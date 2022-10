Bilan hebdo : le CAC40 reprend 1% dans un marché hyper-volatil !

(Boursier.com) — Le CAC40 a encore connu une semaine agitée sur fond de forte volatilité. Sur 5 jours, l'indice vedette parisien progresse finalement de 1%, à 5.931 points. Symbole de cette grande nervosité, la fin de semaine a vu les indices boursiers s'affoler après un indicateur d'inflation décevants aux Etats-Unis jeudi, avant de rebondir sur des supports techniques de moyen terme et des décisions budgétaires radicales venues de Grande-Bretagne où le ministre des finances a été contraint brutalement de démissionner...

Les tensions liées à la guerre en Ukraine, l'inflation et à la remontée des taux d'intérêt... Tous ces éléments ont poussé le Fonds monétaire international à revoir en baisse ses prévisions de croissance mondiale. "Les trois plus grandes économies, les Etats-Unis, la Chine et la zone euro, vont continuer de caler", a déclaré son économiste en chef, Pierre-Olivier Gourinchas. "Pour faire court, le pire reste à venir et pour beaucoup de gens, 2023 sera vécue comme une récession." Le FMI prévoit un ralentissement de la croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial à 2,7% l'an prochain, contre 2,9% prévu en juillet, en raison de l'impact de la hausse des taux sur l'économie américaine, de l'envolée des prix du gaz en Europe et de la persistance en Chine des restrictions sanitaires comme des difficultés de l'immobilier.

Pour cette année, l'organisation a maintenu sa prévision à 3,2%, la croissance meilleure qu'attendu en Europe permettant de compenser le ralentissement américain. Mais ce chiffre traduit un ralentissement marqué après le rebond de 6% dont a bénéficié l'économie mondiale l'an dernier...

Les banques centrales au pied du mur

Aux Etats-Unis, la croissance ne devrait être que de 1,6% cette année, soit 0,7 point de pourcentage de moins que prévu en juillet, après la contraction inattendue du PIB au deuxième trimestre. Pour 2023, le Fonds table toujours sur une croissance de 1% seulement...

Le FMI a expliqué que ses prévisions restaient dépendantes de la capacité des banques centrales à lutter contre l'inflation tout en évitant un resserrement excessif des politiques monétaires qui risquerait de précipiter l'économie mondiale dans "une récession grave inutile", de perturber les marchés financiers et de pénaliser les pays en développement. Il reconnaît néanmoins que la lutte contre l'inflation reste la première des priorités. "La crédibilité chèrement acquise des banques centrales serait fragilisée si elles commettaient une nouvelle erreur de jugement sur la persistance obstinée de l'inflation", a dit Pierre-Olivier Gourinchas... "Cela se révèlerait encore plus dommageable pour la stabilité macroéconomique future." La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne (BCE) ont longtemps considéré l'accélération de l'inflation comme un phénomène "transitoire", ce qui a retardé le début de la remontée des taux d'intérêt.

Scénario sombre

Le FMI estime par ailleurs que l'inflation à l'échelle mondiale devrait avoir culminé à 9,5% au troisième trimestre de cette année et qu'elle reviendra à 4,7% d'ici la fin 2023. Il souligne aussi qu'une "combinaison plausible de chocs" incluant un bond de 30% des prix du pétrole pourrait faire chuter la croissance à 1,0% l'an prochain, un niveau auquel les revenus réels des ménages diminueraient.

Ce "scénario sombre" intègre aussi une baissé marquée des investissements dans l'immobilier en Chine, un resserrement important des conditions financières lié à de fortes dépréciations des monnaies émergentes et des tensions persistantes sur les marchés du travail. Le FMI estime à 25% la probabilité que la croissance mondiale tombe l'an prochain sous 2%, une situation qui n'a eu lieu qu'à cinq reprises depuis 1970, et à 10% celle d'une contraction du PIB mondial...

Aux Etats-Unis, l'outil FedWatch en temps réel donne désormais une probabilité de 98% d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base de la Fed le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion, ce qui marquerait la quatrième hausse de taux "surdimensionnée" consécutive et porterait le taux des fed funds entre 3,75 et 4%. L'hypothèse d'une hausse de taux comparable le 14 décembre à l'issue de la dernière réunion de l'année retient la majorité des suffrages. L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de septembre 2022 est donc ressorti en progression de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de 0,2%. En glissement annuel, l'indice des prix grimpe de 8,2%, contre 8,1% de consensus de marché et 8,3% un mois auparavant. Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la consommation augmente de 0,6% par rapport au mois précédent, contre 0,4% de consensus. Sa hausse sur un an se situe à 6,6% contre 6,5% de consensus. Ainsi, l'inflation américaine hors alimentation et énergie atteint un sommet de 40 ans...

De quoi obscurcir à nouveau l'horizon des investisseurs alors que la saison des trimestriels va débuter. Et les premiers signes ne sont guère encourageants, notamment du côté de la tech et des fabricants de puce avec deux 'avertissements' signés AMD et Samsung Electronics... Sur les devises, l'euro termine à 0,97/$. Le pétrole pointe à 91,60$ le brent et le Bitcoin à1 9.100$.

LES VALEURS

Le groupe Aurès remonte de 15% avec d'autres valeurs moyennes comme Catana (+14%) et Nacon '+13%) suivi de Believe (+10%)

SMCP : +9% suivi d'Elior, de Guerbet, de Groupe Gorgé, suivi d'Air France KLM.

Thermador monte de 8% avec LFE et Showroomprivé

Faurecia : +7% avec Beneteau, Bonduelle (+6%) et Séché

Virbac rebondit de 5% avec Orpea, Sword, Bic, Genfit, MdM, Imerys, Klepierre et Mercialys

Alstom reprend 4,5% avec JC Decaux, Manitou, Airbus, Trigano, Essilor et Interparfums

A la baisse, Bantia redescend de 15% suivi de Navya (-12%) et de Eramet

Claranova : -9% avec LNA (-8%) et Inventiva

Ubisoft perd 7% suivi de CGG et de Bastide (-5,5%)

Vallourec : -4,5% avec LDC, Vicat

M6 : -3,5% avec Argan, Icade, Burelle, Eutelsat

Casino : -3% en compagnie de Renault, STM et de Thales