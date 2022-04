Bilan hebdo : le CAC40 reperd 2%

(Boursier.com) — Le CAC40 a reperdu 2% sur les 5 séances écoulées pour terminer à 6.548 points vendredi soir et reperdre toute son avance de la semaine dernière. L'attention s'est portée sur l'inflation qui bouillonne des deux côtés de l'Atlantique. Les minutes du FOMC de mars ont montré une volonté croissante de la part de la Fed de relever ses taux par tranches de 50 points de base compte tenu des préoccupations liées à l'inflation. La réduction du bilan sera quant à elle très probablement au menu du prochain FOMC de mai...

Les minutes de la BCE publiées jeudi ont également montré une urgence accrue à agir face aux craintes concernant les anticipations d'inflation. Certains appellent à une hausse de taux en septembre, tandis que d'autres voient une augmentation en décembre. Les marchés obligataires restent tendus, alors que de plus en plus de parties de la courbe du Trésor s'inversent et suscitent un débat sur les signaux de récession. Le T-Bond à 10 ans s'affiche à 2,697% ce jour et le 30 ans à 2,727%.

Certains s'inquiètent par ailleurs que le conflit en Ukraine puisse faire basculer la zone euro en récession plus tard cette année. L'économie américaine devrait également ralentir rapidement l'année prochaine...

ECO ET DEVISES

Bank of America a indiqué en fin de semaine que l'environnement macroéconomique "se dégradait rapidement" et pourrait faire basculer l'économie américaine en récession sur fond de resserrement monétaire... Les stratèges de BofA précisent que le choc d'inflation empire, alors que le choc de taux débute et que le "choc de récession" arrive. C'est l'avis du directeur des investissements de la banque américaine, Michael Hartnett, selon lequel les liquidités, la volatilité, les matières premières et les cryptomonnaies pourraient enregistrer des performances supérieures à celles des obligations et des actions... La Fed pourrait lancer dès le mois prochain la réduction de son bilan, et prévoit de le faire à un rythme deux fois plus rapide que lors de la précédente phase de resserrement quantitatif. Les opérateurs s'attendent aussi à ce que la Fed relève ses taux d'un demi-point le 4 mai.

Jan Hatzius, économiste en chef de la banque d'affaires new-yorkaise Goldman Sachs, cité par Bloomberg, précise de son côté que les États-Unis affichent la plus grande "surchauffe" du marché de l'emploi depuis les années 1950 ! Hatzius affirme que le taux des fonds fédéraux pourrait culminer à plus de 4% l'année prochaine si les conditions financières ne se resserrent pas suffisamment et que le marché du travail reste aussi "bouillant". Ainsi, la Fed pourrait avoir à relever ses taux significativement plus haut qu'actuellement anticipé, afin de calmer cette surchauffe de l'économie américaine. "Si l'économie ne ralentit pas, et si nous, en particulier, ne connaissons pas un ralentissement très substantiel de la croissance de l'emploi, alors vous pourriez attendre quelque chose qui aille significativement plus haut, à plus de 4%", a lancé l'économiste, interviewé par Bloomberg.

Sur les devises, l'euro pointe à 1,09/$. Le pétrole revient sur les 100$ le brent.

LES VALEURS

Maurel & Prom : +11% avec Sanofi qui refranchit le cap des 100 euros, au plus haut depuis près de 7 ans.

2CRSI : +9% avec Eurofins

GTT +7% suivi de Nacon, Thales et Edenred

Carrefour : +4% avec Argan, Danone, Remy Cointreau, Sodexo

Neoen : +3% avec Voltalia

SES : +2% avec Euronext, Dassault Aviation, Waga, Groupe Gorgé, BioMerieux, Air Liquide et EDF

A la baisse, Nicox recule de 15% suivi de Elior et Genomic (-12%) avec Plastivaloire (-11%)

Believe : -11% avec Innate, Plastic Omnium

SG retombe de 9% avec Crédit Agricole, STM, Renault, Atos

Worldline : -8% avec BNP Paribas, Mersen, Trigano, Veolia et Airbus avec Stellantis (-7%)