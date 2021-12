Bilan hebdo : le CAC40 reprend 2,3%

(Boursier.com) — Semaine de hausse pour le marché parisien qui reprend 2,3% sur quatre séances et demie, de retour à plus de 7.000 pts à 7.086 pts ce vendredi. Après une séance de lundi difficile sous la pression sanitaire, le marché est rapidement remonté en alignant trois séances de hausse consécutive. De quoi afficher un gain de 28% sur le CAC40 depuis le début 2021...

L'état d'esprit des investisseurs reste donc globalement positif, rassurés par des études indiquant que le variant Omicron du coronavirus pourrait avoir des effets nettement moins graves que le variant Delta sur les personnes contaminées.

L'inflation demeure néanmoins un soucis de fond, alors que les autorités américaines ont publié jeudi un indicateur "core PCE" qui a bondi de 4,7% en novembre sur un an, contre 4,2% en octobre, et pointe désormais au plus haut depuis 1982. Les économistes s'attendaient à une hausse un peu moins forte, de 4,5%. Par rapport au mois d'octobre, le "core PCE" a augmenté de 0,5%, contre +0,4% attendu...

La parité euro / dollar atteint ce soir 1,1330$. Le baril de Brent se négocie fermement à 76,65$.

LES VALEURS

Groupe Gorgé : remonte de 18%. L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Groupe Gorgé a décidé, le 14 décembre, une distribution en nature d'actions Prodways Group cotées sur Euronext à Paris à concurrence de 3 actions Prodways Group pour 2 actions Groupe Gorgé détenues.

Cette distribution en nature d'actions Prodways Group a été mise en paiement le 22 décembre. Le coupon a été détaché le 20 décembre.

Financière de l'Odet (+17%) et Bolloré en hausse de 12% profitent de l'annonce du désengagement du groupe du marché africain.

OVH : +11% suivi d'Orapi et de Verimatrix

2CRSI : +9% avec Accor (+7%) et Akwel avec Airbus a

BNP Paribas : +6%, alors que le titre a été recherché dans la foulée de l'annonce de la cession de ses activités de banque de détail aux Etats-Unis à la Banque de Montréal. La vente de Bank of the West pour 16,3 Milliards de dollars procurera à BNP Paribas un important trésor de guerre pour poursuivre son développement et éventuellement réaliser une grosse acquisition en Europe. Une possibilité qui ne semble toutefois pas encore d'actualité... Le groupe a en effet déjà indiqué qu'il comptait retourner une partie du produit de cession à ses actionnaires via une distribution extraordinaire sous forme de rachat d'actions afin de compenser la dilution attendue du bénéfice net par action.

BNP Paribas a également l'intention de redéployer le capital, "progressivement et de manière très disciplinée, dans le but d'améliorer la création de valeur à long terme par l'accélération de la croissance organique, en particulier en Europe, des investissements ciblés dans des technologies et des modèles innovants, et des acquisitions ciblées dans des activités à valeur ajoutée".

Alstom : +5% avec d'autres industrielles comme Safran, GTT, Faurecia

Société Générale : +4% avec Sodexo, ADP, Aubay et Vivendi

A la baisse, DBV rechute de 39%, suivi de Ipsen (-9%) et de P&V (-8%) avec Solutions 30

Exel recule de 4% avec Thermador, Rallye et Haulotte.