Bilan hebdo : le CAC40 reprend 1,3% malgré l'inquiétude autour des banques

(Boursier.com) — La rechute brutale du marché parisien vendredi n'empêche pas le CAC40 de reprendre un peu de hauteur sur la semaine avec un indice qui remonte de 1,30% sur cinq séances, à 7.015 points ce vendredi soir. Après les faillites des banques régionales américaines SVB et Signature Bank, ainsi que le plan de sauvetage en urgence de Credit Suisse, rachetée par UBS, les marchés ont été rattrapés par les craintes entourant la Deutsche Bank après une forte augmentation du coût d'assurance contre un risque de défaillance de la première banque allemande.

Avant cela, le retour au calme avait été permis par les déclarations des superviseurs européens dont les propos ont rassuré les détenteurs d'obligations qui s'étaient initialement sentis lésés par le plan de sauvetage de Credit Suisse, redoutant un précédent... D'autant que 5 des plus grandes banques centrales au monde se sont mises d'accord le WE dernier pour améliorer l'approvisionnement des marchés mondiaux en dollars américains en augmentant la fréquence des opérations de swaps de devises pour tenter d'apaiser les tensions sur les marchés.

Mercredi, les annonces de la Réserve fédérale américaine ont quelque peu laissé perplexes les investisseurs. La Fed a certes relevé ses taux comme prévu de 25 points de base, mais a évoqué une pause à venir, alors que son président a réitéré son engagement à lutter contre l'inflation... Jerome Powell a souligné que d'autres hausses de taux pourraient suivre, si nécessaire, et qu'aucune baisse n'était anticipée cette année... Contrairement à ce que 'price' le marché. La Banque nationale suisse et la Banque d'Angleterre ont également relevé leurs taux directeurs, comme attendu.

Sur le front des valeurs, Casino continue à faire parler tandis que Sanofi s'est distingué après de nouveaux résultats favorables pour son médicament phare.

Sur le marché pétrolier, le brut a connu une semaine agitée mais affiche malgré tout un gain de 2% avec un baril de Brent qui évolue autour des 74,5$ ce vendredi soir. Sur le marché des devises, l'indice dollar est proche des 103 pts tandis que l'euro a repris de la hauteur face au billet vert, autour des 1,075$ entre banques. Le Bitcoin a lui enregistré de gros gains ces derniers jours et se négocie à nouveau proche des 28.000$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Sanofi bondit de 8,1%. Le laboratoire et Regeneron ont annoncé que le Dupixent avait atteint les critères d'évaluation primaires et secondaires chez des patients souffrant d'une maladie pulmonaire, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), lors d'une étude de phase III évaluant l'utilisation expérimentale de Dupixent (dupilumab) comparé à un placebo chez des adultes sous traitement inhalé standard maximal (trithérapie) et présentant une BPCO non contrôlée avec signature inflammatoire de type 2. Dupixent est le premier et le seul médicament biologique ayant permis d'obtenir une diminution cliniquement et hautement significative (30%) des exacerbations aiguës modérées ou sévères de la BPCO (détérioration rapide et aiguë des symptômes respiratoires), ainsi que des améliorations significatives de la fonction respiratoire, de la qualité de vie et des symptômes respiratoires dus à la BPCO. Ces données positives pourraient annoncer une nouvelle ère de traitements de pointe pour cette affection respiratoire potentiellement mortelle. "C'était une étude à haut risque", écrit Mark Purcell, analyste chez Morgan Stanley, cité par 'Bloomberg'.

* Thalès gagne 6%. Le groupe de Défense, qui évolue proche de son plus haut historique en Bourse, a été soutenu par une note de JP Morgan qui a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant toujours 160 euros

* L'Oréal monte de 4,7%, alors que JP Morgan a rehaussé sa cible de 350 à 370 euros en restant 'neutre' sur le dossier. Le numéro un mondial des cosmétiques a profité du nouveau flux acheteur vers le segment du luxe ces derniers jours.

* Hermès prend 3,3% et signe un nouveau record en Bourse. Malgré les fortes incertitudes actuelles liées au secteur bancaire américain et européen, le compartiment continue d'être recherché. Tod's et Brunello Cucinelli ont tous deux fourni des indications positives sur la dynamique en cours lors de la publication de leurs résultats 2022 la semaine dernière, confirmant une demande solide de produits de luxe jusqu'à présent ce premier trimestre, la Chine se redressant et le reste du monde restant ferme à ce stade, a par ailleurs souligné Oddo BHF.

* Danone (+3,3%). Oddo BHF a confirmé son avis 'surperformer' sur le géant de l'agroalimentaire à l'issue d'un roadshow de 3 jours en Amérique du Nord avec le Top Management et l'équipe Relations Investisseurs. L'analyste explique avoir été très positivement surpris par le Top Management et par sa capacité à insuffler de la confiance tant en interne qu'avec l'ensemble des parties prenantes, et notamment les investisseurs.

A l'inverse, * Casino s'effondre de 26,2%. Après la mise en garde de Rallye la veille sur sa propre dette, Moody's a abaissé jeudi soir les notes crédit long terme et CFR du distributeur de 'B3' à 'Caa1' (obligations de très mauvaise qualité présentant un risque élevé de défaut). Les perspectives restent 'négatives', signe que l'agence pourrait encore abaisser sa notation dans les mois à venir. "La dégradation reflète la poursuite des pertes de parts de marché sur le marché français de la distribution, des flux de trésorerie disponibles toujours négatifs en France et une réduction des marges dans la distribution domestique en 2022'', explique Moody's. L'agence met aussi en avant un "profil de liquidité faible" car le groupe dépend du processus engagé de cessions d'actifs pour pouvoir rembourser ses échéances de dette arrivant à maturité. Casino doit encore refinancer ou rembourser environ 1,2 milliard d'euros d'obligations en circulation d'ici 2024 et 1,8 milliard supplémentaire d'ici 2025, note Moody's.

* Voltalia plonge de 14,6% après des résultats annuels marqués par un creusement de sa perte nette malgré un chiffre d'affaires en vive hausse. Morgan Stanley parle d'un "manque significatif" au niveau de l'Ebitda et du résultat net. L'Ebitda, de 137 millions d'euros, se compare à un consensus de 188 ME, souligna la banque, à 'pondération en ligne' sur le dossier. Le manque semble être principalement dû à des ventes d'énergie décevantes compte tenu d'une baisse importante de la production d'électricité. La société a confirmé ses objectifs pour cette année, mais devra générer 40 millions d'euros de contrats au cours des neuf prochains mois, ajoute MS.

* Guerbet trébuche de 13,6% après sa publication annuelle. Si le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale est parvenu à préserver sa rentabilité opérationnelle en 2022, il a essuyé une lourde perte nette de 41,1 ME sur l'exercice et a averti que ses marges resteront sous pression en 2023. En ce début d'année, Guerbet se déclare en effet confiant dans sa capacité à développer son chiffre d'affaires sur un marché des produits de contraste qui évolue favorablement, avec une croissance structurelle des volumes s'accompagnant aujourd'hui, pour la première fois depuis de nombreuses années, d'effets prix positifs. Le groupe reste néanmoins confronté à un environnement exigeant, marqué par la persistance de tensions sur les coûts d'approvisionnement, en particulier sur l'iode. Ces effets inflationnistes, peu impactant en 2022, dégraderont les marges du groupe en 2023.

* Unibail-Rodamco-Westfield retombe de 10,7% avec Klépierre (-8,5%) et Mercialys (-11,1%). L'immobilier a souffert cette semaine en Bourse avec les craintes entourant le secteur bancaire. Une note prudente de Goldman Sachs a également pesé sur le compartiment.

* Orpea chute de 9,1%. Concert'O, le concert regroupant le groupe familial Mat Immo Beaune et le groupe Nextstone, a proposé une nouvelle alternative au plan de la société convenu avec la Caisse des Dépôts et Consignations et d'autres investisseurs sur la restructuration financière de l'entreprise. Ce groupement d'actionnaires d'Orpea, le "Support Club", un groupe de créanciers de l'exploitant de maisons de retraite, représentant conjointement plus de 500 millions d'euros de dettes non sécurisées, ainsi que d'autres créanciers chirographaires, considèrent que le plan de la Société contient un risque d'exécution excessif, est discriminatoire et inéquitable au préjudice de certaines parties prenantes, et prévoit une solution non éprouvée, sujette à contestation, au détriment d'Orpea. A l'inverse, la restructuration financière proposée par Concert'O et ses soutiens " fournit une opportunité équitable à toutes les parties prenantes (actionnaires, créanciers garantis et non-garantis) d'investir dans le groupe, et une répartition équitable de la valeur en considération de leurs contributions respectives, et est significativement plus favorable aux actionnaires existants de la Société, notamment en leur offrant une opportunité de participer à la future création de valeur d'Orpea".

* Teleperformance cède 6,1%. Quatre mois après avoir annoncé son retrait du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu (Trust & Safety), le leader mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client a finalement indiqué le maintien de son offre complète de services de modération de contenu, y compris le segment le plus offensant. "Cette décision résulte de la revue exhaustive de l'activité de modération de contenu du groupe avec ses différentes parties prenantes, et notamment ses collaborateurs, ses clients et ses actionnaires. Des audits internes détaillés ont également été menées, ainsi que des enquêtes et audits externes réalisés par des tiers indépendants, Korn Ferry et Bureau Veritas". Un virage à 180 degrés guère au goût du marché. UBS affirme que ce revirement de Teleperformance pour réintégrer un domaine sensible pourrait frustrer les investisseurs. La banque suisse affirme que les entreprises du secteur de la modération de contenu doivent encore faire plus pour expliquer la nature de leurs activités et les protections offertes aux employés.