation mais n'a pas l'intention d'acquérir le contrôle de Fnac Darty", a précisé la firme basée au Luxembourg.

* Valeo redonne 4,4%, ce qui porte à 44% la purge du dossier depuis le 1er janvier... En plus d'un environnement où l'aversion au risque domine toujours largement, le groupe reste plombé par la présentation d'objectifs jugés trop prudents pour 2022 à cause du contexte géopolitique et inflationniste actuel.