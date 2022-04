Bilan hebdo : le CAC40 reprend 2%

(Boursier.com) — L 'heure de la pause pour le marché parisien a sonné en fin de semaine... Avant cela, grâce au gros rebond de 3% de mardi, le CAC40 a progressé de 2% sur la semaine pour terminer à 6.684 points et revenir sur ses niveaux qui ont précédé l'invasion de l'armée russe en Ukraine. Les volumes d'échanges se sont réduits progressivement en fin de semaine en attendant d'en savoir plus sur le devenir du conflit qui est entré dans son deuxième mois. Les marchés ont ainsi repris espoir dans une solution diplomatique : Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a en effet évoqué des progrès dans les négociations avec l'Ukraine. Lavrov a ajouté que le Kremlin préparait sa réponse aux propositions de Kiev. Il a précisé que les pourparlers allaient se poursuivre et s'est félicité d'une attitude ukrainienne jugée beaucoup plus "compréhensive" sur la question de la Crimée, annexée par la Russie en 2014, et du Donbass, où Moscou a reconnu l'indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk.

ECO ET DEVISES

D'après le Département américain au Travail, les créations de postes non-agricoles aux Etats-Unis pour le mois de mars 2022 sont ressorties au nombre de 431.000, contre 490.000 de consensus de marché. Le taux de chômage a néanmoins reculé quant à lui à 3,6%, contre 3,7% de consensus et 3,8% un mois auparavant. Notons également que les créations d'emplois du mois de février ont été révisées en forte hausse à 750.000, contre 678.000 précédemment annoncé. Le salaire horaire moyen, lui, a progressé comme attendu de 0,4% en comparaison du mois précédent (+5,6% en glissement annuel).

Les créations d'emplois dans le privé en mars ont été au nombre de 426.000, contre 458.000 de consensus et 739.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. Le taux de participation à la force de travail est ressorti en ligne avec les attentes de marché à 62,4%.

La volonté de Washington de puiser profondément dans ses réverses pétrolières a fait refluer les cours du pétrole à 105$ le brent. L'euro est remonté sur les 1,1050/$ entre banques, alors que les anticipations de hausse de taux se précisent en Europe au rythme de la flambée des prix qui se confirme mois après mois...

LES VALEURS

AB Science remonte de 17% avec Transgene et Balyo (+13%)

Xilam : +12% après les comptes du groupe suivi de Waga après son accord avec Veolia (+6%)

Synergie : 11% avec Neoen, Plastivaloire, Fermentalg et Assystem

Showroomprivé : +9% avec Ateme

Valeo : +8% avec Verimatrix et Icade

Veolia reprend donc 6% suivi de Pernod Ricard et Eurazeo

GTT : +6% suivi de Schneider, CGG, Bolloré qui a acté sa sortie d'Afrique

Mersen : +5% avec L'Oreal, Coface, Mersen, Stedim, Renault, HDF, Dior, Orpea, Ipsen

AXA : +4% avec Hermès

A la baisse

Lysogène recule de 12% avec Adocia (-11%)

JC Decaux : -10% avec LFE

Thales recule de 6% sur des prises de profits avec Latecoère et Sodexo qui a prévenu le marché des conséquences des suites de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine

ERamet retombe de 5% avec Rallye

FDJ : -4% avec Bureau Veritas et Aramis

ADP : -3% avec Navya, TF1, Publicis, Bouygues, Jacquet Metals

Total Energies : -2% avec Kering, Danone, Worldline et Argan