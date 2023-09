Bilan hebdo : le CAC40 reprend 1%

(Boursier.com) — Le CAC40 a repris 1% cette semaine pour retrouver la zone des 7.300 points vendredi soir à 7.297 points. L'actualité entreprise est restée très clairsemée, mais les nombreuses publications statistiques ont malgré tout animé les débats : Les opérateurs ont plutôt bien accueilli les derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, même si le 'refroidissement' du marché du travail est loin d'être évident, à première vue du moins. Selon les données du Département américain au Travail, les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois d'août se sont ainsi établies au nombre de 187.000, à comparer à un consensus de 171.000 et à un niveau de 157.000 un mois auparavant. La lecture de juillet, précédemment évaluée à 187.000, est ainsi revue en nette baisse. Les créations de postes dans le privé se sont affichées au nombre de 179.000, contre 148.000 de consensus. Le taux de chômage a progressé en revanche de 0,3 point à 3,8%, contre 3,5% de consensus de marché. Il ressort ainsi au plus haut depuis février 2022...

"La probabilité que l'institution monétaire américaine fasse une pause lors de sa prochaine réunion n'a jamais été aussi élevée", a estimé John Plassard, analyste chez Mirabaud. Pour Michael Arone, stratège en chef des investissements de State Street Global Advisors, le rapport "offre aux investisseurs le meilleur des deux mondes... Le marché de l'emploi s'assouplit juste assez pour tenir la Fed à distance tout en étant suffisamment fort pour éviter une récession économique".

L'indicateur PCE aux Etats-Unis sur la dynamique des prix, l'un des indicateurs d'inflation préférés de la Réserve fédérale, a aussi montré hier que l'inflation poursuivait sa décrue outre-Atlantique... Une autre bonne chose pour la Banque centrale US ! La probabilité d'un statu quo sur les taux de la Fed en septembre atteint désormais... 93% après la publication du rapport de l'emploi, selon le baromètre Fedwatch de CME Group.

En Chine, Pékin a annoncé plusieurs mesures ciblées visant à limiter la dépréciation du yuan et à soutenir les marchés immobiliers, tandis que l'activité manufacturière locale a rebondi de manière inattendue en août.

Sur le marché pétrolier, le baril de Brent progresse nettement à 88$, dopé par la annonces de relance chinoise, tandis que l'euro retombe sous les 1,08$ face au billet vert. Le dollar signe ainsi sa 7e hausse hebdomadaire d'affilée. Enfin, le Bitcoin reste chahuté et se négocie sous les 26.000$ sur Coindesk.

LES VALEURS

Atos rebondit de 18%. Un rebond loin d'effacer la récente chute de l'entreprise de services du numérique... Et pour cause, l'action a perdu près de la moitié de sa valeur depuis début juin... L'annonce de la cession des activités historiques de services d'infogérance du groupe à EP Equity Investments (Daniel Kretinsky) à un prix négatif et une augmentation de capital extrêmement dilutive pour Eviden a provoqué de gros remous sur un dossier déjà malmené depuis plusieurs années.

Elle n'est également guère au goût d'une partie de la classe politique qui craint pour l'indépendance de la dissuasion nucléaire française... Un groupe de députés et sénateurs 'Les Républicains' a ainsi publié début août une tribune dans 'Le Figaro', dans laquelle ils s'inquiètent d'une cession qui risquerait de faire tomber les supercalculateurs utilisés pour le calcul des essais nucléaires virtuels sous contrôle étranger.

"L'hypothèse de voir un acteur étranger si puissant, s'approcher de nos capacités militaires ultra-sensibles, mérite toute notre attention", a écrit le groupe dirigé par le sénateur Cédric Perrin, vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat. Même si le milliardaire tchèque a tenté de rassurer sur ce point ("Nous comprenons parfaitement l'importance stratégique des services d'Eviden pour la France et nous entendons respecter absolument la souveraineté nationale en cette matière"), la pilule a du mal à passer.

Au point qu'un 'plan B' serait à l'étude du côté du ministère français des Armées. 'La Lettre A' a en effet évoqué hier l'existence d'une note interne qui présenterait un plan détaillé pour sauver Atos. Selon ce document, ce projet serait mené par l'homme d'affaires français Yazid Sabeg (ancien patron et premier actionnaire de CS Group, racheté par Sopra Steria) avec le soutien d'un fonds émirati. Il impliquerait l'injection d'importantes liquidités dans le groupe tout en maintenant Atos dans son intégrité. Selon la lettre, Yazid Sabeg a été appelé par le ministère des Armées forcées fin 2022 en raison de sa connaissance du dossier, et a mis en place un 'plan B' qui semble également avoir été présenté à plusieurs banques. Ce plan impliquerait une recapitalisation d'un milliard d'euros, a minima, et un remaniement complet de l'équipe de direction d'Atos. Sopra Steria, avec lequel Yazid Sabeg entretient des liens historiques, aurait également été contacté.

Ce projet aurait cependant reçu des retours mitigés de la part du ministère et de l'état-major de l'armée, en raison de la nationalité extra-européenne du fonds émirati et du caractère stratégique de certaines activités d'Atos. Le dossier n'a pas fini d'animer la rentrée.

Total Gabon reperd près de 10% après le coup d'Etat au Gabon en fin de semaine, suivi de Eramet qui limite la casse à -7%.

A la baisse, Casino rechute de 19%. Avec la restructuration financière qui se prépare chez Casino, une énorme dilution est en vue... Le schéma proposé par Daniel Kretinsky prévoit une réduction de l'endettement net de 6,1 MdsE via une injection de cash de 1,2 MdE et une conversion en fonds propres de 4,9 MdsE de dette. A l'issue de ces opérations, les actionnaires actuels ne détiendront plus que 0,3% du capital... Précision importante, les bons de souscription prévus sont réservés au consortium qui va apporter du cash et à certains créanciers. Les petits porteurs n'auront donc pas accès aux BSA.

Alors que le nombre de titres est aujourd'hui de 108 millions, il devrait se situer autour de 36 milliards une fois la restructuration finalisée.

La conversion de la dette va se réaliser sur la base de deux prix, l'un de 0,0461 Euro, l'autre de 0,1456 Euro... Autant dire que le cours de bourse actuel du distributeur stéphanois semble surévalué...

Pernod Ricard : -6%, dans la foulée de son point annuel et de prévisions prudentes pour le premier trimestre de l'exercice 2023-2024... Sur l'exercice clos, le groupe de spiritueux a dégagé un résultat opérationnel courant de 3,35 milliards d'euros, en croissance organique de 11%, supérieure aux propres prévisions de l'entreprise qui visait une hausse de 10%. Le résultat net courant part du Groupe atteint 2,340 MdsE, en amélioration faciale de 10%, pour un chiffre d'affaires de 12,14 MdsE, en croissance interne de 10%, grâce à une progression dans toutes ses régions. Le propriétaire du cognac Martell, du champagne Mumm ou encore de la vodka Absolut a également annoncé un programme de rachat d'actions compris entre 500 et 800 millions d'euros pour l'exercice 2023-2024.

Le groupe s'attend cependant à une baisse des ventes au premier trimestre en Chine, en raison d'un environnement macroéconomique difficile, et dans la région Amérique, à cause d'une base de comparaison élevée, malgré des perspectives pour l'ensemble de l'année qui demeurent positives. "Bien que l'environnement reste difficile sur l'exercice 2023/24, je demeure confiant dans la capacité de Pernod Ricard à atteindre ses objectifs à moyen terme", a indiqué Alexandre Ricard.

Le management a ainsi confirmé son ambition de moyen terme, qui vise une croissance du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre +4% et +7% et une expansion de la marge opérationnelle courante de +50 à +60 points de base.

Carrefour : -5% après les propos alarmistes de la direction qui s'inquiète d'un effondrement de la consommation en France

